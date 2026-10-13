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Maurice Munteanu, de la experiența Asia Express pe străzile din China, într-o ipostază cu totul neașteptată. Cum a apărut recent

Maurice Munteanu surprinde de fiecare dată în show-ul Asia Express - Drumul Mătăsii cu replicile sale. De data aceasta, a fost văzut într-o cu totul altă ipostază. Vezi despre ce este vorba.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Marti, 13 Octombrie 2026, 13:29 | Actualizat Marti, 13 Octombrie 2026, 13:35
Maurice Munteanu, de la experiența Asia Express pe străzile din China, într-o ipostază cu totul neașteptată. Cum a apărut recent | antena 1
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Maurice Munteanu continuă să își surprindă urmăritorii din mediul online! După experiența intensă de la „Asia Express”, unde a pornit pe Drumul Mătăsii alături de Connie Preda și a ajuns până în China, fashion editorul a apărut într-o ipostază cu totul diferită de cea cu care și-a obișnuit publicul.

Maurice Munteanu, de la experiența Asia Express pe străzile din China, într-o ipostază cu totul neașteptată

Acesta s-a filmat la pupitrul de DJ, într-un club, iar imaginile au fost publicate chiar pe rețelele sale sociale.

Cunoscut pentru stilul său inconfundabil, opiniile directe și pasiunea pentru modă, Maurice Munteanu demonstrează că are și alte laturi pe care publicul să le descopere. De această dată, atenția s-a mutat de la ținutele spectaculoase și comentariile despre fashion la muzică și atmosfera de club.

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Apariția vine într-o perioadă în care numele său este tot mai prezent în atenția publicului, odată cu participarea la „Asia Express”. Competiția îl poartă prin locuri necunoscute, îi pune răbdarea la încercare și îl scoate din zona de confort. Alături de Connie Preda, acesta are parte de experiențe solicitante, iar telespectatorii au putut vedea o latură diferită a personalității sale.

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De pe Drumul Mătăsii, direct la pupitrul de DJ

Dacă în „Asia Express” provocările nseamnă trasee dificile, misiuni contracronometru și situații imprevizibile, de această dată Maurice Munteanu s-a aflat într-un decor complet diferit: într-un club, în spatele pupitrului de DJ.

Imaginile publicate pe rețelele sociale oferă o perspectivă neașteptată asupra cunoscutului fashion editor, care a schimbat atmosfera competiției televizate cu energia unei seri dedicate muzicii. Apariția sa arată și felul în care se poate transpune acesta în orice ipostază inedită.

De altfel, Maurice Munteanu a vorbit recent despre felul în care participarea la „Asia Express” l-a ajutat să își descopere propriile limite și să privească lucrurile diferit. Pentru el, aventura a însemnat mai mult decât o simplă emisiune de televiziune, fiind o experiență care l-a scos din tiparele obișnuite.

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Maurice Munteanu continuă să atragă atenția atât prin experiențele trăite în televiziune, cât și prin momentele pe care alege să le împărtășească online, alături de fanii săi și oamenii care l-au îndrăgit încă de la început, dar și cei care abia îl descoperă.

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