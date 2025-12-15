Gabi Tamaș dorește să facă o schimbare în carieră. De ce se teme cel mai tare, după doi ani de la retragerea din activitate

Antena Căutare
Gabi Tamaș s-a retras în urmă cu doi ani din fotbal, iar acum are planuri mari pentru cariera sa. Iată ce drum s-a gândit să urmeze.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 15 Decembrie 2025, 13:42 | Actualizat Luni, 15 Decembrie 2025, 13:55
Gabi Tamaș se gândește să urmeze un nou vis profesional. Acesta a vorbit despre planurile de viitor.

Gabi Tamaș, planuri profesionale după doi ani de la retragerea din fotbal

Gabi Tamaș s-a retras de doi ani din activitate, fiind în prezent director sportiv la Concordia Chiajna.

Câștigătorul Asia Express Drumul Eroilor a dezvăluit că se gândește să o ia pe alt drum profesional, însă se teme că studiile ar dura mult. Fostul internațional dorește să urmeze crusurile de antrenor, iar ulterior să profeseze în domeniu, conform unei surse.

Ceea ce îl oprește însă să se înscrie este perioada destul de mare pe care se întind cursurile respective. Ar trebui să studieze câțiva ani înainte de a profesa, mai exact cinci ani pentru cursuile propriu-zise și ulterior cele de perfecționare.

„Înainte să fac cursurile de director sportiv, am vrut să mă bag la cursul cumulat A+B, care se face anul ăsta, dar era fix când trebuia să mă duc la Asia Express.

Nu vreau să mă duc la Chișinău, ci la noi în țară, că de-asta avem o federație.

Dacă nu se mai fac cumulate, A cu B, îmi este foarte greu. Durează cam cinci ani de zile A+B, după care încă doi-trei ani Pro-ul. Durează cam mult”, a declarat el, conform sursei menționate anterior.

Câștigătorul Asia Express a plănuit ințial să se înscrie la cursuri înainte de participarea la emisiune, însă perioada de filmări s-a suprapus cu cea de studiu, astfel că a renunțat.

Pauza de la lumea sportivă pe care a făcut-o în timpul plecării în Asia Express i-a oferit un răgaz și poate și o posibilă claritate în privința propriului viitor.

Înainte de plecare, fostul internațional mărturisește că și-a depus demisia de două ori din funcția de director sportiv, însă nu i-a fost acceptată.

