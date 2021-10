Asia Express, 13 octombrie 2021. Adriana Trandafir, reacție neașteptată la adresa lui Zarug. Ce i-a zis

În ediția 17 din sezonul 4 Asia Express, Adriana Trandafir a avut o reacție neașteptată atunci când a aflat că a ajuns pe primul loc în cursa pentru ultima șansă.

Ce reacție a avut Adriana Trandafir la adresa lui Zarug, în ediția 17 din sezonul 4 Asia Express

Când și-au revăzut colegii, celelalte echipe au înțeles faptul că această cursă pentru ultima șansă a fost una extrem de dificilă, în ediția 17 din sezonul 4 al emisiunii „Asia Express”.

„Cursa de azi a fost grea fizic și psihic”, a fost de părere Shift.

„Adriana, a avut dreptate Zarug când a zis că nu trebuie să îți lipsească această experiență? Și că e și distractiv?”, a fost întrebarea adresată de Irina Fodor.

„Da, în ultimă instanță, da. O să vi se pară ciudat, dar vă mulțumim pentru toate voturile împotriva noastră care ne-au determinat să ne gândim la două lucruri: ori să renunțăm la cursă, ori să mergem mai departe (…). Pentru noi este fascinant tot ceea ce am trăit împreună, dar cel mai important este că împreună cu Maria Speranța pot face un Yin și un Yang foarte special”, a mărturisit Adriana Trandafir.

„Ceea ce am trăit alături de mama mea nu pot să vă explic, am trecut prin greu, am trecut prin bine, am râs, am plâns…Una peste alta a fost o experiență minunată și vă mulțumim că ne-ați votat”, a zis Maria Speranța.

Surorile Buble au considerat că, din discursul celor două, doar prima parte a fost sinceră: cea în care se vorbea despre dificultatea cursei. Așadar, în opinia lor, mulțumirile nu au fost sincere.

Apoi, ceva complet neașteptat s-a întâmplat. Când Irina Fodor a anunțat că au ajuns pe primul loc la ea și că au scăpat de eliminare, cele două au început să țipe de fericire.

„Și nu de milă! Nu de milă!”, a strigat concurenta, cu aluzie la vorbele lui Zarug, care a susținut în această ediție faptul că Adriana Trandafir a folosit de multe ori pretexte emoționante ca să scape de cursa pentru ultima șansă.

„Ce repede a trecut recunoștința”, a fost replica lui Zarug.

„Cu siguranță nu e o victimă, dacă a ajuns pe primul loc”, a fost de părere Francesco, înțelegând că Adriana Trandafir și Maria Speranța sunt o echipă puternică.

