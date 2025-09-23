Asia Express sezonul 8, 23 septembrie 2025. Ce echipă a câștigat imunitatea din Manila și cine s-a luptat pentru o nouă amuletă

În ediția 11 din sezonul 8 Asia Express, de pe 23 septembrie 2025, concurenții au ajuns la ultima destinație din Filipine: Manila! Descoperă cine a obținut amuleta și ce echipă a câștigat imunitatea în cea de-a treia zi a etapei a treia din show-ul fenomen.

Episodul 11 Asia Express sezonul 8 a debutat cu momentul în care echipele și-au luat la revedere de la Patricia Vargas, dar și de la Dan Alexa și Gabi Tamaș, cei doi concurenți care au câștigat ultima imunitate mare din Filipine și care și-au asigurat un drum relaxant spre Vietnam. Restul concurenților au continuat aventura cu un joc nou prin care s-a stabilit ordinea plecării în cursă.

Dansul, voia bună și râsetele nu au lipsit, iar, în cele din urmă, echipele au plecat pe Drumul Eroilor astfel: Emil Rengle și Alejandro Fernandez, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, Raluca Bădulescu și Florin Stamin, Mara Bănică și Serghei Mizil, Karmen Simionescu și Olga Barcari, Joseph și Anda Adam, Alina Pușcău și Cristina Postu.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au ajuns primii la Irina Fodor. Ce echipă i-a urmat și s-a înscris în lupta pentru amuletă în ediția 11 din sezonul 8 Asia Express, de pe 23 septembrie 2025

Motivați să se întoarcă cât mai repede la Irina Fodor pentru a câștiga cazarea și două coșuri de alimente (pentru primele două echipe), concurenții au pornit la drum fără să mai stea pe gânduri cu dorința de a se putea înscrie în lupta pentru amuletă.

Autostopul nu a reprezentat o problemă foarte mare în această seară, motiv pentru care echipele s-au mișcat destul de repede și au ajuns în fața Irinei cu multă bucurie.

Primii care au ajuns au fost Emil Rengle și Alejandro Fernandez, care s-au bucurat inclusiv de primul coș plin cu alimente. Ei fost nevoiți să aleagă un localnic în casa căruia să doarmă în această seară și au rămas confuzi cu privire la cocoșul pe care tânărul îl avea în brațe. „Ce facem cu cocoșii ăștia?” a întrebat Rengle amuzat.

„Faptul că am ajuns primii la Irina nu ne gâdilă la ego, ne gâdilă la speranța că mâine avem șanse mai mari să câștigăm imunitatea mică! De fiecare dată când ajungi în fața Irinei primul ți se confirmă că ești bun, că ești capabil să faci asta și ai nevoie” a mai spus Rengle la testimonial.

Pe locul doi s-au clasat Raluca Bădulescu și Florin Stamin, obținând, de asemenea, cazare asigurată și un coș plin cu alimente.

„Băi, deci se poate, băi!” a spus Florin cu zâmbetul pe buze în timp ce Raluca nu a putut să își stăpânească emoțiile, sărind și îmbrățișând-o atât pe Irina, cât și pe fostul ei soț cu multă bucurie. Totuși, când regina a văzut cocoșul a rămas confuză: „Cocoșul?!”.

„Cei de acasă pot vedea acum că sunt o participantă demnă de Asia Express și vreau în Vietnam! Nu știu ce s-a întâmplat pe parcurs, sunt lucruri care se pot întâmpla doar în Asia Express! Sunt lucruri și sentimente și trăiri pe care în viața reală nu le regăsești! Vreau să merg mai departe!” a mai adăugat ea.

Ulterior, Irina Fodor i-a anunțat pe ceilalți concurenți să își caute cazare pentru că primele două echipe și-au făcut apariția și au câștigat astfel înscrierea în lupta pentru amuletă.

Raluca Bădulescu și Florin Stamin s-au duelat cu Emil Rengle și Alejandro Fernandez. Reginei i s-a făcut rău în lupta pentru amuletă, în ediția 11 din sezonul 8 Asia Express, de pe 23 septembrie 2025

După o noapte în care s-au odihnit la cazarea asigurată, concurenții au început o nouă zi cu o luptă cu adevărat diferită. Inițial, ei au aflat de la Irina ce au de făcut, deoarece erau extrem de confuzi când au ajuns la o crescătorie de cocoși de luptă.

„Unul dintre voi va fi legat la ochi și va trebui să umble prin această fermă ca să găsească niște ouă. Ouăle sunt de culoarea echipei voastre. Roz sau albastru. Celălalt va sta aici și îl va ghida aici prin voce, prin țipete. Trebuie să aduceți fiecare câte cinci ouă de culoarea voastră. Înafară de ouăle albastre, respectiv roz, vor mai fi acolo niște ouă roșii. Ouăle roșii sunt un fel de jokeri pentru că dacă o echipă găsește un ou roșu și îl pune pe panoul celeilalte echipe, echipa respectivă pierde unul din ouăle aduse până atunci. (...)

După ce fiecare aduce câte cinci ouă puteți să luați săculețul de acolo de jos. Acolo veți găsi niște plăcuțe cu niște litere. Cu aceste litere va trebui să faceți o frază. Cine va face fraza primul și va merge să sune clopoțelul va câștiga jocul! Fraza este în limba română și este cunoscută. Cel care este legat la ochi are voie să miște plăcuțele, iar cel care nu este legat la ochi va sta cu mâinile la spate și va spune ce să facă!” a explicat aceasta.

Cei patru s-au îmbrăcat în costume de cocoș și au luat parte la unele dintre cele mai amuzante momente, însă și la câteva clipe de panică, deoarece Ralucăi Bădulescu i s-a făcut rău chiar în mijlocul acțiunii.

După multe indicații, strigăte și agitație, regina a simțit că i se face rău și că nu mai poate continua lupta. Medicii au intervenit, ea a încercat să meargă mai departe, însă a simțit din nou că cedează, mai ales că Alejandro și Emil trecuseră deja de prima parte a jocului.

„Nu știu ce am făcut, ce n-am făcut, dar cert e că i-ar mi s-a făcut rău. Dacă îmi dădea în secunda aia doctorița să mănânc pământ de pe jos, pâmântul ăla mâncam, să am putere să mă ridic ca să terminăm proba aia cu bine. Cum mă să nu fiu în stare? Eu care vorbesc non-stop, care mai am și țignalul ăsta de se aude până la 5km... cum mă să nu fiu în stare să dau niște indicații?” a spus aceasta la testimonial.

Ea a început să plângă, dar nu s-a dat bătută și a continuat cu ultimele puteri rămase să îi ofere indicații fostului ei soț. După ce au ajuns și ei să treacă de prima misiune, concurenții erau aproape la egalitate la formarea frazei, însă, deși Emil Rengle și Alejandro Fernandez aveau avantaj, cei care au câștigat amuleta au fost Raluca Bădulescu și Florin Stamin.

„O amuletă de o mie de euro oferită de Kaufland este a voastră!” a strigat Irina Fodor în timp ce foștii soți se bucurau și încă nu le venea să creadă că au câștigat.

Concurenții au adus la viață păpușile gigant, unele dintre cele mai spectaculoase simboluri culturale din Filipine, în ediția 11 din sezonul 8 Asia Express, de pe 23 septembrie 2025

Pentru că au câștigat amuleta, Raluca Bădulescu și Florin Stamin au decis noua ordine a plecării în următoarea cursă. Ei au decis astfel: Emil Rengle și Alejandro Fernandez, Mara Bănică și Serghei Mizil, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, Karmen Simionescu și Olga Barcari, Joseph și Anda Adam, Alina Pușcău și Cristina Postu.

Echipele au trecut la autostop, încercând să ajungă cât mai repede în Angono Municipal Hall, acolo unde aveau o nouă misiune uriașă.

„Îmi venea să mă arunc în parbriz la filipinezii ăia ca să ne ia cineva” a mărturisit Raluca, văzând că nimeni nu oprea, mai ales că erau primii care puteau ajunge la Irina, dat fiind avantajul câștigat.

După multe încercări și momente tensionate, concurenții au reușit să găsească localnici care s-au oferit să îi ajute să ajungă la destinație, acolo unde trebuiau să asambleze o păpușă uriașă, să o îmbrace și apoi să îi fixeze capul. Un membru din fiecare echipă a intrat în structură și, folosindu-se de o hartă, trebuia să găsească inspirația uriașului lor. Ulterior, echipele trebuiau să se întoarcă la locul în care au găsit plicul cu misiunea pentru a afla destinația finală din Manila.

Nervii, lipsa de răbdare și agitația și-au spus din nou cuvântul, dar echipele au dat tot ceea ce au avut mai bun. Totuși, o echipă s-a confruntat cu noi situații grele, Mara Bănică fiind cea care a cedat și a vrut să renunțe la probă, urmând și ca Serghei să ia aceeași decizie.

Mara Bănică și Serghei Mizil au clacat. Ce s-a întâmplat și de ce ea a decis să renunțe la costum, în ediția 11 din sezonul 8 Asia Express, de pe 23 septembrie 2025

După ce au asamblat păpușa și Mara a fost cea care a îmbrăcat structura gigantică, aceștia au plecat în căutarea persoanei de la care costumul acesteia este inspirat. Văzând că nu reușesc să găsească pe nimeni, cei doi s-au enervat și au renunțat pentru câteva minute la probă.

„Întreabă oameni” a fost îndemnul Marei către Serghei care l-a făcut pe omul de afaceri să se enerveze și să strige cu putere „Nu vreau!”. Ea a răspuns că în acest caz nu va mai înainta, moment în care colegul său a cerut echipei de filmat să oprească înregistrările video și audio.

Mara Bănică a renunțat la costum și a clacat. „Nu mă mai uit la nimic. La nimic. Nu mai pot. Nu mă mai uit!” a strigat ea, în timp ce Serghei avea, de asemenea, o stare de nervi.

„Fizic am zis << ăsta este finalul meu >> Nu pot, fac infarct aici?” a mai adăugat ea la testimonial.

În cele din urmă, spiritele s-au calmat, iar omul de afaceri a decis să îmbrace structura păpușii gigant, pornind din nou în căutarea inspirației costumației.

După ce toți concurenții și-au găsit inspirațiile păpușilor lor, aceștia s-au grăbit să ajungă la CCP Bay Terminal, însă peripețiile nu s-au încheiat aici pentru Mara și Serghei, deoarece mașina pe care au luat-o la autostop a fost implicată într-un accident minor, motiv pentru care au fost nevoiți să caute o altă mașină care să îi ducă la destinație.

„Asta ne mai trebuia când aveam șanse să ajungem printre primii” a spus Mara dezamăgită.

Nici ceilalți concurenți nu au avut parte de momente mai fericire, Cristina Postu și Olga Barcari fiind destul de demoralizate pe tot parcursul probei cu păpușa gigant.

Ce echipă a câștigat imunitatea, în ediția 11 din sezonul 8 Asia Express, de pe 23 septembrie 2025

Ajunși în Manila și, implicit, la Irina Fodor, echipele au aflat că pentru această seară au cazarea asigurată, urmând ca ziua următoare să afle pe ce loc sunt.

Totuși, pe Emil Rengle și pe Alejandro Fernandez, Irina i-a anunțat cu multă bucurie în suflet că ei sunt de această dată echipa imună, ajungând primii la destinația finală a zilei.

„Yeees Vietnam!! Yes!!” au excalamat ei în momentul în care au aflat cât de bine s-au descurcat.

„Se închide experiența din Filipine, prima țară de pe Drumul Eroilor și vedem mâine dacă pentru cineva se încheie toată experiența din cursă sau continuă pentru toată lumea. Cu siguranță va fi o zi cam grea și poate și tristă” a spus și Irina.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

