Vulpița a dezvăluit ce ar schimba la Viorel, la terapie de cuplu! Acestea sunt ADEVĂRATELE motive pentru care vrea să divorțeze! VIDEO

„Mi-e ciudă şi mie, că spune că nu ştiu ce, că a spus că am mai vorbit cu alţi băieţi. Mă gândesc prima dată la copil, că am fetiţa cu el şi cred că nu aş putea să…”, a spus Vaulpița, la terapia de cuplu.

De cealaltă parte, Viorel a spus că nu vrea să divorțeze de Vulpița.

„Eu am mai spus şi mai cu vreo două emisiuni mai înainte, şi am zis că nu. O să fie până la moarte. Da (are o iubire profundă, n.r.), iar ea, dacă ea spune mereu că: «Gata, vreau să divorţez. Divorţez». Eu mai stau cum mai stau şi atunci mă enervez eu mai tare. Băi, a spus o dată, de două ori, de nouă ori, dar cât? Şi, asta nu e un lucru bun, ce face ea, că o să îi pară rău, dacă se duce şi divorţează. O să îi pară rău mai târziu, dar dacă ea crede că face bine, e problema ei”, a spus Viorel.

