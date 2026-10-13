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Echipele se reunesc azi la Asia Expres şi începe lupta pentru imunitate! Emisiunea, din nou lider detașat de audienţă

Asia Express a fost lider de audiență cu ediția din 12 octombrie 2026. Descoperă ce se întâmplă în ediția de azi, de la ora 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Marti, 13 Octombrie 2026, 10:21 | Actualizat Marti, 13 Octombrie 2026, 10:26
Descoperă ce surprize aduce ediția din 13 octombrie 2026 | Antena 1
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Schimbul de echipe a modificat complet dinamica întrecerii în Asia Express – Drumul Mătăsii în cea de-a 22-a etapă a competiției, concurenții fiind nevoiți să îşi testeze capacitatea de adaptare, comunicare şi coordonarea în noile formule. Seria de jocuri inspirate din tradițiile chinezești le-a pus răbdarea și colaborarea la grea încercare. În Lianhuachi Park, misiunile au devenit și mai dificile, concurenții fiind nevoiți să își unească forțele pentru a aduna piesele unui puzzle care le-a indicat drumul spre destinația finală, într-o nouă ediție care s-a impus ca lider detaşat de audiență.

Asia Express a fost lider de audiență cu ediția din 12 octombrie 2026

Astfel, conform datelor oferite de Fifty5Blue, aseară, în intervalul 20:29 – 00:02, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea celei de-a 22-a ediții Asia Express – Drumul Mătăsii a înregistrat 6.6 puncte de rating şi 28.1% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, Pro TV, cu difuzarea Las Fierbinți şi a filmului Rampage: Scăpați de sub control înregistra 5 puncte de rating şi 21.4% cota de piaţă. Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 6.9 puncte de rating şi 22.5% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.6 puncte de rating şi 15.1% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 6.3 puncte de rating şi 20.6% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.9 puncte de rating şi 16.1% cota de piață. În minutul de maximă audiență, 22:03, aproape 1.2 milioane de telespectatori urmăreau aventurile din China.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.5 puncte de rating și 22.4% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 5.8 puncte de rating și 25.2% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

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Ce surprize aduce ediția din 13 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii

Diseară, de la ora 20:30, la Antena 1, etapa a șasea Asia Express – Drumul Mătăsii intră într-un moment decisiv. După zile în care schimbul de echipe a dat peste cap strategiile, ritmul și relațiile dintre concurenți, începe lupta pentru imunitatea etapei. Miza este uriașă: prima echipă care reușește să se reunească la Irina Fodor va fi declarată imună și va scăpa astfel de pericolul eliminării.

Până la mult așteptata reîntâlnire cu partenerii lor, concurenții mai au însă de trecut printr-o misiune care îi va duce cu aproape 2.000 de ani în urmă, la originile uneia dintre cele mai importante invenții chinezești: hârtia.

Ajunși într-o adevărată sală de clasă, concurenții vor descoperi vechiul proces de fabricare a hârtiei și vor trebui să lucreze folosind aceleași tipuri de unelte tradiționale. De această dată, nu vor fi singuri. Fiecare pereche va face echipă cu cinci copii, alături de care va trebui să învețe etapele procesului și să realizeze patru foi de hârtie, decorate cu simboluri ale Dinastiei Han. La final, toate elementele vor fi folosite pentru a construi o lampă din hârtie.

Rolurile se vor inversa apoi, iar concurenții vor deveni ei înșiși profesori. Copiii vor trebui să descopere de această dată România prin intermediul unor invenții românești. Concurenții vor primi zece pictograme și vor avea la dispoziție doar zece minute pentru a-i învăța pe cei mici denumirile invențiilor în limba română.

La finalul lecției, fiecare pereche va trebui să aleagă doi dintre cei mai buni elevi, care vor susține testul în locul lor. Dacă cei mici nu vor reuși să răspundă corect, concurenții se vor întoarce la catedră pentru alte zece minute – timp prețios într-o zi în care fiecare secundă îi poate apropia sau îndepărta de imunitate.

După zile petrecute alături de alți parteneri, cursa se transformă astfel într-o luptă pentru reîntregirea echipelor. Cine își va regăsi primul partenerul și ce echipă va ajunge prima, din nou împreună, la Irina Fodor, câștigând imunitatea etapei, telespectatorii vor afla diseară, de la ora 20:30, la Asia Express – Drumul Mătăsii, pe Antena 1.

Sursa: Fifty5Blue
Copyright:ARMADATA S.R.L.
Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group
Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban și Național
Perioada 12 octombrie 2026

colaj foto cu concurenti la asia express
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