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Cea de-a zecea ediție Asia Express – Drumul Mătăsii, lider incontestabil de audiență şi record de audiență în acest sezon!

Cea de-a zecea ediție Asia Express difuzată aseară pe Antena 1 şi AntenaPLAY i-a purtat pe concurenți printr-o experiență inedită în China, într-un cabinet de medicină tradițională chineză, iar bariera lingvistică din piața locală le-a dat mari bătăi de cap în încercarea de a găsi ingrediente pentru un chef, printre broaşte, țipari, peşte şi crabi.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Marti, 22 Septembrie 2026, 10:22 | Actualizat Marti, 22 Septembrie 2026, 10:28
Cea de-a zecea ediție Asia Express – Drumul Mătăsii, lider incontestabil de audiență şi record de audiență în acest sezon! | antena 1
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Dincolo de situațiile savuroase şi reacțiile amuzante, competiția a devenit tot mai intensă, strategiile au înce-put să se contureze, iar orgoliile şi dorința de a câştiga au accentuat rivalitățile dintre echipe, într-o nouă ediție care s-a impus ca lider incontestabil de audiență şi a înregistrat record de audiență în acest sezon, atât la nivelul cotei de piață, cât şi la nivelul ratingului.

Astfel, conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:29 – 00:09, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea celei de-a zecea ediții Asia Express – Drumul Mătăsii a înregistrat 7.6 puncte de rating şi 34.5% cotă de piaţă (record în acest sezon), în timp ce, postul secund, Pro TV, înregistra doar 2.4 puncte de rating şi 10.7% cota de piaţă.

Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 6.9 puncte de rating şi 24.4% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 2.8 puncte de rating şi 10.1% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 5.7 puncte de rating şi 20% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 3 puncte de rating şi 10.5% cota de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:01, peste 1.3 milioane de teles-pectatori urmăreau aventurile din China.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.3 puncte de rating și 24.6% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 6.3 puncte de rating și 29.6% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

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Diseară, de la ora 20:30, aventura Asia Express – Drumul Mătăsii continuă la Antena 1 cu o nouă zi în China și o experiență cum concurenții nu au mai trăit până acum. O tradiție de pescuit tran-smisă de mii de ani îi va purta într-o lume în care relația dintre om și natură funcționează după reguli păstrate din generație în generație.

Însă, înainte de a descoperi această parte spectaculoasă a Chinei, ediția va debuta cu un joc al cărui rezultat va avea urmări neașteptate. Miza competiției se simte din ce în ce mai puternic, iar de această dată deznodământul jocului va aprinde spiritele în toate echipele participante. Reacțiile concurenților vor arăta cât de mult s-au schimbat raporturile dintre ei și cât de impor-tant a devenit fiecare avantaj în cursă.

Mai departe, atmosfera se schimbă complet, iar concurenții vor avea șansa să cunoască îndea-proape una dintre cele mai vechi și spectaculoase tradiții locale: pescuitul cu ajutorul cormora-nilor. O metodă practicată de mii de ani, în care păsările sunt antrenate să îi ajute pe pescari să prindă pește și sunt considerate adevărați membri ai familiei.

Pentru echipe nu va fi însă suficient să privească. Concurenții vor urca în bărci și vor trebui să intre, pentru câteva ore, în pielea pescarilor locali. Unul dintre membrii echipei va mânui vâsla, celălalt o prăjină din bambus, iar împreună vor naviga pe râu în căutarea momelii ascunse în plase. Abia după ce o vor găsi vor putea trece la partea cu adevărat spectaculoasă a experienței: să învețe chiar ei cum să lucreze cu cormoranii.

O tradiție veche de mii de ani se va transforma astfel într-o nouă provocare Asia Express, într-un decor spectaculos și cu suficiente situații imprevizibile pentru concurenți.

Cum se vor descurca echipele în mijlocul unei tradiții atât de diferite de tot ceea ce cunosc, cine va reuși să stăpânească tehnica pescarilor locali, dar și ce va provoca rezultatul jocului care des-chide ediția, telespectatorii vor descoperi marți, de la ora 20:30, într-o nouă ediție Asia Express – Drumul Mătăsii, la Antena 1.

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Asia Express – Drumul Mătăsii continuă diseară şi miercuri, de la ora 20:30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

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