În prima ediție a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, Raluca Bădulescu a dezvăluit ce facultate a absolvit. Află ce studii are vedeta, de fapt.

Prima ediție a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor a adus un adevărat carusel de senzații tari, emoții și situații neprevăzute. Concurenții au început în forță lungul șir de misiuni, chiar atunci când se așteptau mai puțin.

Chiar în timp ce încerca să rezolve o sarcină primită de la Irina Fodor, Raluca Bădulescu a dezvăluit ce facultate a absolvit. Descoperă mai multe informații în rândurile de mai jos.

Ce facultate a absolvit Raluca Bădulescu de la Asia Express-Drumul Eroilor. Ce studii are vedeta, de fapt

Încă din prima zi, Irina Fodor i-a luat pe toți prin surprindere atunci când, în loc să îi întâmpine, le-a dat primul plic cu misiuni! Așa cum era de așteptat, concurenții au fost mai mult decât uluiți de viteza cu care au intrat în competiție și au încercat, de fiecare dată, să dea tot ce au avut mai bun pentru a merge mai departe.

După ce au fost nevoiți să își care bagajele cu pluta și să dechidă cufărul pentru a afla adresa caselor unde vor sta peste noapte, concurenții au avut parte și de momente de liniște și odihnă. A doua zi, una dintre misiuni a pus echipele să spele un lighian plin cu rufe ale localnicilor. Unii au ripostat, alții s-au apucat direct de treabă.

După această sarcină a venit inevitabilul moment al autostopului. La un moment dat, Raluca Bădulescu a recunoscut faptul că se pricepe la comunicare și la engleză fiindcă a absolvit facultatea de Litere.

„Eu am terminat Litere, vorbesc engleza bine, dar am tendința să mă tâmpesc”, a fost replica vedetei, la testimonialul în care a vorbit despre momentul în care a cerut în engleză ajutorul unor polițiști.

În plus, despre Raluca Bădulescu se știe faptul că a absolvit Colegiul Național „Sf. Sava” din București și că, absolvind Litere la Universitatea din București, a devenit profesoară de română și engleză. Deși a profesat pentru puțin timp, aceasta nu a găsit la catedră adevărata sa menire.

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.