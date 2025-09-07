Asia Express sezonul 8, 7 septembrie 2025. Cine a câștigat primul joc de amuletă din acest sezon

Încă din prima zi petrecută în Filipine, Irina Fodor a pus la bătaie un avantaj important. Descoperă cine a câștigat primul joc de amuletă de la Asia Express-Drumul Eroilor, din data de 7 septembrie 2025.

Prima zi petrecută în Filipine a adus un carusel uriaș de emoții și senzații tari pentru cele nouă echipe care au acceptat provocarea de a porni pe Drumul Eroilor de la Asia Express. În ediția in 7 septembrie 2025, două echipe au reușit să se califice la jocul pentru amuletă.

Descoperă cine a reușit să câștige prima amuletă din acest sezon, dar și ce provocare le-a pregătit Irina Fodor.

Cine a câștigat primul joc de amuletă de la Asia Express-Drumul Eroilor, în ediția din 7 septembrie 2025

În ediția din 7 septembrie 2025 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion s-au calificat primii la jocul de amuletă, urmați apoi de Emil Rengle și Alejandro. De data aceasta, cele două echipe au fost provocate să facă un puzzle cu harta țării Filipine.

„Unul va merge cu barca ca să găsească piesele, celălalt va merge pe plajă, pentr că acolo va găsi alte bucăți de puzzle. Veți merge de două ori, veți aduce câte trei punguțe cu buzăți de puzzle și vă voi spune eu ce să aduceți. Cine termină primul câștigă Jokerul și amuleta de 1000 de euro”, a zis Irina Fodor.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 7 septembrie 2025. Raluca Bădulescu s-a enervat și nu a mai ținut cont de nimic! Ce reacție a avut vedeta

Cronometrul a pornit și cei patru concurenți s-au apucat imediat de treabă, cu gândul la amuleta pusă la bătaie de Irina Fodor.

Deși vremea nu a fost prielnică și condițiile meteo au îngreunat astfel jocul, ambiția și dorința de victorie i-a făcut pe cei patru să dea tot ce au avut mai bun.

Citește și: Viză de Asia! Câștigă premii inedite fiind un fan adevărat al show-ului. Regulamentul complet al concursului

Primii care au reușit să termina puzzle-ul propus de Irina Fodor au fost Emil Rengle și Alejandro. Cei s-au bucurat din plin, dar au dat dovadă de mult fairplay și și-au felicitat la final adversarii de la jocul de amuletă. Pe lângă amuletă, cei doi s-au ales și cu un Joker.

Vezi clipul video de mai sus din prima ediție a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, din 7 septembrie 2025, ca să urmărești ce s-a întâmplat.

Află totul despre noul sezon al emisiunii Asia Express! Ce surprize aduce Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante. Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Noul sezon Asia Express, denumit Drumul Eroilor, îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro și pe Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Drumul Eroilor promite și surprize uriașe în ceea ce privește formatul show-ului, care vor aduce un plus de competiție și neprevăzut. După succesul înregistrat de sezoanele anterioare, Asia Express promite să ridice din nou ștacheta, aducând în fața publicului povești impresionante, momente pline de umor, dar și lecții autentice despre curaj, adaptabilitate și spirit de echipă.