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Duminică, 6 septembrie, de la 20.00, Asia Express pornește pe Drumul Mătăsii, într-un sezon mare cât China

Asia Express revine la Antena 1 cu un sezon mare cât China! Duminică, 6 septembrie, de la ora 20:00, începe aventura pe Drumul Mătăsii, o rută epică prin Uzbekistan și China, care îi va purta pe cei 18 concurenți prin două lumi între care diferențele culturale sunt uriașe.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 04 Septembrie 2026, 11:31 | Actualizat Vineri, 04 Septembrie 2026, 11:34
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Duminică, 6 septembrie, de la 20.00, Asia Express pornește pe Drumul Mătăsii, într-un sezon mare cât China | antena 1
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Asia Express se vede în fiecare duminică, de la 20.00, şi luni, marți şi miercuri, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Sezonul cu numărul 9 readuce la viață ideea unei rute care, timp de secole, a conectat Estul și Vestul. Drumul Mătăsii nu a legat doar continente și nu a însemnat doar schimburi comerciale, ci a pus în mișcare oameni, idei, culturi și tehnologii, lăsând în urmă o moștenire care a schimbat lumea. Același lucru îl promite și experiența Asia Express: o călătorie care schimbă perspective și după care, la nivel personal, nu mai ești niciodată la fel.

De la Uzbekistanul tradițiilor străvechi, la China viitorului

Noul sezon va aduce cea mai mare diferență culturală resimțită vreodată de concurenții Asia Express. Trecerea din Uzbekistan în China va însemna, practic, trecerea dintr-o lume în alta, iar adaptarea va deveni una dintre marile provocări ale traseului. Dacă în Uzbekistan concurenții vor descoperi tradiții și obiceiuri păstrate de generații, China îi va arunca într-un decor care pare desprins din viitor: șosele supraetajate, roboți, tehnologie la tot pasul și clădiri îmbrăcate în LED-uri. Două țări care vor avea nevoie de două abordări total diferite și care îi vor obliga pe concurenți să uite rapid ceea ce tocmai învățaseră și să o ia, de fiecare dată, de la capăt. Iar misiunile vor amplifica și mai mult această experiență. Mâncăruri locale greu de digerat, shot-uri de adrenalină, obiceiuri străvechi și conversații aproape imposibile din cauza barierei lingvis-tice sunt doar câteva dintre situațiile prin care vor trece cele nouă echipe. Dincolo de competi-ție, toate vor dezvălui două țări pe care atât concurenții, cât și telespectatorii vor ajunge să le cunoască dincolo de clișeele turistice.

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Jocuri mai mari, mize pe măsură

Și jocurile acestui sezon vor fi aparte. Multe dintre ele se vor desfășura pe suprafețe impresio-nante, iar dimensiunea spațiilor va transforma fiecare luptă pentru amuletă într-o provocare în sine. Efortul fizic, viteza, orientarea și strategia vor cântări mai mult ca niciodată, într-un sezon în care fiecare avantaj poate schimba cursul competiției.

Iar dacă traseul este mare cât China, nici orgoliile nu sunt mai mici. „Toți vor să fie Alpha”, spune Irina Fodor despre concurenții acestui sezon. Competiția este dusă la un alt nivel, vorbele se ascut foarte repede, strategiile încep să se contureze, dar aparențele sunt păstrate cu măies-trie, iar cursa își continuă drumul. Sub presiunea oboselii, a foamei și a luptei pentru primul loc, fiecare echipă va arăta, mai devreme sau mai târziu, cât de departe este dispusă să meargă.

18 concurenți, nouă echipe și un mix cum n-a mai fost

Sezonul 9 aduce la start un mix de vedete cum n-a mai fost. Cheloo și Mihai Ban, partenerul său de la Dakar, Maurice Munteanu și buna lui prietenă, designerul Connie Preda, Mirela Vaida și prietena ei, cântăreața de muzică populară Oana Tomoiagă, comediantul Radu Isac și prietenul său Eduard Hordilă, fotbalistul Gabi Torje și luptătorul Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica ei, Maya, pre-cum și What’s Up și soția lui, Miky sunt cei 18 curajoși care pornesc pe urmele negustorilor de altădată. Fără telefoane și fără bani, cu doar un euro pe zi primit de la Irina Fodor, concurenții vor depinde din nou de propria ingeniozitate și de bunătatea localnicilor pentru transport, ca-zare și mâncare. Vor alerga, vor face autostopul, vor negocia fără să vorbească aceeași limbă cu oamenii pe care îi întâlnesc și își vor testa limitele fizice și psihice într-o cursă al cărei punct final este Perla din Shanghai.

De la tradițiile Uzbekistanului la spectacolul tehnologic al Chinei, de la prietenii și alianțe la or-golii și lupte pentru supremație, Asia Express – Drumul Mătăsii promite un sezon mare cât China, în care distanțele sunt uriașe, diferențele culturale copleșitoare, iar competiția mai pu-ternică decât oricând.

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Asia Express – Drumul Mătăsii începe duminică, 6 septembrie, de la ora 20:00 şi va putea fi urmărit în fiecare duminică, de la 20.00, şi luni, marți şi miercuri, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

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