Semifinala America Express, 14 martie 2023. Ce a anunțat Irina Fodor despre eliminarea din etapa 9. Vestea a îngrijorat echipele

Semifinala America Express de pe 14 martie 2023 a început în forță pentru telespectatori, dar și pentru concurenții de pe Drumul Aurului. Cele patru echipe rămase au primit o veste neașteptată de la Irina Fodor.

„Dragilor, am ajuns departe, foarte departe! Columbienii sunt un popor de oameni fericiți, au climă perfectă, au muzica și dansul în sânge, dar se pare că are legătură și cu apetitul lor pentru jocuri. Acest episod va fi inspirat din jocurile columbiene. Poate sună distractiv, dar în joc de află locurile pentru Finală. Trebuie să vă arăt ceva!”, a anunțat prezentatoarea TV.

Irina Fodor, veste neașteptată despre eliminarea din etapa 9 în semifinala America Express de pe 14 martie 2023

Echipele au aflat o informație neașteptată despre eliminarea din etapa 9 în semifinala America Express de pe 14 martie 2023. Irina Fodor nu a stat prea mult pe gânduri și le-a dezvăluit culoarea vulturului din cufăr.

„Nu putem să începem altfel această etapă! Am să vă arăt ce este în această cutie pentru că nu o să o care nimeni și probabil că bănuiți deja. Nu are săculeț, nu are nimic, e la vedere etapa asta. De data asta știm cum se încheie etapa”, a adăugat prezentatoarea TV.

Citește și: America Express, din nou lider de piață. Începe lupta pentru locurile din finală, iar vulturul roșu așteaptă ultima echipă

Concurenții au descoperit că o pereche de vedete va pleca acasă la finalul stage-ului, deoarece totemul este roșu.

„Vulturul e roșu! E groasă!”, a spus Cătălin Bordea.

„Când e presiunea mai mare atunci ne descurcăm cel mai bine”, a fost replica lui Jean Gavril.

La scurt timp de la vestea neașteptată, Irina Fodor a oferit detalii despre prima probă din semifinala America Express de pe 14 martie 2023. Concurenții trebuie să caute pungi ascunde de niște copii. Aceștia vor merge în căutarea obiectelor legați la ochi, în timp ce coechipierul îl ghidează cu voce tare.

În pungi se pot afla indicii pentru următoarea misiune sau pedepse.

Tot ce trebuie să știi despre America Express - Drumul Aurului

După 4 sezoane în care au străbătut Asia în lung și lat, sezonul 5 schimbă continentul și se mută în America. Drumul Aurului va duce cele 9 perechi de vedete prin Mexic, Guatemala și Columbia, pe o rută ce cumulează peste 7000 de kilometri.

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam și mama ei pornesc pe un drum misterios și magnific. Mii de kilometri în căutarea orașului de aur, visul marilor cuceritori: El Dorado. Un itinerar fabulos, pe teritoriile a trei țări exotice. Tărâmul zeilor azteci, o țară a contrastelor, de la satele rătăcite prin munți la plajele de la Marea Caraibelor și cele mai mari aglomerații de pe pământ, Mexicul, cu esențele lui tari și culorile aprinse este locul în care începe aventura celui mai dur reality show din România.

Citește și: Semifinală America Express, 13 martie 2023. Doina Teodoru a trecut prin momente de panică: „Avea un cuțit!”. Ce a făcut Bordea

Ca și până acum, Oase și Marius Damian vor povesti telespectatorilor despre specificul zonelor în care ajung, despre obiceiurile și ineditul lor și le vor arăta Mexicul, Guatemala și Columbia dintr-o cu totul altă perspectivă.

America Express - Drumul Aurului se vede pe Antena 1 în fiecare duminică de la 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, dar și pe AntenaPLAY.

Marea Finală a celui mai dur reality show din România va avea loc pe 26 martie 2023.