Cum au ajuns Ștefan Floroaica și Alexandru Ion să facă echipă la Asia Express. Ce spun despre experiența de pe Drumul Eroilor

Ștefan Floroaica și Alexandru Ion formează o echipă puternică în cel mai nou sezon de la Asia Express. Iată cum au ajuns să meargă împreună în experiența de pe Drumul Eroilor.

Publicat: Joi, 18 Septembrie 2025, 15:56 | Actualizat Joi, 18 Septembrie 2025, 16:30
Asia Express a adus pe micile ecrane o mulțime de surprize. Încă din primele zile pe Drumul Eroilor, concurenții au fost nevoiți să treacă prin probe dificile și situații complet neașteptate.

Unele echipe și-au testat limitele și au fost la capătul puterilor, în timp ce altele s-au distrat de minune la fiecare misiune. Printre cei care au atras atenția publicului încă din primele sezoane se numără Ștefan Floroaica și Alexandru Ion.

Actorii au impresionat pe toată lumea cu ambiția lor și dorința de a ajunge cât mai departe în emisiune. De curând, cei doi au dezvăluit un detaliu pe care puțini îl știau: cum au ajuns să participe împreună la Asia Express.

Cum au ajuns Ștefan Floroaica și Alexandru Ion să facă echipă la Asia Express

Ștefan Floroaică și Alexandru Ion și-au dorit de mult să facă parte dintr-un astfel de proiect, motiv pentru care nu au stat prea mult pe gânduri atunci când au primit această șansă. Mai mult, aceștia au vrut să meargă împreună în aventura de pe Drumul Eroilor încă de când se aflau pe platourile de filmare ale serialului „Lia, soția soțului meu”.

„Nu a fost niciunul dintre noi greu de convins pentru că amândoi căutam, cu o oareșce înverșunare, oportunitatea de a participa la Asia Express. Aveam o afinitate naturală față de conceptul emisiunii. Și, când am realizat că amândoi ne dorim să participăm, în timp ce filmam pentru Lia, soția soțului meu, a apărut și ideea să facem echipă. Chiar dacă nu ne cunoșteam de enorm de mult timp și ne era clar că avem abordări semnificativ diferite în legătură cu multe lucruri, am simțit totuși că avem o chimie care poate funcționa foarte bine, mai ales în condiții limită.”, a povestit Alexandru Ion, potrivit viva.ro.

„Eu voiam de mult să merg la Asia, doar că nu s-a legat până acum. Când l-am cunoscut pe Alex la filmările de la Lia, ne-am studiat o perioadă și, la un moment dat, a venit natural: „Bă, tu ai merge în Asia? „Normal! Și gata, s-a făcut echipa. N-a fost cu strategii sau planuri, ci pur și simplu a avut sens.”, l-a completat Ștefan Floroaica.

Șefan Floroaica și Alexandru Ion, despre ce li s-a părut cel mai dificil în Asia Express

Concurenții au scos la iveală faptul că nu efortul fizic i-a adus la epuizare în aventura din Asia Express, ci „încărcătura psihologică generată de imprevizibil și de lipsa oricărui reper stabil”.

„Să funcționezi într-o stare aproape permanentă de incertitudine activează niște mecanisme interioare tare complicate. Am simțit de câteva ori nevoia unui „stop mental, un fel de pauză de la intensitatea contextului, dar, personal, n-am simțit niciodată o dorință de abandon. Ne-am remontat prin dialog, prin umor, dar și printr-o reconfigurare constantă a așteptărilor. E o experiență care te obligă să-ți reevaluezi reziliența, inteligența și felul în care gestionezi disconfortul. Și asta, într-un mod ciudat, devine și una dintre cele mai mari recompense.”, a dezvăluit Alexandru Ion, conform sursei citate.

„Fizic, niciun stres. La Asia, căpuțul contează cel mai mult – noroc cu Alex, că are destul pentru amândoi. (râde) Legat de remontare, de foarte multe ori un somn bun face minuni, asta dacă găsești cazare.”, a mai adăugat Ștefan Floroaica.

