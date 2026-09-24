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Cum au reacționat Valerie și Alex când au aflat că Maurice și Connie rămân la Asia Express: „Mătasea să fie după suflet”

Moment tensionat la Asia Express! Connie și Maurice au scăpat de eliminare, însă reacția lui Valerie și Alex a atras toate privirile.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 24 Septembrie 2026, 10:28 | Actualizat Joi, 24 Septembrie 2026, 10:32
Cum au reacționat Valerie și Alex când au aflat că Maurice și Connie rămân la Asia Express: „Mătasea să fie după suflet” | Antena 1
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Cursa pentru Ultima Șansă nu a fost deloc una ușoară pentru cele trei echipe care au avut de îndeplinit numeroase misiuni. Connie și Maurice s-au luptat pentru a rămâne în competiție cu Cheloo și Mihai Ban, dar și cu Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Probele s-au dovedit dificile, iar tensiunea și-a spus rapid cuvântul în rândul concurenților.

Cum au reacționat Valerie și Alex când au aflat că Maurice și Connie rămân la Asia Express

Pe parcursul cursei, nervii au fost întinși la maximum, iar oboseala și presiunea timpului au făcut ca fiecare misiune să fie o adevărată provocare. Valerie Lungu a avut, la un moment dat, un moment dificil și a cerut chiar penalizarea, mărturisind că în acele clipe și-ar fi dorit să plece acasă. Atmosfera a devenit tot mai tensionată pe măsură ce echipele se apropiau de finalul cursei.

Connie și Maurice au ajuns ultimii la Irina Fodor

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Deși au reușit să ducă probele la bun sfârșit, Connie și Maurice nu au avut parte de rezultatul pe care și l-ar fi dorit. Cei doi au ajuns ultimii la Irina Fodor, iar prezentatoarea s-a văzut nevoită să deschidă cryptex-ul pentru a afla dacă echipa lor rămâne sau nu în competiție.

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Connie a fost cea care a scos mătasea din cryptex și a privit cu emoție culoarea acesteia. Pentru concurenți, fiecare secundă a fost încărcată de suspans, întrucât culoarea materialului avea să decidă soarta echipei.

Înainte ca mătasea să fie dezvăluită, Valerie și Alex au avut o reacție neașteptată la testimoniale.

„Mătasea să fie după suflet și răsplată”, au spus cei doi, înainte ca aceasta să fie scoasă la vedere.

În cele din urmă, Connie a dezvăluit mătasea, iar concurenții au văzut că aceasta era verde. Vestea a fost primită cu bucurie de echipe, iar mai mulți concurenți i-au aplaudat pe Connie și Maurice, fericiți că aceștia vor continua aventura Asia Express.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă, singurii care nu au aplaudat

Momentul a fost însă unul surprinzător pentru Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Cei doi au fost singurii concurenți care nu au aplaudat și au rămas cu brațele încrucișate în momentul în care s-a aflat că mătasea este verde.

Ulterior, în cadrul testimonialelor, Alex a explicat reacția sa și a recunoscut că, inițial, ar fi avut impulsul să aplaude.

„Cred că am aplaudat, din reflex”, a spus Alex Gîlcă.

Valerie Lungu a fost însă sinceră și a recunoscut că ea nu a simțit nevoia să îi aplaude pe cei doi. Reacția celor doi a atras imediat atenția, mai ales după o cursă în care tensiunile dintre echipe au fost la cote ridicate.

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