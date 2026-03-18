Antena Căutare
5 factori de care depinde succesul fertilizării in vitro

Tot mai multe cupluri se confruntă astăzi cu dificultăți în a obține o sarcină. Pentru unele dintre ele, fertilizarea in vitro este singura soluție care poate transforma dorința de a avea un copil în realitate. Însă succesul acestei proceduri depinde de o serie de factori care trebuie analizați cu atenție înainte de începerea tratamentului.

Publicat: Miercuri, 18 Martie 2026, 18:30 | Actualizat Miercuri, 18 Martie 2026, 18:29
Factori de care depinde succesul fertilizării in vitro | Shutterstock

Dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în infertilitate, detaliază principalii factori care influențează succesul fertilizării in vitro și rolul pe care îl au diagnosticul corect, tehnologia și experiența echipei medicale în obținerea unei sarcini.

Vârsta femeii, unul dintre cei mai importanți factori în succesul FIV

Primul element care influențează șansele de reușită ale fertilizării in vitro este vârsta pacientei. Odată cu înaintarea în vârstă, rezerva ovariană scade, iar calitatea ovocitelor se diminuează.

„Vârsta femeii rămâne unul dintre cei mai importanți factori în succesul unei proceduri FIV. După 35 de ani, calitatea ovocitelor începe să scadă semnificativ, iar după 40 de ani șansele de obținere a unei sarcini cu propriile ovocite sunt mult mai mici, comparativ cu pacientele mai tinere”, explică dr. Andreas Vythoulkas.

Articolul continuă după reclamă

Acesta subliniază că multe cupluri amână foarte mult timp decizia de a avea copii din motive profesionale sau personale, iar acest lucru poate face tratamentul infertilității mai dificil.

„Nu înseamnă că o sarcină nu mai este posibilă după 40 de ani, dar de multe ori este nevoie de mai multe încercări sau de tratamente mai complexe”, adaugă medicul.

Cauza infertilității trebuie stabilită corect

Un alt factor esențial pentru succesul fertilizării in vitro este diagnosticul corect al cauzei infertilității. În lipsa unei evaluări complete, tratamentul poate fi ineficient.

Fertilizarea in vitro nu este o procedură standard care funcționează la fel pentru toate cuplurile. Înainte de orice intervenție este esențial să identificăm cauza exactă a infertilității, pentru că strategia de tratament diferă de la un caz la altul”, explică specialistul.

Cele mai frecvente cauze ale infertilității feminine includ: endometrioza, trompele uterine înfundate, insuficiența ovariană primară, sindromul ovarelor polichistice, fibromul și polipii uterini.

La bărbați, problemele pot fi legate de azoospermie (absența spermatozoizilor în spermă), calitatea scăzută a spermei, mobilitatea redusă a spermatozoizilor și capacitatea scăzută de fecundare.

„Infertilitatea este o problemă de cuplu. În aproximativ 40% dintre cazuri cauza este feminină, în 40% masculină, iar în rest este mixtă sau inexplicabilă. De aceea, ambii parteneri trebuie investigați complet”, subliniază dr. Vythoulkas.

Calitatea ovocitelor și a spermatozoizilor

Chiar dacă fertilizarea in vitro este o tehnologie avansată, calitatea celulelor reproductive este un element de bază de care depinde succesul acestei proceduri.

„Cu cât avem ovocite mai multe și de calitate mai bună, cu atât cresc șansele de obținere a unor embrioni sănătoși. Același lucru este valabil și pentru spermatozoizi, deoarece calitatea materialului genetic influențează dezvoltarea embrionilor”, spune medicul.

Stilul de viață poate avea un impact major asupra calității ovulelor și spermatozoizilor. Fumatul, stresul, alimentația dezechilibrată sau anumite boli pot afecta fertilitatea ambilor parteneri.

„În multe situații recomandăm modificări ale stilului de viață sau tratamente înainte de procedura FIV pentru a crește șansele de succes”, adaugă specialistul.

Rolul laboratorului de embriologie

Un element adesea mai puțin cunoscut de pacienți este importanța laboratorului de embriologie în succesul fertilizării in vitro. După fertilizare, embrionii sunt cultivați în laborator timp de aproximativ cinci zile, în condiții care reproduc cât mai fidel mediul din uterul mamei. Pe parcursul acestor zile, embrionii sunt monitorizați atent și evaluați.

Ulterior, embriologul și medicul specialist în infertilitate decid momentul optim al embriotransferului și selectează embrionii cu cel mai mare potențial de implantare.

„Laboratorul de embriologie este, practic, locul în care începe viața embrionului. Condițiile de cultură, tehnologia utilizată și experiența embriologului sunt esențiale pentru dezvoltarea corectă a embrionilor”, explică dr. Andreas Vythoulkas.

Momentul și strategia embriotransferului

Ultimul pas al procedurii FIV constă în transferul embrionului în uter, iar momentul ales poate influența semnificativ rezultatul. Medicul va analiza precis, prin ecografii și analize de sânge, care este perioada optimă în care uterul este cel mai receptiv pentru implantare.

Momentul embriotransferului este stabilit în funcție de dezvoltarea embrionului, pregătirea endometrului, tratamentul hormonal și, uneori, de complicații precum hiperstimularea ovariană, situație în care transferul poate fi amânat pentru un ciclu ulterior.

Cât privește numărul de embrioni transferați, în unele cazuri medicul poate decide transferul singular, deci al unui singur embrion, alteori poate lua decizia să transfere doi embrioni, în funcție de particularitățile cazului.

„Transferul unui singur embrion este recomandat, de regulă, în cazul pacientelor tinere, care au embrioni de foarte bună calitate sau când se folosesc embrioni testați genetic, pentru a reduce riscul unei sarcini multiple. De asemenea, această strategie este preferată atunci când istoricul medical al pacientei indică faptul că o sarcină gemelară ar putea reprezenta un risc”, explică dr. Andreas Vythoulkas.

În schimb, transferul a doi embrioni poate fi luat în calcul în anumite situații, de exemplu atunci când femeia are o vârstă mai înaintată, calitatea embrionilor nu este optimă sau au existat încercări anterioare de fertilizare in vitro fără succes.

Decizia se ia întotdeauna individual, în funcție de vârsta pacientei, calitatea embrionilor, istoricul medical și numărul procedurilor FIV anterioare. Scopul este să creștem șansele de implantare, dar în același timp să menținem riscurile pentru mamă și copil la un nivel cât mai redus. Scopul nostru nu este doar obținerea unei sarcini, ci nașterea unui copil sănătos. De aceea, strategia de embriotransfer este stabilită cu mare atenție”, subliniază specialistul.

Deși procedura FIV nu garantează succesul de la prima încercare, progresele tehnologice din ultimii ani au crescut considerabil rata de reușită.

„Medicina reproductivă a evoluat enorm în ultimele două decenii. Astăzi avem tehnologie și experiență care ne permit să ajutăm foarte multe cupluri să devină părinți, chiar și în situații care păreau fără soluție în trecut”, spune dr. Andreas Vythoulkas.

Specialistul subliniază însă importanța prezentării la medic la momentul potrivit.

„Cuplurile care încearcă să obțină o sarcină timp de un an fără rezultat ar trebui să se adreseze unui specialist în infertilitate. Cu cât intervenim mai devreme, cu atât cresc șansele de succes ale tratamentului”, concluzionează medicul.

Înapoi la Homepage
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x