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Sărbătoare importantă pe 26 septembrie 2026. Ce sfinți sunt pomeniți în calendarul ortodox

Pe 26 septembrie 2026, Biserica Ortodoxă prăznuiește Mutarea la Domnul a Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan Teologul și îl pomenește pe Sfântul Domnitor Neagoe Basarab.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 25 Septembrie 2026, 11:00 | Actualizat Joi, 24 Septembrie 2026, 12:08
Sărbătoare importantă pe 26 septembrie 2026. Ce sfinți sunt pomeniți în calendarul ortodox | Captură Youtube
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În fiecare an, pe 26 septembrie, în calendarul ortodox sunt prăznuiți Sfântul Ioan Evanghelistul, mai precis, Adormirea Sa, şi Sfântul Voievod Neagoe Basarab, potrivit crestinortodox.ro.

Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan a fost unul dintre cei doisprezece Sfinți Apostoli chemați mai întâi de Iisus Hristos, fiind cunoscut pentru scrierile sale canonice nou-testamentare: „Evanghelia”, „trei Epistole” și „Apocalipsa”, potrivit sursei citate mai sus.

Sfântul Neagoe Basarab a făcut donații mănăstirilor ortodoxe din Muntele Athos, Muntele Sinai, Ierusalim și Țara Românească. A fost ctitor al multor biserici din țară și autorul lucrării cu conținut moral-creștin, „Invățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie”.

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Cine a fost Sfântul Ioan Evanghelistul, pomenit pe 26 septembrie

Sfântul Apostol Ioan a fost unul dintre cei mai apropiați ucenici ai lui Iisus Hristos, potrivit doxologia.ro.

Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan s-a născut în Betsaida Galileii și a fost fratele Sfântului Apostol Iacob. Familia lor se ocupa cu pescuitul, meserie practicată prin tradiție, tatăl său, Zevedei, dorindu-și ca băieții lui să îi calce pe urme, potrivit TRINITAS TV.

Ioan a ajuns pescar, însă, așa cum îl descrie sursa citată mai sus, era, mai degrabă, „un pescar de suflete, pentru că, odată ce s-a întâlnit cu Iisus Hristos, a devenit ucenicul său, urmându-l peste tot.

Tinerețea, precum și râvna sa pentru mântuire și calitățile sale duhovnicești, l-au făcut să devină „ucenicul apropiat al lui Hristos”, iar Mântuitorul, din dragoste pentru el, l-a dat în grija Maicii Sale atunci când se afla răstignit pe Cruce. Ioan a slujit-o ca un fiu până la sfânta Ei Adormire.

După aceasta, Sfântul Ioan a plecat împreună cu ucenicul său, Prohor, să predice Evanghelia Domnului în Asia Mică, zguduind păgânismul și întorcând pe mulți către Hristos. Din acest motiv, Sfântul a fost prins și trimis la Roma pentru judecată de Împăratul Domițian, care, după ce l-a chinuit, l-a exilat în Insula Patmos, potrivit TRINITAS TV și doxologia.ro.

Aici, Sfântul Ioan a scris „Evanghelia” care îi poartă numele și „Cartea Apocalipsei”, fiind grațiată în timpului Împăratului Nero. După puțină vreme de la întoarcerea sa în Efes, a plecat la Domnul.

Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan a avut un sfârșit neobișnuit, pentru că, după ce a depășit vârsta de 100 de ani, a luat cu el șapte ucenici și, ieșind în afara cetății Efesului, i-a pus să sape o groapă în formă de cruce. După ce și-a luat rămas-bun de la ucenici, Sfântul Ioan s-a întins în groapă și a adormit.

La mormântul lui s-au săvârșit numeroase minuni, iar, la data de 8 mai, în locul mormântului său apărea un praf pe care creștinii îl numesc mană. Mulți din cei care se aflau în suferință primeau vindecare dacă se rugau cu credință și se ungeau cu mana de la mormântul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan.

După o vreme, pe locul mormântului s-a ridicat o biserică, însă, după cucerirea Efesului de turci, locul a fost devastat, rămânând în urmă doar ruine, potrivit surselor citate mai sus.

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Cine a fost Neagoe Basarab, sfântul sărbătorit pe 26 septembrie

Sfântul Voievod Neagoe Basarab s-a născut în anul 1481 sau 1482, provenind dintr-o familie domnească, unii istorici fiind de părere că era fiul Voievodului Basarab al IV-lea sau cel Tânăr, potrivit TRINITAS TV și doxologia.ro.

După ce s-a căsătorit în anul 1504 cu fiica unui boier sârb, Voievodul a ajuns succesiv în mai multe poziții importante din conducerea Țării Românești, pentru ca, în anul 1512, pe 23 ianuarie, să fie uns Domn al Țării Românești.

Pe lângă faptul că a dezvoltat comerțul și a încurajat practicarea meșteșugurilor tradiționale, Sfântul a stabilit relații diplomatice strânse cu vecinii, dar și cu Veneția și Roma. Cel mai important, Sfântul Neagoe s-a implicat și în viața spirituală ortodoxă a românilor, în timpul său construindu-se multe biserici, unele fiind tictorite precum Mănăstirea Curtea de Argeș, potrivit surselor citate mai sus.

Pentru că era un om extrem de înțelept și citit, Voievodul a scris și una dintre cele mai vechi capodopere ale literaturii românești, „Învățăturile lui Neagoe Basarb către fiul său Teodosie”, tradusă inclusiv în română.

Pentru viața sa deosebită, în anul 2008, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât cinstirea sa, prăznuirea fiind fixată pentru data de 26 septembrie. Cinstitele sale moaște se găsesc la Mănăstirea Curtea de Argeș, potrivit TRINITAS TV.

Cine a fost Neagoe Basarab, sfântul sărbătorit pe 26 septembrie. Ce legătură are cu Mănăstirea Curtea de Argeș...
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