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Singura imagine de la nunta secretă a lui Valerie Lungu cu Alex Gîlcă. Cum a arătat rochia de mireasă

Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au căsătorit în secret. Singura imagine de la eveniment îi înfățișează pe cei doi miri pe ringul de dans. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 24 Septembrie 2026, 09:16 | Actualizat Joi, 24 Septembrie 2026, 09:25
Singura imagine de la nunta secretă a lui Valerie Lungu cu Alex Gîlcă | Instagram
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Valerie Lungu a purtat o rochie de mireasă spectaculoasă, albă, formată dintr-un corset în partea de sus și o fustă amplă, cu trenă, în partea de jos. Rochia a avut bretele subțiri și un decolteu în V pe spate, reușind să-i complimenteze perfect silueta miresei. Mirele a optat pentru un costum negru.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă și-au unit destinele în mare secret. În timp ce fanii Asia Express îi urmăreau pe cei doi pe Drumul Mătăsii, Valerie Lungu și Alex Gîlcă se aflau la petrecerea de nuntă.

Citește și: Valerie Lungu de la Asia Express s-a căsătorit cu Alex Gîlcă! Nunta a avut loc în mare secret

Singura imagine de la nunta secretă a lui Valerie Lungu cu Alex Gîlcă

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Valerie Lungu și Alex Gîlcă au declarat pe Spynews.ro că au pus la cale detaliile pentru eveniment, însă nu au dezvăluit la momentul declarației și data nunții: „O să fie un eveniment foarte restrâns, doar cu oamenii cei mai, cei mai apropiați. Sunt 30 de oameni, persoane, doar prietenii și familia cea mai apropiată, atât!”, a declarat Valerie Lungu, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Valerie a mai vorbit și de cererea în căsătorie, precizând că știa că iubitul cumpărase inelul de logodnă:

„Eu știam că el a cumpărat inelul cu foarte mult timp împreună. Știam că are inelul. Cam de jumătate de an. De atunci și până acum am avut foarte multe vacanțe, dar nu știam când o să mă ceară. Aveam așa o mică suspiciune. Mi-aduc aminte că am început să plâng. Sincer, totul a fost foarte intim. Am fost doar noi doi și harpa. Noi ne dorim să facem cununia civilă în toamnă. Așa planificăm. Credem că nunta o să fie anul viitor”, a spus influencerița, pentru Știrile Antena Stars.

Cum a început povestea de dragoste dintre Valerie Lungu și Alex Gîlcă

Valerie Lungu și Alex Gîlcă formează un cuplu de mai bine de trei ani, iar povestea lor de dragoste a început în cadrul unei colaborări profesionale. Originari din Republica Moldova, cei doi s-au cunoscut prin intermediul proiectelor din zona de content creation și influencer marketing.

Alex a fost cel care a făcut primul pas, însă Valerie nu i-a acceptat din prima invitațiile. În cele din urmă, insistența lui a dat roade, iar cei doi au început o relație.

Deși erau împreună de ceva timp, Valerie și Alex au apărut pentru prima dată împreună în public, în calitate de cuplu, în 2023, la un eveniment monden. Relația lor a trecut însă și printr-o perioadă dificilă. În 2024, cei doi s-au despărțit și au ales să meargă o vreme pe drumuri separate. Pauza nu a fost una definitivă, iar în toamna aceluiași an s-au împăcat și au decis să își mai acorde o șansă.

După împăcare, relația lor a devenit tot mai serioasă. Valerie și Alex s-au mutat împreună și au început să își construiască locuința la care visau.

Terenul pentru casă fusese cumpărat de Valerie în 2023, iar lucrările au început în anul următor. În 2026, cei doi le-au prezentat urmăritorilor casa în care și-au început viața împreună și au vorbit inclusiv despre planurile lor de viitor și dorința de a deveni părinți.

Valerie și Alex Gîlcă

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Valerie Lungu de la Asia Express s-a căsătorit cu Alex Gîlcă! Nunta a avut loc în mare secret...
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