Cine este Bie Adam de la America Express. A debutat pe online sub numele de „Tequila”

Bianca Adam, concurenta de la America Express, este unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din România. Originară din Craiova, Bianca Adam are 24 de ani și o cumunitate de fani în mediul online care depășește 1.7 milioane de abonați pe YouTube, peste 700.000 pe Tik Tok și un milion de urmăritori pe Instagram.

Cine este Bie Adam de la America Express. A debutat în lumea vloggingului în urmă cu zece ani

Bie Adam și-a descoperit pasiunea pentru mediul online de la o vârstă fragedă, la doar 14 ani, primul ei vlog fiind intitulat „50 de lucruri despre mine”. Deși a fost un vlog de succes încă de la început, Bie își amintește că a avut parte de palpitații în ziua în care l-a publicat.

„Primul video… atunci când l-am publicat nu m-am mişcat toată ziua de la laptop… trebuia să urmăresc fiecare părere şi comentariu care apărea. Nu îmi venea să cred cât de entuziasmaţi erau toţi de video-ul meu. Eram surprinsă de viteza cu care strângeam subscriberi! Am fost foarte mândră”, a mărturisit Tequila, potrivit Libertatea.

Bie Adam a decis să se prezinte în mediul online „Tequila”, inspirată fiind de la vloggurile din străinătate și de atunci, așa este cunoscută publicului larg.

„Urmăream vloguri de mult timp, dar nu ştiam că se numesc aşa. Urmăream vloggeri americani de când eram mică. Cu ajutorul lor mi-am perfecţionat şi engleza! Am aflat că se numeşte vlogging de curând, în ianuarie 2012, cam am dat peste Collab de Maturizare, dar nu mă gândeam că voi face chiar şi eu parte din el acum. Toată luna ianuarie mi-am făcut griji pentru ce aveam în plan – şi anume un prim video. Nu am vrut să ştie nimeni de asta… Mi-era teamă că o să am multe dislike-uri”, a mărturisit Tequila, cu privire la prima sa filmare.

Bie Adam participă cu mama Mihaela la America Express 2023

Alături de mama sa, Mihaela Adam, Tequila s-a aventurat pe Drumul Aurului. Cele două formează o echipă super-haioasă împreună, iar Bianca știe că se poate sprijini pe mama sa oricând are nevoie.

„De câte ori făceam autostopul, oamenii ne avertizau cât de periculoasă e zona, ne sfătuiau să avem grijă în ce mașini ne urcăm și unde dormim și ne povesteau incidente din familiile lor. La un moment dat, am mers cu o mașină care avea o sabie mare în spate! În Mexic am ajuns, de exemplu, în Romita, una dintre localitățile cele mai riscante din zona respectivă, pe care am traversat-o la pas, cap-coadă, pentru că nu puteam nici să încercăm să facem autostopul, după ceea ce am văzut acolo”, a declarat Bie.

„Mamei i-a fost mai puțin frică decât mie, eu sunt mai panicată. Mă trezeam noaptea și întrebam: <Ce se-aude?>. Am dormit cu telefonul de securitate sub pernă, cu mâna pe el”, a adăugat ea, fiecare echipă de concurenți primind astfel de dispozitive speciale pentru orice situație de alertă.

În 2020, Bie Adam a avut parte de o întâmplare nefericită cu un dezvoltator imobiliar. Vloggerița și iubitul ei au fost băutuți pe stradă de bărbat. Bie a povestit la vremea aceea cum întreaga ceartă a pornit de la un loc de parcare și situația a escaladat imediat, dezvoltatorul de imobiliare atacând-o cu o bară din fier.

„A ieşit, direct, foarte pornit pe noi şi ne-a zis ceva în genul: Nu vezi că mi-aţi rupt marmura, aşa se parchează?….Mi se pare puţin imposibil să fi trecut eu cu maşina pe acolo, dar nici nu spun 100% că n-am fost eu. Mă trezesc cu el, 1,80 de om, iese pur si simplu cu un fier de vreo 3 metri, din ala de constructii….şi mi-l înfige efectiv în picior, dă cu toată forţa lui. Momentul în care eu m-am văzut din nou cu agresorul în faţa poliţiei a fost din nou, încă o următoare traumă. M-a panicat reacţia lui şi a prietenilor lui care m-au ameninţat de faţă cu poliţia”, povestea, atunci, Bie Adam.