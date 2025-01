Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audienţă

În minutul de aur, 21.58, 1.2 milioane de telespectatori la nivel naţional urmăreau povestea originală Ana – Mi-ai fost scrisă în ADN.

Cele mai noi episoade ale serialului original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, i-au captivat aseară pe telespectatori, producţia conducând clasamentul audienţelor atât la nivelul publicului din întreaga ţară, cât şi al publicului comercial feminin. 1.2 milioane de telespectatori la nivel naţional au urmărit aseară povestea serialului de la Antena 1.

Astfel, conform Kantar Media, cele mai noi episoade ale serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, difuzate ȋn intervalul 20.29 – 23.32, au condus clasamentul audienţelor la nivelul publicului naţional, cu 5.7 puncte de rating şi 14% cota de piată. Clasamentul se păstrează şi la nivelul publicului comercial feminin cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, target pe care serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a înregistrat 5.7 puncte de rating şi 17.1% cota de piaţă, urmat de de Pro TV cu 5.3 puncte de rating și 16.1% cota de piaţă. În minutul de aur, 21.58, 1.2 milioane de telespectatori la nivel naţional urmăreau povestea originală Ana – Mi-ai fost scrisă în ADN.

Cele mai noi episoade ale serialului Ana–Mi-ai fost scrisă în ADN le-au adus telespectatorilor emoții puternice și răsturnări de situație ce vor lăsa urme adânci în viețile personajelor. Într-o vizită neașteptată la biroul Victoriei (Alina Chivulescu), George (Richard Bovnoczki) descoperă întâmplător un document care atestă că Ana (Karina Jianu) este fiica soției sale. Șocat și devastat de faptul că Victoria i-a ascuns un asemenea secret atâția ani, George îi cere explicații:

„Cum ai putut să nu-mi spui? Atâta timp ai ascuns asta de mine! Cum ai putut să dormi lângă mine noapte de noapte, să o iei pe Alexia în brațe și să îi spui că o iubești, când tu ai ascuns asta de toți?” Rănit și dezamăgit, George continuă să o confrunte:

„Nu te judec pentru trecut, dar sunt furios că mi-ai ascuns adevărul atâta timp. Am fi putut să o căutăm, să o creștem împreună, poate că altfel ar fi fost relația dintre ea și Alexia. Eu m-am simțit mereu vinovat, crezând că problema e la mine, că poate sunt plecat prea mult, că poate iubirea noastră s-a stins. Dar acum înțeleg… Poate că nici n-a fost vreodată iubire. Poate că familia asta și eu nu am fost decât o consolare pentru tine, un refugiu ca să îți vindeci rănile.”

Victoria, vizibil marcată de confruntarea cu soțul ei, abia reușește să-și găsească cuvintele:

„Aveam 17 ani când am rămas însărcinată. A fost o sarcină nedorită, neplanificată… Te rog, iartă-mă! Te rog, crede-mă că nu am vrut să ascund asta de tine! Eu am crezut că fetița mea a fost adoptată de o familie din America, că are o viață mai bună, că a primit tot ce eu nu puteam să-i ofer… Am aflat de adevăr de puțin timp, nu ți-aș fi ascuns asta pentru multă vreme, dar nu am găsit momentul potrivit să-ți spun.”

În același timp, problemele cauzate de frații Anei și vizita neașteptată a lui Basty (Andrei Aradits), proprietarul casei în care locuiesc Ana și frații săi, le aduc acestora un pericol iminent: pierderea casei și, odată cu ea, a mamei sociale. Însă planul lui Basty nu era de a-i lăsa fără adăpost, ci de a o șantaja pe Ana:

„Tu o să împlinești 26 de ani și o să pleci de aici, dar frații tăi… Ei încă nu sunt pregătiți să umble singuri prin lume. Cred că merită să aibă un acoperiș deasupra capului, nu? Atunci stai departe de Victoria și Tudor. Altfel, frații tăi, familia ta, casa asta… toate vor dispărea.”

În plus, două personaje noi și-au făcut apariția, tulburând și mai mult liniștea celor din jur. Alina (Ana Bodea), fiica lui Basty, o tânără care suferă de o boală autoimună foarte rară și unchiul său, Leo (Bebe Cotimanis), un bărbat dur și misterios.

Va putea Victoria să repare relația cu George sau adevărul descoperit va destrăma familia pe care a construit-o? Va reuși Ana să stea departe de noua sa familie și să își protejeze frații de amenințările lui Basty? Răspunsurile la toate aceste întrebări, telespectatorii le vor afla în episoadele viitoare, în fiecare joi, de la 20:30, pe Antena 1.

