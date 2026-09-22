23 septembrie, zi importantă pentru creștinii ortodocși. Ce sărbătoare este dedicată Sfântului Ioan Botezătorul.

Sărbătoare importantă pe 23 septembrie 2026. Ce este bine să știi despre Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul | Shutterstock

Data de 23 septembrie are o semnificație aparte în calendarul creștin ortodox. În această zi este prăznuită Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, unul dintre cele mai importante momente din viața celui care avea să devină Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului.

Sărbătoare importantă pe 23 septembrie 2026

Sărbătoarea amintește de momentul în care Elisabeta, soția preotului Zaharia, l-a zămislit pe Ioan. Evenimentul este relatat în Noul Testament și este legat de vestea primită de Zaharia cu privire la nașterea fiului său. Deși atât el, cât și Elisabeta erau înaintați în vârstă și nu aveau copii, rugăciunile lor au fost ascultate.

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Potrivit tradiției creștine, nașterea lui Ioan Botezătorul avea să aibă un rol esențial în istoria mântuirii. El a fost cel care a pregătit poporul pentru venirea Mântuitorului și a propovăduit pocăința înainte de începutul activității publice a lui Iisus Hristos.

Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, legată de Buna Vestire

Data acestei sărbători are și o semnificație deosebită în calendar. Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul este prăznuită cu exact șase luni înainte de Buna Vestire, sărbătoare celebrată pe 25 martie. Atunci, Arhanghelul Gavriil i-a vestit Fecioarei Maria că îl va naște pe Iisus Hristos.

Astfel, cele două momente sunt strâns legate între ele, reflectând rolul pe care Ioan avea să îl aibă în pregătirea venirii lui Hristos.

Cine au fost părinții Sfântului Ioan

Ioan Botezătorul s-a născut din Zaharia și Elisabeta, descriși în Sfânta Scriptură drept oameni drepți înaintea lui Dumnezeu. Zaharia era preot, iar Elisabeta provenea dintr-o familie de credincioși, arată site-ul doxologia.ro.

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Cei doi și-au dorit mult să aibă un copil, însă nu avuseseră urmași până la bătrânețe. Nașterea lui Ioan a fost, astfel, considerată un dar primit în urma rugăciunilor lor stăruitoare.

Sfântul Ioan Botezătorul ocupă un loc aparte în creștinism. El este cunoscut drept Înaintemergătorul Domnului, cel care a pregătit calea pentru venirea lui Hristos și care L-a botezat pe Iisus în râul Iordan.

Prin urmare, ziua de 23 septembrie reprezintă un moment important în calendarul ortodox, credincioșii fiind chemați să își amintească de începutul vieții celui care avea să devină una dintre cele mai importante figuri ale creștinismului.