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Asia Express, 13 septembrie 2026. Ce au oferit vedetele la schimb pentru lampa aurie. Cheloo a făcut o ofertă neașteptată

În ediția din 13 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, vedetele au fost nevoite să negocieze și să ofere la schimb diferite obiecte. Descoperă ce a dat Cheloo la schimb.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Duminica, 13 Septembrie 2026, 20:38 | Actualizat Duminica, 13 Septembrie 2026, 20:39
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Descoperă ce obiecte au oferit vedetele, la misiunea trocului, în ediția din 12 septembrie 2026 a show-ului Asia Express | Antena 1
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Prima zi din cea de-a doua etapă de pe Drumul Mătăsii de la Asia Express a adus o misiune neașteptată pentru concurenți. Concurenții au fost puși să negocieze și să dea la schimb diferite obiecte personale pentru a convinge negustorii să le dea o lampă aurie. Unii au oferit „adevărate” comori la troc, în timp ce Cheloo a avut succes cu un obiect surprinzător. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în ediția din 13 septembrie 2026 a show-ului, ce face parte din programul TV al Antenei 1.

Ce au oferit vedetele la schimb pentru lampa aurie. Cheloo a făcut o ofertă neașteptată, în ediția din 13 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express

Așa cum ne-am obișnuit deja, prima zi din fiecare atapă aduce o întrecere a echipelor pentru calificarea la jocul de amuletă. Ziua a început în forță, cu o provocare de zile mari: să ajungă la un cunoscut bazar din Uzbekistan, să găsească lampa lui Aladin și să încercă să convingă vânzătorul să le-o ofere, la schimb pentru diferite obiecte.

Lampa aurie a lui Aladin, de la Asia Express

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Lampa aurie a lui Aladin, de la Asia Express

Misiunea de a găsi bazarul nu a fost deloc simplă, căci textul era scris în uzbecă și trebuia tradus, cu ajutorul localnicilor: „Ieșind din Moscheea Bibi-Xonim, întoarceți-vă pe partea dreaptă și mergeți până la cafeneaua Bir zumda, trecând pe lângă magazinul Tillakosh. Intrați pe poarta din mijlocul ambelor părți, apoi mergeți pe strada Abdullays spre stânga până găsiti fântâna uscată. Pe partea dreaptă, intrați pe paorta galbenă din spatele fântânii, veți vedea pe domnul Haydar. Pentru a găsi comoara, schimbați două obiecte personale cu el”.

Magazinul unde concurenții au căutat lampa aurie, la Asia Express

Magazinul unde concurenții au căutat lampa aurie, la Asia Express

Odată ce au aflat destinația, cele opt echipe rămase în competiție s-au îndreptat către locul cu pricina și au început să caute lampa aurie.

Valerie a încercat să îi ofere parfum și, dacă a văzut că negustorul refuză, i-a dat cerceii săi de aur.

„Mămăliga ta, mi-a luat ceasul de la Mihaela! Nu era ceas de 3 lei, era de la prietena mea”, a zis Mihaela Retegan, care i-a dat inclusiv un pluș cu fetița Zurli.

Mirela Retegan și fiica ei, la Asia Express

Mirela Retegan și fiica ei, la Asia Express

Maurice a dat un parfum original adus de la Paris, în timp ce Alin Alexuc i-a dat un breloc de la o competiție sportivă. În timp ce alții au oferit „averi” precum ceasuri scumpe, haine sau alte obiecte de preț, Cheloo a oferit cel mai banal și neașteptat lucru:

„Am scos trei pachete de țigări și i le-am băgat în nas, le-a luat imediat”, a zis Cheloo.

„Noi am făcut deal-ul vieții”, a completat Mihai Ban.

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Cheloo și Mihai Ban la Asia Express

colaj foto cu cheloo si mihai ban si valerie la asia express
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Cheloo și Mihai Ban la Asia Express

Cheloo, pus la grea încercare la Asia Express! A picat proba și unui trecător i s-a făcut milă de el. Azi, la 20:00, la ...
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