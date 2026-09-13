Cheloo, pus la grea încercare la Asia Express! A picat proba și unui trecător i s-a făcut milă de el. Azi, la 20:00, la Antena 1

Cheloo a trecut printr-o situație complet neașteptată în ediția din 13 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express! O misiune l-a pus la grea încercare. La un moment dat, unui trecător i s-a făcut milă de el. Descoperă ce s-a întâmplat.

Cel de-al doilea stage a pregătit celor opt echipe rămase în competiție numeroase provocări. De acest lucru s-a convins și Cheloo, atunci când a anumită probă i-a dat numeroase bătăi de cap. La un moment dat, un trecător a văzut chinurile concurentului și i s-a făcut milă de el, la Asia Express, show din programul TV al Antenei 1.

Află în rândurile de mai jos detalii înainte de difuzarea la TV! Întregul moment se va vedea diseară, de la ora 20:00, la Antena 1.

Cheloo, pus la grea încercare la Asia Express! A picat proba și unui trecător i s-a făcut milă de el, în ediția din 13 septembrie 2026 a show-ului

A fost o situație complet neașteptată, în ediția din 13 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, mai ales pentru Cheloo. Artistul a trăit, poate, una dintre cele mai surprinzătoare ipostaze din competiție.

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Vă reamintim faptul că, în ediția precedentă, echipa de la cursa pentru ultima șansă care a ajuns ultima a fost cea formată din What's UP și soția lui, Miky. Irina Fodor a deschis cryptexul și, spre marea dezmagire a tuturor, mătasea din interior a fost roșie, motiv pentru care cei doi concurenți au fost eliminați.

Cel de-al doilea stage a început în forță, cu numeroase misiuni și provocări pentru cele opt echipe rămase în competiție. Așa cum ne-am obișnuit, în prima zi din fiecare etapă, Irina Fodor pune la bătaie o amuletă și un Joker, dar și o serie de misiuni menite să demonstreze cine merită să se califice la jocul pentru amuletă.

O situație complet neașteptată s-a petrecut în ediția din 13 septembrie 2026, mai ales în cazul lui Cheloo. La una dintre provocări, acesta a picat proba de mai multe ori și a ajuns să stârnească inclusiv mila unuia dintre trecători. Văzându-l cât de mult s-a chinuit, acesta a făcut un gest complet neașteptat, iar întregul moment se va vedea diseară, de la ora 20:00, la Antena 1.

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.