Cât de frumoasă e soția lui Gabriel Tamaș de la Asia Express. Și ea a practicat un sport de performanță

Ioana și Gabriel Tamaș sunt de nedespărțit. Cei doi se cunosc încă de pe vremea când erau adolescenți, iar din 2012 sunt soț și soție.

Ioana, soția lui Gabriel Tamaș, a fost mereu pasionată de sport. Ea a făcut gimnastică în tinereţe şi a urmat apoi Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, cu specializare în Schi Alpin.

La 16 ani, Ioana l-a cunoscut pe Gabi Tamaş şi de atunci sunt de nedespărţit. Au împreună o fiică, pe Selena, care îi seamănă perfect fotbalistului.

„Noi ne-am cunoscut… eu aveam 16 ani. Am crescut alături de el. Îmi face cadouri, tot ce mi-am dorit. A avut grijă de mine. Nu este un tip romantic, dar întotdeauna mi-a acordat atenţie”, a spus Ioana Tamaş pentru Antena Stars.

Ioana este expertă în fitness şi a dezvăluit că nu trece nicio săptămână fără să se ducă în sala de sport. Face exerciţii câte două ore, de trei ori pe săptămână.

„Pasiunea pentru fitness am descoperit-o după ce am adus-o pe lume pe fetiţa noastră, Selena, deoarece mi-am dorit întotdeauna să fiu o mamă tânără şi în formă.

Am început să merg la sală pe vremea când soţul meu juca în Anglia, după care am revenit în România şi am continuat activitatea alături de antrenoarea mea.

Pot spune că ea m-a ambiţionat şi a făcut din asta propriul meu stil de viaţă. Nu pot fără!”, a afirmat soția fostului sportiv pentru o revista online.

Rezultatele pasiunii sale sunt vizibile, căci la 36 de ani, Ioana Tamaș arată senzațional.

Gabriel Tamaș face echipă cu Dan Alexa la Asia Express ”Drumul Eroilor”

Gabriel Tamaș: “De ce am ales Asia Express? Bună întrebare . Fiind fost sportiv, îmi place competiţia. Mă uitam la probele si sacrificiile pe care le făceau concurenţii şi tot stăteam să mă gândesc eu ce aș putea să fac? Îmi plac provocările si voiam să incerc ceva diferit! Și, nu în ultimul rând, distracţia!

Sper că mă voi distra de minune cu partenerul meu. Bineinteles, nu am de unde să ştiu ce se va întâmpla acolo … emoţiile, stresul, nervii pe care i-am avut ca şi sportiv nu se vor compara cu cei pe care îi vom avea acolo, dar sunt o persoană încrezătoare, puternică si vom trece peste toate, cu siguranţă!”

Dan Alexa: “Nu mă vedeam lângă altcineva în afară de Gabi, cred că este exact partenerul de care am nevoie. E performant, smart, gata să acționeze, ne leagă multe lucruri și am mare încredere în el.

Pe mine, personal, mă scoate dintr-o zonă de comfort în care sunt de foarte mulți ani și sunt impresionat de amploarea acestui proiect, am văzut ce desfășurare de forțe e în spatele camerelor, e clar că e un show special. Merg cu Gabi să ne distrăm, vrem să câștigăm și chiar cred că va fi ceva de neuitat!”