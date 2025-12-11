Emil Rengle și Alejandro de la Asia Express se pregătesc de nuntă. Ce detalii au pus la punct pentru eveniment

Emil Rengle și partenerul său, Alejandro Fernandez, au anunțat că se pregătesc de nuntă.

Emil Rengle și Alejandro, concurenții Asia Express Drumul Eroilor, au făcut marele anunț. După ce s-au logodit anul trecut, Emil și Alejandro se pregătesc acum de nuntă și au anunțat ce detalii au reușit deja să pună la punct pentru marele eveniment.

Emil Rengle și logodnicul său se pregătesc de nuntă

Cei doi au format o echipă solidă în Asia Express, acolo unde au ajuns până aproape de semifinală, fiind extrem de mândri de parcursul lor pe Drumul Eroilor.

Experiențele trăite în Asia Express i-au ajutat pe Emil și Alejandro să se cunoască mai bine, să aibă o relație mai sudată și să se bucure din plin de tot ceea ce le oferă viață, având oportunitatea să trăiască și să vadă unele dintre cele mai frumoase locuri din lume împreună.

„După ce ne-am logodit, la scurt timp a venit invitația la «Asia Express» și noi așa am și zis: «Băi, dacă trecem de proba asta, de testul ăsta al vieții, înseamnă că noi chiar suntem făcuți unul pentru celălalt și putem face o echipă bună». Și așa am și luat experiența și realmente asta s-a întâmplat. A fost ca o terapie pe fast forward, ne-am cunoscut cu bune și cu rele, în niște situații pe care în mod normal nu le-ai trăi. Și, ca și concluzie, cred că suntem mult mai puternici decât am fost înainte”, a declarat Emil Rengle într-un interviu pentru Libertatea.

Emil Rengle a mai dezvăluit că el și Alejandro au plănuit deja mare parte ale detaliilor cu privire la nuntă. Marele eveniment va avea loc în vara anului 2027. Mai mult decât atât, Emil a declarat că își dorește să îl inițieze pe logodnicul său în toate tradițiile de nuntă din România, știind că Alejandro este curios și receptiv.

„Facem nunta în 2027, în vară! Pentru că acum, dacă am vrea pentru vara următoare, nu mai avem timp. Adică, mă rog, ar fi, dar… Știm ce vrem să facem! Vom avea două evenimente. Unul cu familia strânsă, undeva în străinătate, unde e legal să ne căsătorim. Și în România, pentru că nu e legal și nu avem drepturi, vom face o nuntă uriașă, ca să știe toată România că există o nuntă gay în țară.

Cu toate vedetele, cu toți influencerii, cu toți prietenii… Cred că de la sine va fi mediatizat evenimentul! Vreau, la această nuntă din România, să-l introduc pe Alejandro complet în cultura noastră. Vreau să fie cu dansuri populare românești, să mâncăm sarmale, adică vreau să… Ar trebui familia lui să vină la poartă la ai mei, că așa se face.

Eu sunt aici român, aștept să vină bărbatul să mă ia, să mă ceară la poartă! După care mergem la nuntă și aruncăm ceva… Mie mi-e teamă să nu mi-l fure cineva, că e un om absolut minunat. La noi a fost dat să fie să ne iubim și mai mult”, a mai spus fostul concurent Asia Express în noul interviu.

