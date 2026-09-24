Cum arată casa Mirelei Vaida! Imagini din paradisul unde se retrage prezentatoarea Acces Direct. Ce detaliu s-a văzut în imagini

Îndrăgita vedetă și-a luat prin surprindere urmăritorii atunci când și-a filmat locuința. Descoperă cum arată casa Mirelei Vaida, dar și ce detaliu s-a văzut în imaginile cu paradisul unde se retrage prezentatoarea Acces Direct.

Mirela Vaida este una dintre cele mai longevive și îndrăgite vedete din România, aceasta având o impresionantă carieră nu doar ca prezentatoare, ci și ca artistă. Vedeta a făcut senzație și la Asia Express-Drumul Mătăsii, formând o super echipă alături de Oana Tomoiagă.

Totuși, puțini sunt cei care știu cum arată cum arată casa Mirelei Vaida și în ce paradis se retrage prezentatoarea Acces Direct, la finalul unei lungi zile de muncă. Descoperă în rândurile de mai jos ce detaliu s-a văzut în imaginile publicate de vedetă.

Cum arată casa Mirelei Vaida! Imagini din paradisul unde se retrage prezentatoarea Acces Direct. Ce detaliu s-a văzut în imaginile publicate de vedetă

Recent au ieșit la iveală filmări în care se vede cum arată casa Mirelei Vaida. Imaginile, publicate chiar de vedetă, au scos la iveală în ce paradis se retrage aceasta, la finalul zilei.

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Așa cum se poate observa, casa are tavan înalt și un aspect observat imediat de mulți a fost peretele de sticlă cu vedere la grădină, detaliu pe care Mirela Vaida și l-a dorit extem de mult, așa cum chiar ea a declarat în repetate rânduri, în cadrul unor interviuri. În imagini se poate vedea faptul că vedeta a preferat ca designul casei să se bazeze pe culori calde și pământii. Nu lipsesc nici vazele sau plantele decorative.

În grădină se află o masă mare de exterior, dar și alei de piatră cubică ce șerpuiesc grădina și conferă un aspect elegant și deosebit. Nu lipsesc nici pomii, tufele de trandafiri și arcadele încărcate de flori, ce conferă locului un farmec aparte. În casă, alte detalii care au atras imediat atenția fanilor au fost șemineul impresionant, numeroasele tablouri și decorațiuni, dar și aerul extrem de boem din vilă.

În curtea frumos amenajată și extrem de bine îngrijită, detaliu ce nu a scăpat ochilor curioșilor, urmăritorii au putut vedea nu doar un loc de joacă pentru copii, ci și teren de sport și o impresionantă piscină, despre care vedeta a povestit mai multe pe Instagram:

„Dragilor, mulți m-ați întrebat de unde este piscina din curtea noastră, cât a costat și dacă a fost făcută în cadrul vreunei colaborări. Așa că vă spun exact cum a fost. 😊

Piscina nu a fost făcută pe barter. Am plătit integral producția, transportul și montajul, la prețul pieței. În total, aproximativ 15.000 de euro, fără amenajarea din jur – deck, spoturi, pietriș alb, gazon etc. Raportat la calitate și la cât ne-am bucurat de ea, mi s-a părut un preț corect. În total, cu tot cu amenajarea din jurul ei, piscina m-a costat în jur de 30.000 euro! Nu vă mint! (...)

Recunosc că m-a durut sufletul când am văzut buldozerul intrând în curte și săpând ditamai groapa în gazonul meu rulou, adus cu tirul din Covasna, distrugând instalațiile de irigații și plasa anti-cârtiță. 🫣😂 Dar nimic frumos nu se construiește fără puțin șantier!

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Dacă vă gândiți la o piscină, comandați-o din timp. Întregul proces durează cel puțin o lună și jumătate, iar oamenii buni sunt foarte solicitați.

Dincolo de investiție și de plusul pe care îl aduce valorii unei proprietăți, pentru mine adevărata valoare a fost alta: bucuria copiilor mei. ❤️

Din mai până în octombrie, piscina a devenit centrul casei: copii, colegi, prieteni, pool party-uri, râsete, gălăgie și sărituri în apă… iar mama, evident, la datorie cu sandvișuri, burgeri și șnițele! 😁

Mirela Vaida, prezentatoarea Acces Direct

Iar seara, când se lasă soarele, aprindem luminile ambientale, copiii încă se bălăcesc, noi stăm la povești și casa e plină de oameni. Chiar și de musafiri neinvitați! 😂

Dar ce bucurie să ne adunăm cu toții în jurul ei și, pentru câteva clipe, să nu ne mai trebuiască nimic.

Doar să ne bucurăm că suntem. ❤️”, a povestit Mirela Vaida în cadrul uneia dintre postările sale de pe Instagram.