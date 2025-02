Raluca Bădulescu și Florin Stamin au fost căsătoriți aproape 13 ani. Cei doi s-au despărțit în 2022, iar acum formează o pereche la Asia Express.

Raluca Bădulescu și Florin Stamin au ales să participe împreună la Asia Express sezonul 8, ”Drumul Eroilor”.

Cum arătau la începutul relației Raluca Bădulescu și Florin Stamin de la Asia Express. De ce au divorțat cei doi

În 2022, Raluca Bădulescu anunța că ea și Florin Stamin divorțează. La acel moment, motivul despărțirii era un mister și așa a rămas, căci cei doi nu au dorit să discute despre lucrurile care i-au făcut să meargă pe căi separate.

„După o îndelungată reflecție, Florin și cu mine am decis să începem un nou capitol în viață noastră, separați, dar conectați pentru totdeauna.

Ne-am fost alături unul altuia ani de zile, la bine și la greu ani de zile, suntem recunoscători pentru toate momentele de împlinire pe care le-am trăit împreună, însă, uneori, viața te duce pe drumuri diferite.

Sentimentul de prietenie și grijă al unuia față de celălalt ne va lega în continuare.”, a declarat Raluca Bădulescu în mai 2022.

Raluca și Florin s-au cunoscut într-un club din Capitală. De dragul lui, vedeta a plecat din țară și s-a stabilit la Madrid, acolo unde el avea o afacere.

„Noi ne-am cunoscut într-un club, în Bucureşti. El tocmai venise din Italia, după aceea am mers într-o scurtă vacanţă în Italia, după aceea am plecat la Ibiza într-o scurtă vacanţă. A fost dragoste la prima vedere.

Eu chiar cred în dragostea la prima vedere! Eu am ştiut de prima dată când am vorbit cu el că el e acela. Nu puteam să îi spun chestia asta, era de nebuni. Aveam 34 de ani când l-am cunoscut pe Florin. (..)

Noi am stat doi ani de zile la Madrid. Nu am stat la Craiova. Am stat la Madrid, el avea o cafenea. Apoi a venit şi fostul meu soţ şi a stat acolo, şi părinţii şi copilul au venit apoi.”, declara Raluca Bădulescu, în cadrul unor interviuri mai vechi.

Raluca Bădulescu și Florin Stamin și-au unit destinele în septembrie 2016, iar cererea în căsătorie a fost una de-a dreptul inedită.

„Eu eram în baie, el era în afara băii şi m-a întrebat prin uşa de la baie: Ce zici, vrei să ne căsătorim? Eu, din baie, eram cu periuţa din dinţi în mână, i-am zis: Da, când vrei? A fost în weekendul acela, nu am spus nimănui!”, povestea Raluca Bădulescu în trecut.

Mesajul transmis de Raluca Bădulescu și Florin Stamin despre participarea la Asia Express ”Drumul Eroilor”

Raluca Bădulescu și Florin: “Nu m-aș fi gândit în viața vieților mele că voi ajunge să particip la Asia Express, îm timp ce Florin și-a dorit să facă asta de când a apărut emisiunea. Show-ul ăsta este TOTAL în afara zonei mele de comfort, în afara canapelei mele, în afara salonului de înfrumusețare, e ceva din altă lume pentru mine.

Eu nu am pantofi fără toc, ca să înțelegeți! Raluca și aventura nu au loc în aceeași proproziție. E ca și când m-aș duce pe Everest. Dintre toți oamenii din lume, Florin e cel care mă cunoaște cel mai bine, eu fiind isterică, mahalagioaică, stresată și stresantă, paranoică și multe altele. Chiar dacă am divorțat acum doi ani jumate, avem o legătură foarte strânsă și nu există altă persoană cu care aș fi putut face asta.”