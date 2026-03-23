Cine e Radu Isac, concurentul de la Asia Express Drumul Mătăsii. Comediantul face echipă cu Eduard Hordilă

Radu Isac este unul dintre concurenții Asia Express – Drumul Mătăsii, unde formează o echipă alături de Eduard Hordilă.

Radu Isac are o carieră în stand-up comedy de aproximativ 19 ani și se bucură de un succes imens peste hotare.

Radu Isac este comediant de meserie, originar din Vaslui. El este unul dintre cei mai apreciați comedianți din industria de stand-up din România, cu o carieră îndelungată în domeniu.

Radu și-a început cariera de comediant la București, dar și-a continuat-o peste hotare, în Anglia, acolo unde s-a stabilit în urmă cu mai bine de 10 ani.

Cine e Radu Isac, concurentul Asia Express - Drumul Mătăsii

Pentru el, lumea stand-up-ului e mai mult decât o pasiune, e acasă. Radu Isac este comediat de aproape 20 de ani. El a participat și la iUmor în 2018, pe când avea 30 de ani, și i-a impresionat pe Mihai Bendeac, Cheloo și Delia cu atitudinea și glumele sale.

De când a plecat din România, Radu Isac a avut show-uri de stand-up atât în Londra, cât și în alte țări ale lumii. Umorul și carisma lui l-au făcut să ajungă să fie difuzat și la BBC, fiind foarte apreciat pentru talentul său.

Înainte de a se stabili în Londra în 2015, Radu Isac a avut spectacole de stand-up și în SUA, la Los Angeles.

„Inițial m-am dus doar ca turist, la fel cum se duc și preotii la Ierusalim. Dar pentru cã sunt un mic obsedat al comediei, am vrut sã merg si eu la The Comedy Store si The Improv. Semnul cu Hollywood-ul l-am vãzut pentru prima oarã din gresealã, în a doua lunã petrecutã acolo, când fugeam între douã Open Mic-uri. La finalul primei veri mi-am dat seama cã n-am apucat sã vãd mare lucru din imensa lor piatã a stand-up-ului si cã va trebui sã mã întorc în verile urmãtoare. Dupã ce am obtinut primele reactii pozitive pe o scenã din Los Angeles, într-o bodegã mai urâtã decât am reusit sã vãd în tara noastrã în cei opt ani de stand-up, am devenit dependent de râsul aprobator al americanilor. Si râsul românilor dã dependentã, dar pentru mine nu e la fel de aprobator. Franciza stand-upului a venit din America si ar fi urât sã mã dezic acum de influenta lor, doar pentru cã publicul român e cel care-mi plãteste mie berea”, a declarat comediantul în urmă cu 8 ani pentru Vice.ro.

Acum Radu Isac urmează să-și ducă talentul său unic și în Asia, pe Drumul Mătăsii, într-o competiție dură, care va demonstra dacă hazul îl va scăpa de necaz.

Sezonul 9 Asia Express, cel mai dur reality-show din România, difuzat de Antena 1, promite din start un mix de vedete cum nu a mai fost.

Aceștia se vor aventura în mijlocul necunoscutului, fără telefoane şi fără bani, având la dispoziţie doar propria ingeniozitate şi bunătatea localnicilor, plus un Euro pe zi de la Irina, în încercarea de a ajunge la punctul final al călătoriei, şi anume Perla din Shanghai.

„Aşteptările mele sunt să mă întorc acasă nevătămat, netraumatizat şi cu bani să-mi iau un Logan. N-am fost niciodată în Asia sau la o emisiune de succes şi aşa rezolv două dintr-odată. Plec un pic morcovit pentru că nu cred că ştiu în ce mă bag. Altfel, încrezător. Până la Otopeni ştiu bine drumul. Sunt bucuros şi că o să mai petrec timp cu Eddy. Amândoi fugim de responsabilităţi în direcţii diferite şi nu apucăm să ne vedem des”, a declarat Radu Isac despre experiența Asia Express.

