Asia Express sezonul 8, 22 septembrie 2025. Ce echipă a câștigat ultima imunitate mare din Filipine. Probele devin tot mai intense

O echipă și-a asigurat primele bilete pentru a doua țara de pe Drumul Eroilor la Asia Express. Descoperă în rândurile de mai jos cine sunt cei doi concurenți și prin ce probe spectaculoase au trecut în cea de-a doua zi a etapei cu numărul 3!

A doua zi din ce de-a treia etapă a show-ului fenomen Asia Express - Drumul Eroilor, i-a surprins pe concurenți în fața unor noi misiuni care le-au pus la grea încercare atât rezistența fizică, cât și capacitatea de adaptare.

După ce Irina Fodor a anunțat ce au de făcut în ediția 10 din sezonul 8 Asia Express, de pe 22 septembrie 2025, echipele au luat parte la un joc pentru a afla cine sunt cei care pleacă primii în noua aventură.

Joseph și Anda Adam au renunțat la lavaliere și au decis să iasă din competiție. Ce s-a întâmplat după momentul tensionat, în ediția 10 din sezonul 8 Asia Express, de pe 22 septembrie 2025

În căutarea unor copii care să îi ajute să ducă jocul cu cercurile la capăt, concurenții au trecut din nou prin momente de tensiune. Joseph și Anda Adam s-au demoralizat în momentul în care au văzut că Emil Rengle și Alejandro Fernandez s-au oprit la stația pe care cei dintâi au crezut că au rezervat-o, lăsându-și ghiozdanele acolo, motiv pentru care au anunțat că s-a înțeles din nou ceva diferit.

Și celelalte echipe au întâmpinat situații dificile, însă, în cele din urmă, s-au concentrat asupra bucuriei de a se juca și de a pleca cât mai repede spre prima probă a zilei. După încercări lungi la auto-stop, Irina Fodor a sunat și i-a anunțat pe concurenți că trebuie să își caute un loc unde să doarmă.

Pentru că Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au crezut că sunt destul de în urmă, aceștia au decis să folosească Joker-ul și să se bucure de o noapte la hotel.

Totuși, Anda și Joseph Adam, au considerat că este nedrept ce s-a întâmplat la primul joc, motiv pentru care au ales să renunțe la microfoane, explicând că vor să abandoneze emisiunea.

„Noi nu am încălcat regulile. Noi am spus << stop joc >>. Am dat lavaliera jos și am spus << stop joc >> și am abandonat.” a explicat concurentul la testimonial.

Cei doi i-au explicat și Patriciei Vargas că au finalizat jocul, luând-o total prin surprindere.

„Atât a fost Asia Express pentru noi, vă mulțumim, a fost foarte mișto experiența, dar se pare că noi nu prea înțelegem cum se joacă jocurile acestea și nu vrem să o dăm în penibil” a spus și cântăreața.

Cu toate acestea, după ce au fost la un restaurant și au mâncat, au decis să mai acorde o șansă pentru a merge mai departe în concurs, mărturisind că se simt motivați să continue cu mai multă determinare în ziua următoare.

Raluca Bădulescu a avut nevoie de perfuzie la cazare. Ce a făcut-o pe Karmen Minune să plângă în ediția 10 din sezonul 8 Asia Express, de pe 22 septembrie 2025

După o zi lungă și plină de obstacole, concurenții au reușit să găsească cazări unde au reușit să se odihnească în limita posibilităților. Karmen Simionescu, însă, a avut și un moment de slăbiciune, deoarece o fetiță i-a adus aminte de fiica ei, de care îi era extrem de dor.

„Mi-am propus să fiu tare, să nu plâng, dar nu pot... când văd copii... mă distruge!” a spus aceasta cu lacrimi în ochi la tesimonial.

Nici Raluca Bădulescu nu s-a simțit foarte bine, însă din punct de vedere fizic, deoarece s-a simțit foarte rău, având nevoie chiar de o perfuzie care să o pună pe picioare.

Noaptea grea și-a spus cuvântul pentru majoritatea concurenților, în special pentru ei care nu au găsit o cazare mulțumitoare, însă dimineața i-a găsit pe toți pregătiți de o nouă zi plină de surprize.

Irina Fodor le-a transmis tuturor că trebuie să plece spre Matabungkay Beach, unul dintre ultimele orașe plutitoare din Filipine, iar, în cele din urmă, echipele au pornit la drum.

Echipele au montat mobilă pentru localnicii din Matabungkay Beach, unul dintre ultimele orașe plutitoare din Filipine, în ediția 10 din sezonul 8 Asia Express, de pe 22 septembrie 2025

Prima probă a zilei a fost ca echipele să asambleze mobilă și să o livreze unor familii ale căror case sunt construite pe apă și care sunt deja mobilate doar cu piese din bambus.

„Ce mobilă să asamblez? Eu nu știu să bat un cui!” a spus Dan Alexa, amuzat, stârnind o mulțime de reacții în rândul spectatorilor.

Deși Anda Adam și Joseph au crezut că Patricia le va aduce doar dezavantaje, aceasta i-a ajutat să înțeleagă manualul de instrucțiuni al canapelei pe care trebuiau să o monteze, recunoscându-i că, într-adevăr, le este de mare ajutor.

Pentru ca proba să fie trecută cu brio, concurenții au trebuit să dea dovadă de multă atenție, rapiditate, dar și capacitatea de a lucra în echipă. Totuși, ei au trecut prin situații grele, care au scos la iveală tensiunea, presiunea, dar și lipsa uriașă de răbdare.

Serghei Mizil a luat pe toată lumea prin surprindere în momentul în care a renunțat la pantaloni și a intrat în apă în lenjerie intimă pentru a livra mobila, însă pe Mara Bănică a amuzat-o foarte tare modelul pe care acesta îl poartă. „A apărut Serghei în acești chiloți de bătrân anti-transpirație...” a spus prezentatoarea TV de la Antena Stars, lăsându-i pe cei de acasă să anticipeze la ceea ce s-a referit.

În cele din urmă, după minute bune de asamblat, echipele au reușit să ducă mobilierul către cele opt familii care au comandat piesele, bucurându-se rând pe rând de primele reușite ale zilei.

Echipele au învățat denumirile animalelor în limba tagalog, în ediția 10 din sezonul 8 Asia Express, de pe 22 septembrie 2025

După ce au dus misiunea la bun sfârșit, concurenții au plecat spre Paradizoo Theme Park, fiind nevoiți să facă din nou auto-stopul, dar și să învețe un joc muzical bazat pe bătăi din palme.

La fața locului, aceștia au fost surprinși de o ploaie torențială care le-a îngreunat semnificativ noua misiune. Ei au ajuns la o fermă, unde au primit provocarea de a învăța numele animalelor în limba tagalog cu ajutorul unor copii din comunitate care le-au devenit parteneri de misiune, dar nu înainte de a lua parte la jocul tradițional de încălzire „Nanay Tatay” pentru care s-au pregătit pe drum.

Ulterior, echipele și copiii au hrănit animalele și au făcut schimb de cunoștințe, cei mici fiind nevoiți să învețe denumirile acestora în limba română. La final, toți au susținut un examen cu 10 întrebări, câte cinci pentru fiecare, șapte răspunsuri corecte fiind necesare pentru ca proba să fie trecută.

Primii concurenți care au ajuns au fost Dan Alexa și Gabi Tamaș, urmați de Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, Joseph și Anda Adam, dar și de Alina Pușcău și Cristina Postu. Aflați la doar câteva minute distanță unii față de ceilalți, aceștia au dat tot ce au avut mai bun pentru a câștiga timp și avans în fața celorlalte echipe care încă erau pe drum.

Obținând punctajul care le-a permis să plece mai departe în aventură, Dan Alexa și Gabi Tamaș au fost primii care au plecat spre auto-stop, însă în urma lor veneau destul de rapid și Ștefan Floroaica și Alexandru Ion.

În tot acest timp, Raluca Bădulescu și Florin Stamin abia ajungeau la fermă, cu doar un pas în spate fiind și Mara Bănică alături de Serghei Mizil. Totuși, cei care le-au luat-o înainte au fost Emil Rengle cu Alejandro Fernandez și Karmen Simionescu cu Olga Barcari.

Pentru ei, misiunea a fost plină de amuzament, mai ales în momentul în care Emil Rengle a încurcat capra cu oaia, fiind extrem de confuz cu privire la speciile lor, dar și atunci când Raluca Bădulescu a fost înconjurată de rațe și gâscani.

Cine a câștigat ultima imunitate mare din Filipine și cine și-a asigurat astfel primele bilete pentru a doua țara de pe Drumul Eroilor, în ediția 10 din sezonul 8 Asia Express, de pe 22 septembrie 2025

În timp ce unii încă erau la testul cuvintelor, alții se apropiau din ce în ce mai repede de Irina Fodor, care îi aștepta cu brațele deschise.

După un drum lung, plin de obstacole, dar și foarte obositor, prin ploaie și vânt, concurenții s-au reîntâlnit la careu, acolo unde au aflat cine sunt cei care au câștigat ultima imunitate mare din Filipine.

Irina Fodor n-a mai stat foarte mult pe gânduri și le-a dezvăluit tuturor ordinea în care au ajuns la ea:

Locul 8: Raluca Bădulescu și Florin Stamin

Locul 7: Emil Rengle și Alejandro Fernandez

Locul 6: Karmen Simionescu și Olga Barcari

Locul 5: Mara Bănicp și Serghei Mizil

Locul 4: Alina Pușcău și Cristina Postu

Locul 3: Joseph și Anda Adam

Locul 2: Ștefan Floroaica și Alexandru Ion

Locul 1: Dan Alexa și Gabi Tamaș

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

