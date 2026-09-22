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Program TV Antena 1. Ce poți vedea în următoarea ediție din Insula Iubirii. Imaginile care dezvăluie totul:„Cât să te controlezi?”

Insula Iubirii revine sâmbătă, 26 septembrie, cu o ediție plină de tensiuni. Ce imagini vor vedea concurenții și ce le pregătește Radu Vâlcan?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 22 Septembrie 2026, 09:38 | Actualizat Marti, 22 Septembrie 2026, 10:05
Program TV Antena 1. Ce poți vedea în următoarea ediție din Insula Iubirii. Imaginile care dezvăluie totul:„Cât să te controlezi?” | Antena 1
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„Insula Iubirii”, show-ul-fenomen al României, revine cu o nouă ediție în acest weekend, însă telespectatorii trebuie să țină cont de o schimbare importantă în programul TV Antena 1. Emisiunea nu va fi difuzată vineri, 25 septembrie 2026, așa cum fanii s-au obișnuit, ci sâmbătă, 26 septembrie.

Seara de vineri este dedicată fotbalului. De la ora 21:00, telespectatorii pot urmări „Studio de meci”, iar de la ora 21:40 este programat meciul dintre Suedia - România. Astfel, ediția „Insula Iubirii” se mută pentru seara de sâmbătă.

Insula Iubirii, ediția 7. Tensiunile dintre concurenți ajung la un nou nivel

Sâmbătă, 26 septembrie 2026, de la ora 20:00, la Antena 1 și în AntenaPLAY, telespectatorii pot urmări ediția cu numărul 7 din sezonul 10 al „Insula Iubirii”. După zile întregi în care relațiile au fost puse la încercare, concurenții ajung într-un punct în care nu mai pot ignora ceea ce se întâmplă în Thailanda.

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Imaginile din următoarea ediție anunță noi momente tensionate și situații care îi vor determina pe concurenți să-și pună întrebări despre propriile relații. Pentru unii dintre ei, testul devine din ce în ce mai greu, iar tentațiile și apropierea de ispite le pun la încercare limitele.

Cum va evolua apropierea dintre Prințul Marco și Gabriella? Ce va face Bianca, partenera lui Remi, atunci când va vedea imagini cu acesta? Și, mai ales, cum vor reacționa cuplurile atunci când vor fi puse față în față cu momentele care le pot schimba parcursul în emisiune?

„Nu e chiar așa ușor. Cineva în locul meu nu ar fi rezistat o zi... Aici demonstrezi cât ești de tare, puternic și cât de mult o iubești pe persoana de lângă tine. Cât poți să te controlezi...”, se aude în imaginile de prezentare ale ediției de sâmbătă.

Radu Vâlcan pregătește o ceremonie a focului specială

Surpriza serii vine din partea lui Radu Vâlcan, care le va invita pe fete la o ceremonie a focului cu totul specială. De această dată, doar două concurente vor participa la ceremonia focului, iar emoțiile ating cote maxime.

Pentru cele două participante, întâlnirea cu Radu Vâlcan vine într-un moment în care fiecare imagine și fiecare informație primită de pe insulă poate schimba modul în care privesc relația lor.

„Pot să pierd absolut tot”, este una dintre mărturisirile care anunță intensitatea momentelor din ediția următoare.

Rămâne de văzut ce vor descoperi concurentele la ceremonia focului și cum vor reacționa acestea în fața imaginilor pe care le vor vedea.

Citește și: Program TV Insula Iubirii 2026. În ce zile și de la ce oră poți urmări sezonul 10 la Antena 1

Ediția cu numărul 7 din sezonul 10 al „Insula Iubirii” poate fi urmărită sâmbătă, 26 septembrie 2026, de la ora 20:00, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Fanii emisiunii pot urmări în continuare și momentele care nu ajung pe post, în „Insula Iubirii PLUS”, disponibilă în AntenaPLAY.

Program TV Antena 1. Insula Iubirii nu se difuzează vineri, 25 septembrie. Când poate fi urmărită următoarea ediție...
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