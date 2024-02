Alexia și Aris Eram, concurenți în America Express - Drumul Soarelui, au vorbit despre aventura lor de neuitat și au dezvăluit ce echipă susțin în Asia Express, sezonul 7.

Alexia și Aris Eram au fost prezenți în platoul Super Neatza cu Răzvan și Dani, unde au povestit despre experiența America Express. Totodată, frații Eram au dezvăluit ce echipă are susținerea lor în noul sezon din Asia Express.

Ce echipă susțin Alexia și Aris Eram în noul sezon Asia Express. Puțini știau ce îi leagă de acest cuplu

Alexia și Aris îl cunosc pe Nicolai Tand din copilărie și îl văd unul dintre câștigătorii acestui sezon Asia Express. Ei au petrecut mult timp în restaurantul acestuia, iar Alexia chiar a dezvăluit că datorită lui a învățat să prepare fondant de ciocolată.

„Mergeam la el la restaurant și mâncam și găteam cu Nicolai. El m-a învățat să fac fondant de ciocolată”, mărturisește Alexia.

Frații Eram au venit să-l ajute pe Nicolai Tand „să împacheteze”. Sfatul cel mai important pe care i l-au dat a fost: „Să știți formele geometrice!”

De asemenea, aceștia au împărtășit că le-a lipsit foarte mult muzica și i-au recomandat faimosului bucătar să-și procure un aparat, dacă îi permite regulamentul.

Pe lângă hainele strict necesare, aceștia au amintit și pastilele care le-ar fi fost de ajutor dacă ar fi fost cazul, precum cele de alergie, dureri de cap sau musculare.

„Nici nu cred că am folosit ceva”, spune Aris.

Cei doi și-au amintit cât de folositor a fost briceagul lui Aris în ediția America Express și i-au recomandat să nu plece de acasă fără unul.

„El nu merge nici la biserică fără cuțin”, spune Răzvan.

„Ca să-ți poarte noroc”, iau urat Alexia și Aris Eram lui Nicolai Tand, dărundu-i un rozariu primit în Columbia, de la o doamnă care i-a ajutat în timpul unei probe.

„L-a purtat până-n finală”, spune Alexia despre fratele său.

„Să mi-l aduci înapoi”, l-a rugat Aris.

Alexia și Aris au relatat că în timpul probelor au avut nevoie atât de pragmatism, cât și de umilință: „Acolo încerci orice variantă!”

„La un moment dat îi spuneam Alexiei: <<Alexia, începi să plângi, că oricum plângi tot timpul! Scoate lacrimi.>>”

„Nicolai a emigrat de foarte multe ori. El emigra prin metoda yo-yo. El se ducea, noi îl aduceam înapoi”, le relatează Dani.

„Eu cred că Nicolai n-o să aibă nicio problemă. Am foarte mare încredere în el. Cred c-o să se descurce de minune pentru că a trecut prin foarte multe lucruri până acum”, a adăugat Alexia.

Frații Eram consideră că ambiția, carisma, calmul și modestia chef-ului îl vor ajuta în parcursul pe Drumul Zeilor. Însă i-au atras atenția în privința probelor la care trebuie să consume diverse feluri de mâncare. Aceștia au considerat că ăstea au fost printre probele greu de gestionat.

Nicolai Tand face echipă în sezonul 7 Asia Express cu Sorin Brotnei

Aceștia au vorbit despre așteptările din acest sezon.

Nicolai Tand: „O parte din viața mea a fost un fel de Asia Express. Sunt obișnuit cu greutățile vieții, aici vreau doar să mă bucur de lucruri, locuri și oameni noi, să redescopăr la mine chestii pe care sigur le-am uitat.

Îmi plac competițiile, îmi place să mă aflu în situații care mă ajută să mă autodepășesc, să dau ce-i mai bun din mine.

Sorin e partenerul perfect, suntem doi moroșeni plecați pe Drumul Zeilor, doi moroșeni obișnuiți în general cu drumurile de toate felurile. În plus, anul ăsta, în aprilie, fac 50 de ani. Ce cadou mai frumos puteam să-mi fac?!”

Sorin Brotnei: „Mi se pare fain să trăiesc experiența asta alături de nașul meu, cred că e prima oară în emisiune când există genul ăsta de legătură!

Sunt sigur că o să trecem prin tot felul de situații cu care altfel nu ne-am fi întâlnit niciodată și e clar că toată povestea asta o să ne lege și mai mult. Știți cum, greul unește oamenii 😊

Abia aștept să înceapă! N-aș fi ratat asta pentru nimic în lume!”