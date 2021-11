Ce a transmis Elwira Petre după ce a câștigat Asia Express. Mesajul emoționant al soției lui Mihai Petre: „Visați și luptați”

Elwira Petre și Mihai Petre au fost încoronați împărați în urma Finalei Asia Express. Cei doi soți au avut un parcurs impresionant în competiția Asia Express, fiind încă de la încpeut considerați a fi printre cei mai puternici.

Elwira și Mihai Petre au câștigat prima imunitate a sezonului 4 de la Asia Express și de atunci au tot câștigat imunități și amulete. În Finala Asia Express, Mihai și Elwira Petre au ajuns primii la Irina Fodor, fapt care i-a făcut câștigători ai competiției.

Elwira și Mihai Petre au câștigat premiul în valoare de 30.000 de euro și titlul de învingători ai sezonului 4, Drumul Împăraților, Asia Express.

După difuzarea finalei, Elwira Petre a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

Soția lui Mihai Petre a amintit de principala sa motivație care a mânat-o în lupta Asia Express și anume aceea de a le face mândre pe fiicele sale.

Ce a tranmsis Elwira Petre după Finala Asia Express: „Niciodată nu va lăsați!”

„Atât va spun- visați și luptați. Niciodată nu va lăsați!

Fetele noastre, Ari și Catinca ne surprind și ne fac mândri în fiecare zi, cu fiecare gest. Faptul că am venit acasă cu titlul de câștigători Asia Express ne-a bucurat peste măsură pentru că așa am reușit să le facem mândre de noi, iar asta cred că e cea mai mare bucurie a unui părinte”, a scris Elwira Petre pe contul său de Instagram.

Elwira Petre a ținut să le mulțumească tuuror celor care i-au fost alături fizic, sau sufletește, în experiența Asia Express.

Astfel, primul căruia Elwira i-a mulțumit pentru experiența Asia Express a fost soțul și coechiperul său. Totodată, Elwira Petre le-a mulțumit celor din echipă.

„Și pentru că visurile nu se împlinesc fără oameni:

Mihai, mulțumesc ca m-ai ocrotit și ai avut grija de mine.

Echipa! Ne înclinăm în fața voastră pentru că nu am văzut un proiect mai complex și mai frumos , cu oameni atât de muncitori ca voi.

Ade - cea mai tare reporteriță și Mărinică - The best camerama. Va mulțumim ca ne-ați suportat! Împreună!!

Multumim părinților noștri ca au avut grijă de Catinca și Ariana

Multumim, Alina (n.r. sora lui Mihai Petre).

Multumim voua, tuturor oamenilor care ne-au susținut”, a transmis Elwira Petre, după finala Asia Express.

Finala seoznului 4 Asia s-a jucat cu multe emoții între echipele Emi-Cuza și Elwira-Mihai Petre. Chiar dacă nu au câștigat, Emi și Cuza au mărturisit că sunt fericiți pentru că au câștigat cea mai fruoasă experiență din viața lor.