Maurice Munteanu și Valerie Lungu s-au întâlnit față în față la o probă Asia Express. Ce preparate au avut de mâncat și cine a terminat primul?

Maurice și Valerie, față în față la aceeași masă la Asia Express. Cum au reacționat echipele când s-au văzut: „Stai potolită...” | Antena 1

Una dintre probele din noua etapă de la Asia Express – Drumul Mătăsii i-a adus față în față pe Maurice Munteanu și Valerie Lungu. Cele două echipe au avut parte de o misiune inedită, în care nu doar viteza a contat, ci și capacitatea concurenților de a se descurca în fața unor preparate mai puțin obișnuite.

Echipa formată din Valerie Lungu și iubitul ei, Alex Gîlcă, și cea formată din Maurice Munteanu și Connie au fost nevoite să comande mâncare una pentru cealaltă. Miza era importantă: prima echipă care reușea să termine de mâncat putea pleca mai departe în cursă.

Maurice Munteanu și Valerie Lungu, față în față la aceeași masă la Asia Express

Întâlnirea celor două echipe a venit într-un moment în care presiunea competiției era deja ridicată. Rivalitatea dintre concurenți s-a simțit încă de la început, iar fiecare dintre ei își dorea să termine cât mai repede și să obțină avantajul în cursă.

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Pentru Alex Gîlcă, orgoliul a intrat rapid în joc atunci când cele două echipe s-au întâlnit.

„Mie deja mi se activase orgoliul”, a declarat Alex în timpul cursei.

Nici Valerie Lungu nu a rămas indiferentă în fața preparatelor pe care trebuia să le consume. Concurenta a încercat să își ducă misiunea până la capăt, însă unele dintre felurile de mâncare s-au dovedit greu de consumat.

„Eu am încercat, dar mi-am dat seama că sunt greu de mâncat”, a spus Valerie.

Maurice Munteanu, surprins de preparatele primite

De cealaltă parte, Maurice Munteanu a avut parte de propriile provocări. Concurentul a povestit că a reușit să mănânce foarte repede unul dintre preparatele primite, însă atenția i-a fost atrasă de dificultățile pe care le întâmpina Connie.

„Eu am mâncat într-o secundă cicadele cu mămăliguță, dar m-am îngrijorat că nu o vedeam pe Connie mâncând. La porția ei au fost niște probleme mari. Budinca aceea era crocantă”, a declarat Maurice Munteanu.

Astfel, ceea ce părea la început o simplă probă de mâncat s-a transformat într-o adevărată cursă contra cronometru. Concurenții au trebuit să își gestioneze atât reacțiile la preparatele primite, cât și presiunea de a nu pierde timp în fața celeilalte echipe.

Maurice și Connie au terminat primii

În ciuda preparatelor neobișnuite pe care au fost nevoiți să le consume, Maurice Munteanu și Connie au reușit să ducă misiunea la bun sfârșit înaintea rivalilor lor.

Victoria în această probă le-a permis celor doi să plece mai departe în cursă, în timp ce Valerie și Alex au fost nevoiți să continue competiția după ce și-au încheiat propria misiune.

Pentru toate echipele, fiecare minut este important în această etapă din China, iar astfel de probe pot face diferența în clasamentul final.

Întâlnirea dintre Maurice, Connie, Valerie și Alex a arătat încă o dată cât de mult poate crește tensiunea atunci când două echipe ajung să concureze direct pentru un avantaj.