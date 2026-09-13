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Asia Express, 13 septembrie 2026. Maurice Munteanu a îngenuncheat și a „invocat-o pe Tănțica”. Ce s-a întâmplat imediat după

În ediția din 13 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, Maurice a îngenuncheat și a „invocat-o pe Tănțica”, atunci când a ajuns într-un moment greu. Descoperă ce a urmat, la scurt timp după ce a făcut respectivul gest.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Duminica, 13 Septembrie 2026, 21:20 | Actualizat Duminica, 13 Septembrie 2026, 22:01
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Descoperă ce s-a întâmplat, în ediția din 13 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii | Antena 1
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Concurenții au avut parte de numeroase misiuni dificile și solicitante în prima zi din cea de-a doua etapă de pe Drumul Mătăsii, la Asia Express, show din programul TV al Antenei 1. După ce au găsit lampa aurie, echipele au ajuns din nou la autostop și acesta a fost momentul în care Maurice Munteanu a trecut prin momente dificile. Criticul de modă a îngenuncheat și a început să „o invoce pe Tănțica”, dar și mai surprinzător este ce s-a întâmplat ulterior, la scurt timp după. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în ediția din 13 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express.

Maurice Munteanu a îngenuncheat și a „invocat-o pe Tănțica”. Ce s-a întâmplat imediat după, în ediția din 13 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express

Așa cum ne-am obișnuit deja, prima zi din fiecare atapă aduce o întrecere a echipelor pentru calificarea la jocul de amuletă. Ziua a început în forță, cu o provocare de zile mari: să ajungă la un cunoscut bazar din Uzbekistan, să găsească lampa lui Aladin și să încerce să convingă vânzătorul să le-o ofere, la schimb pentru diferite obiecte. După ce au reușit să treacă peste această provocare, echipele au citit plicurile roșii în care era scrisă următoarea destinație.

Maurice Munteanu și Connie Preda la Asia Express-Drumul Mătăsii

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Maurice Munteanu și Connie Preda la Asia Express-Drumul Mătăsii

Astfel, concurneții au ajuns din nou să facă autostopul. Unii au avut noroc să găseacă destul de rapid un șifer dornic să îi ia, în timp ce alții au părut urmăriți de ghinion și s-au chinuit mult ca să facă rost de o mașină.

Într-o astfel de situație au fost și Maurice Munteanu și Connie Preda, care nu au putut convinge rapid niciun șofer să îi ia și să îi ducă spre următoarea destinație indicată de Irina Fodor.

Maurice Munteanu și Connie Preda la Asia Express-Drumul Mătăsii

Maurice Munteanu și Connie Preda la Asia Express-Drumul Mătăsii

La un moment dat, supărat că nu reușește, Maurice Munteanu a îngenuncheat și a început „să o invoce pe Tănțica”, sperând că va ieși soarele și pe strada lor.

„De sufletul lui Tănțica nu m-a luat”, a zis concurentul, în timp ce își făcea cruci și era supărat că nu găsește mașină.

Nu a durat mult și „minunea” s-a întâmplat: nu doar că au găsit într-un final un șofer să îi ducă la următoarea misiune, dar au și descoperit faptul că ei dețineau una dintre cele două lămpi cu bilețel în interior. Practic, cine avea astfel de lampă primea dreptul la îndeplinirea unei dorințe. Așa cum era de așteptat, nu mică a fost surpriza lui Maurice Munteanu și a colegei sale, Connie Preda, atunci când au văzut „minunea” din lamă.

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Maurice Munteanu, în genunchi la Asia Express

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Maurice Munteanu, în genunchi la Asia Express

Asia Express, 13 septembrie 2026. Ce au oferit vedetele la schimb pentru lampa aurie. Cheloo a făcut o ofertă neașteptat...
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