Viktor Gyökeres este astăzi unul dintre cele mai cunoscute nume din fotbalul suedez și atacantul pe care România îl va avea în față vineri.

Nu era considerat un mare talent și a fost împrumutat de multe ori. Cum a ajuns Viktor Gyökeres un atacant periculos al Suediei | Profimedia Images

Drumul său până la nivelul actual a fost însă departe de a fi unul liniar. A trecut prin șapte cluburi și mai multe țări, a fost împrumutat, a avut perioade în care cu greu prindea minute și părea să se îndepărteze de fotbalul de top. Astăzi, atacantul suedez este jucătorul lui Arsenal, după explozia avută la Sporting Lisabona.

Părinții l-au dus la fotbal, deși el nu voia

Gyökeres a început fotbalul la doar cinci ani, la IFK Aspudden-Tellus, clubul din Stockholm aflat în apropierea casei sale. Nu el a fost cel care a insistat să joace fotbal. Dimpotrivă.

„Ei au crezut că ar trebui să mă antrenez cu o echipă, lucru care nu mi-a plăcut la început”, avea să povestească ulterior fotbalistul.

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Tatăl său, Stefan, s-a implicat și el în activitatea clubului, devenind antrenor. Pentru Gyökeres, faptul că putea face drumul către antrenamente alături de tatăl său a fost important.

„Faptul că făceam împreună acel drum m-a ajutat foarte mult. Împărțeam momentele bune și pe cele rele.”

În adolescență, Gyökeres a ajuns la IF Brommapojkarna, una dintre cele mai cunoscute academii de fotbal din Suedia. Clubul a produs de-a lungul anilor numeroși jucători ajunși la nivel internațional.

Acolo avea să înceapă și transformarea sa din extremă într-un atacant central. Se antrena singur pentru a deveni atacant.

La Brommapojkarna, Gyökeres a primit o pregătire suplimentară pentru a-și îmbunătăți jocul ofensiv.

„În timp ce toți ceilalți aveau antrenamente normale, eu mă antrenam singur, în cealaltă parte a terenului, lucrând la ceva atât de elementar”, povestea el, arată Premierleague.com.

Nu a fost o perioadă ușoară, dar rezultatele au început să apară. La scurt timp după ce a împlinit 17 ani, Gyökeres a debutat la prima echipă, iar în următoarele două sezoane a devenit o prezență constantă.

Foștii săi antrenori își amintesc de un fotbalist extrem de hotărât

„Dacă are șansa să marcheze, nu contează dacă își rupe piciorul, trebuie să înscrie. Nu îi este frică, este complet nemilos”, spunea Peter Kisfaludy, fost director al academiei lui Brommapojkarna.

În 2017, Gyökeres a plecat spre Brighton, după un sezon în care Brommapojkarna a promovat în prima ligă suedeză. În ultimul său meci pentru club, atacantul a marcat un hat-trick într-o victorie cu 4-1.

Părea începutul unei ascensiuni rapide Realitatea avea să fie însă mult mai complicată.

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De la Brighton, în Germania și apoi la Swansea

La Brighton, Gyökeres a avut nevoie de timp pentru a se apropia de prima echipă. A înscris în Premier League 2, dar aparițiile pentru echipa de seniori au fost puține.

În sezonul 2019/2020 a fost împrumutat în Germania, la St. Pauli. A marcat șapte goluri în 28 de partide. Apoi a venit împrumutul la Swansea City Acolo, lucrurile nu au mers deloc bine. Gyökeres a jucat 11 meciuri, majoritatea intrând de pe banca de rezerve, și nu a reușit să marcheze niciun gol. În ianuarie 2021, Brighton a decis să-l reche­me

La acel moment, ideea că atacantul suedez avea să devină, câțiva ani mai târziu, unul dintre cei mai căutați fotbaliști ofensivi din Europa părea greu de imaginat.

Coventry i-a oferit șansa care i-a schimbat cariera

Într-un moment în care viitorul său era incert, Gyökeres a avut însă un susținător la Coventry City.

Chris Badlan, responsabil atunci de recrutare, îl urmărea încă din perioada Brommapojkarna și vedea în el profilul unui atacant puternic și atletic.

Gyökeres a ajuns la Coventry sub formă de împrumut în partea a doua a sezonului 2020/2021. Primele luni nu au fost spectaculoase: trei goluri în 19 apariții. Dar Coventry a decis să-l păstreze definitiv. Și aici avea să înceapă transformarea.

„Cea mai mare calitate a lui Viktor este mentalitatea. Când decide că va face ceva, este genul de om care chiar o va face”, explica Badlan, notează cei de la BBC.com.

În acea vară, Gyökeres a revenit la Coventry schimbat. A lucrat intens la forță și la jocul său fizic și a devenit tot mai mult un atacant central veritabil.

În următoarele două sezoane, a marcat 40 de goluri în 97 de meciuri pentru club. Dintr-un jucător care abia prindea minute la Swansea devenise unul dintre cei mai prolifici atacanți din Championship.

Explozia de la Sporting

În vara lui 2023, Gyökeres a făcut pasul către Sporting Lisabona, într-un transfer care a reprezentat un record pentru clubul portughez. Acolo, cariera sa a intrat într-o altă etapă. În primul sezon, suedezul a înscris 29 de goluri în 33 de meciuri de campionat.

În sezonul următor, cifrele au devenit și mai impresionante: 39 de goluri în 33 de partide de campionat, la care s-au adăugat șase goluri în Champions League. Printre victimele sale s-a numărat și Manchester City, împotriva căreia a reușit un hat-trick.

„Pentru a ajunge la nivelul la care a ajuns, ai nevoie și de puțin noroc, ca toată lumea. Dar trebuie să ai și mentalitate. Viktor și-a dorit întotdeauna să fie cel mai bun jucător pe care îl putea deveni și a reușit”, spunea Chris Badlan.

De la un fotbalist aproape pierdut la starul Suediei

Parcursul lui Gyökeres este unul dintre cele mai bune exemple despre cât de imprevizibilă poate fi cariera unui fotbalist. A plecat din Suedia ca unul dintre cei mai promițători tineri jucători ai generației sale, dar la Brighton nu a reușit să-și găsească locul. A fost împrumutat în Germania, apoi a ajuns la Swansea, unde nu a înscris niciun gol.

Coventry a fost clubul care i-a oferit stabilitatea de care avea nevoie. De acolo, atacantul a ajuns în Portugalia, unde a explodat și și-a câștigat transferul la Arsenal.

La 27 de ani, Gyökeres a ajuns astfel în Premier League, după un drum care a trecut prin Suedia, Anglia, Germania și Portugalia, arată espn.com.au.

Iar vineri, povestea sa se intersectează cu cea a României. Atacantul care, în urmă cu câțiva ani, abia găsea minute la Swansea va fi unul dintre oamenii de care apărarea „tricolorilor” va trebui să țină cont.

Poate că cea mai bună descriere a drumului său îi aparține chiar unui om care l-a urmărit încă din perioada Coventry: „Când decide că va face ceva, este genul de om care chiar o va face.”