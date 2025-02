Emil Rengle a acceptat provocarea Asia Express. Artistul va pleca pe Drumul Eroilor cu logodnicul său. Iată ce studii are controversatul coregraf.

Emil Rengle s-a născut în 1990, la Oradea. În 2010, a început să câștige popularitate și să participe la campanii de top din România.

Acum este o figură extrem de cunoscută în lumea artistică. Talentul și determinarea l-au făcut celebru.

Ce studii are Emil Rengle de la Asia Express. Detalii despre controversatul coregraf

Emil Rengle este om de televiziune, compozitor, coregraf, dansator, influencer de succes. Tânărul a devenit cunoscut atât în plan autohton, cât și internațional.

Publicul l-a îndrăgit încă de la început, dat fiind că este sincer și asumat.

Acesta a participat la mai mult emisiuni tv, iar de această dată a acceptat provocarea Asia Express. Alături de logodnicul său Alejandro Fernandez, va participa la cel mai dur show.

Încă de mic talentatul coregraf a dorit să fie în centrul atenției. La vârsta de 7 ani și-a descoperit pasiunea pentru dans, când a pășit într-o sală de dans.

„Vin dintr-o familie clasică românească, cu multă dragoste, certuri, probleme legate mai ales de bani, de supraviețuire, cum era în România acelor vremuri... Am fost un copil plin de energie, la 7 ani m-am îndrăgostit de dans, dansul era existența, prin el am simțit că pot să respir, pot să mă exprim. De la 7 ani până acum nu m-am oprit nici măcat o săptămână din dans. Am știut că acolo e medicina mea”, a declarat artistul.

A absolvit Liceul de Artă din Oradea, unde a studiat chitara. După care a ajuns la București, unde și-a continuat studiile la Universitatea de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti, secţia Coregrafie.

Însă nu s-a oprit aici. A plecat peste hotare ca să-și perfecționeze tehncile de dans, astfel că a ajuns la renumite școli de coregrafie, precum Broadway Dance Center New York, Pineapple Dance Studio Londra sau Debbie Reynolds Los Angeles, acolo a colaborat cu nume mari ale coregrafiei mondiale, precum Sheryl Murakami (coregraful lui Beyonce) și Nika Kljun (coregraful lui Kylie Minogue), conform unei surse.

Acesta a câştigat campionatul de dans Hip Hop International şi, de asemenea, a semnat coregrafia primei trupe de dans din România care a participat la campionatul mondial Worlds Hip Hop Championships în Las Vegas.

De-a lungul timpului a colaborat cu artişti precum Alex Velea, Antonia, Loredana Groza, Dj Andi, Fly Project, Anda Adam, Corina, dar şi cu artistele internaţionale Alexandra Stan şi INNA.

Publicul din România l-a descoperit în urma unui talent unic la vremea respectivă la noi în țară. Postările acestuia pe YouTube au primit multă atenție, pozitivă sau negativă. Acest lucru l-a motivat și mai mult să continue să facă ceea ce îi place.

Emil Rengle simte că trăiește cu adevărat atunci când dansează. Își pune toată pasiunea în munca sa, iar acest lucru i-a adus recunoaștere și o sumedenie de satisfacții.

Alături de Alejandro, jumătatea sa, va păși pe Drumul Eroilor pentru o nouă aventură.