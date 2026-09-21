Irina Fodor a anunțat clasamentul la Asia Express și echipa care a câștigat imunitatea mare. Mirela Retegan și Maya au avut parte de o surpriză.

Ce echipă a câștigat imunitatea mare la Asia Express. Irina i-a surprins pe concurenți când a dezvăluit clasamentul: „Dragii mei…” | Antena 1

Echipele de la Asia Express – Drumul Mătăsii au încheiat probele din noua etapă și au ajuns, rând pe rând, la Irina Fodor. Momentul întâlnirii la careu a venit cu emoții pentru concurenți, deoarece prezentatoarea urma să dezvăluie ordinea în care aceștia au ajuns la final, dar și cine a reușit să obțină imunitatea mare.

Ce echipă a câștigat imunitatea mare la Asia Express

La început, atmosfera a părut una relaxată, iar Maurice Munteanu a făcut o remarcă despre locul în care au ajuns concurenții.

„Totul este idilic aici”, a spus Maurice.

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Totuși, concurenții au observat rapid că una dintre marile provocări ale acestei etape este comunicarea. Diferențele de limbă și cultură le-au dat bătăi de cap echipelor pe parcursul cursei.

Irina Fodor a anunțat clasamentul

După ce toate echipele au ajuns la careu, Irina Fodor a trecut la anunțarea clasamentului. Prezentatoarea a dezvăluit mai întâi ordinea sosirii și timpul dintre echipe, înainte de a anunța cine a câștigat imunitatea mare.

„O să trecem la subiect. Pe locul trei au ajuns la mine Loredana și Ana. După voi, la numai patru minute, Mirela și Oana. După Mirela și Oana au sosit la mine Maurice și Connie. Ați recuperat frumos, nimic de zis, iar după ei, Mihai și Cheloo”, a anunțat Irina Fodor.

Prezentatoarea a continuat apoi clasamentul, iar concurenții au aflat că Valerie și Alex au ajuns la final pe ultimul loc.

„Se pare că Valerie și Alex au ajuns la mine pe ultimul loc. Au rămas două echipe, dintre care una este imună. Gabi și Alexuc sunt pe locul doi, iar Mirela și Maya au câștigat imunitatea”, a anunțat Irina Fodor.

Mirela Retegan și Maya au câștigat imunitatea mare

Mirela Retegan și fiica sa, Maya, au reușit să obțină imunitatea mare în această etapă a competiției. Victoria le oferă celor două un avantaj important și le permite să se bucure de o pauză după o etapă solicitantă.

Irina Fodor le-a felicitat pentru performanță și le-a transmis un mesaj după aflarea rezultatului.

„Sper să fie vacanța pe care v-ați dorit-o și sper să vă relaxați”, a spus Irina Fodor.

După anunțarea clasamentului, atmosfera de la careu a continuat cu discuții despre experiența concurenților în China. Irina Fodor a vrut să afle și impresiile acestora despre noua destinație.