Asia Express, 13 septembrie 2026. Valerie Lungu a cedat și a refuzat să mai facă proba . Motivul pentru care a spus „Nu”

În ediția din 13 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express, Valerie Lungu a cedat și a refuzat să facă o misiune. Descoperă ce a determinat-o pe concurentă să recurgă la un asemenea gest.

Cea de-a doua etapă de pe Drumul Mătăsii a adus misiuni interesante, dar dificile. De acest lucru s-a convins și Valerie Lungu, care a simțit că cedează psihic și a anunțat că refuză să facă una dintre probe. Descoperă în rândurile de mai jos care a fost adevăratul motiv pentru care a recurs al un asemenea gest, în ediția din 13 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express, show din programul TV al Antenei 1.

Valerie Lungu a cedat și a refuzat să mai facă o probă, în ediția din 13 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express. Care este motivul pentru care a refuzat

Pentru toți cei 16 concurenți rămași în competiție, ziua a început cu misiunea dificilă de a ajunge la un cunoscut bazar din Uzbekistan, să găsească lampa lui Aladin și să încerce să convingă vânzătorul să le-o ofere, la schimb pentru diferite obiecte. După ce au reușit să treacă peste această provocare, echipele au citit plicurile roșii în care era scrisă următoarea destinație.

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Odată ajunși la locul cu pricina, fiecare echipă a primit misiunea de a găsi o anumită locație de pe harta primită. După ce au găsit textul cântecului, concurenții au fost puși să afle de la localnici versurile, apoi să reproducă piesa după ce au ascultat-o de trei ori. Misiunea nu a fost una simplă și acest lucru s-a văzut mai ales în modul în care a reacționat Valerie Lungu.

Alex Gâlcă și Valerie Lungu la Asia Express

Concurenta a încercat să cânte și să reproducă bine cântecul ascultat, însă lucrurile nu au fost deloc simple și acest lucru a enervat-o la culme. La un moment dat, atunci când nu a mai suportat situația în care se afla, aceasta a cedat și a anunțat că refuză să mai facă proba.

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„Nu mai vreau! Vreau penalizare! Dacă ceva nu suport în viața asta e să mă trateze careva ca ultima săracă”, a zis tânăra.

„Nu vreau să stau ca ultima săracă! Nu-mi place să fiu săracă, de asta lucrez și fac ce fac, ca să nu râdă cineva de mine. Nu accept așa ceva”, a fost confesiunea pe care a făcut-o, înfuriată de faptul că s-a simțit ca și când cerșește.

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Alex Gâlcă și Valerie Lungu la Asia Express