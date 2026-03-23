Cine e Radu Isac, concurentul de la Asia Express Drumul Mătăsii. Comediantul face echipă cu Eduard Hordilă

Radu Isac este unul dintre concurenții Asia Express – Drumul Mătăsii, unde formează o echipă alături de Eduard Hordilă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 23 Martie 2026, 13:39 | Actualizat Luni, 23 Martie 2026, 14:19
Radu Isac are o carieră în stand-up comedy de aproximativ 19 ani și se bucură de un succes imens peste hotare. | Antena 1

Radu Isac este comediant de meserie, originar din Vaslui. El este unul dintre cei mai apreciați comedianți din industria de stand-up din România, cu o carieră îndelungată în domeniu.

Radu și-a început cariera de comediant la București, dar și-a continuat-o peste hotare, în Anglia, acolo unde s-a stabilit în urmă cu mai bine de 10 ani.

Pentru el, lumea stand-up-ului e mai mult decât o pasiune, e acasă. Radu Isac este comediat de aproape 20 de ani. El a participat și la iUmor în 2018, pe când avea 30 de ani, și i-a impresionat pe Mihai Bendeac, Cheloo și Delia cu atitudinea și glumele sale.

De când a plecat din România, Radu Isac a avut show-uri de stand-up atât în Londra, cât și în alte țări ale lumii. Umorul și carisma lui l-au făcut să ajungă să fie difuzat și la BBC, fiind foarte apreciat pentru talentul său.

Înainte de a se stabili în Londra în 2015, Radu Isac a avut spectacole de stand-up și în SUA, la Los Angeles.

Citește și: Radu Isac, spectacol cu lacrimi și hohote de râs: "Dacă ești român, sărăcia fuge după tine. Nu te prinde pe tine, o prinde pe soră-ta"

„Inițial m-am dus doar ca turist, la fel cum se duc și preotii la Ierusalim. Dar pentru cã sunt un mic obsedat al comediei, am vrut sã merg si eu la The Comedy Store si The Improv. Semnul cu Hollywood-ul l-am vãzut pentru prima oarã din gresealã, în a doua lunã petrecutã acolo, când fugeam între douã Open Mic-uri. La finalul primei veri mi-am dat seama cã n-am apucat sã vãd mare lucru din imensa lor piatã a stand-up-ului si cã va trebui sã mã întorc în verile urmãtoare. Dupã ce am obtinut primele reactii pozitive pe o scenã din Los Angeles, într-o bodegã mai urâtã decât am reusit sã vãd în tara noastrã în cei opt ani de stand-up, am devenit dependent de râsul aprobator al americanilor. Si râsul românilor dã dependentã, dar pentru mine nu e la fel de aprobator. Franciza stand-upului a venit din America si ar fi urât sã mã dezic acum de influenta lor, doar pentru cã publicul român e cel care-mi plãteste mie berea”, a declarat comediantul în urmă cu 8 ani pentru Vice.ro.

Acum Radu Isac urmează să-și ducă talentul său unic și în Asia, pe Drumul Mătăsii, într-o competiție dură, care va demonstra dacă hazul îl va scăpa de necaz.

Sezonul 9 Asia Express, cel mai dur reality-show din România, difuzat de Antena 1, promite din start un mix de vedete cum nu a mai fost.

Aceștia se vor aventura în mijlocul necunoscutului, fără telefoane şi fără bani, având la dispoziţie doar propria ingeniozitate şi bunătatea localnicilor, plus un Euro pe zi de la Irina, în încercarea de a ajunge la punctul final al călătoriei, şi anume Perla din Shanghai.

„Aşteptările mele sunt să mă întorc acasă nevătămat, netraumatizat şi cu bani să-mi iau un Logan. N-am fost niciodată în Asia sau la o emisiune de succes şi aşa rezolv două dintr-odată. Plec un pic morcovit pentru că nu cred că ştiu în ce mă bag. Altfel, încrezător. Până la Otopeni ştiu bine drumul. Sunt bucuros şi că o să mai petrec timp cu Eddy. Amândoi fugim de responsabilităţi în direcţii diferite şi nu apucăm să ne vedem des”, a declarat Radu Isac despre experiența Asia Express.

Citește și: Cine sunt concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Cheloo, Mirela Vaida și Maurice Munteanu printre nume. Vezi lista completă

Cine sunt concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Cheloo, Mirela Vaida și Maurice Munteanu printre nume. Vezi lista c... Cine este Oana Tomoiagă de la Asia Express sezon 9. Prietena Mirelei Vaida e o prezență îndrăgită în lumea muzicii popul...
AS.ro Locul în care fiul lui Ion Ţiriac şi-a găsit consolarea, după despărţirea de Sorana Cîrstea Locul în care fiul lui Ion Ţiriac şi-a găsit consolarea, după despărţirea de Sorana Cîrstea
Observatornews.ro Barem de corectare simulare Bacalaureat la Limba Română 2025. Cum trebuiau rezolvate subiectele Barem de corectare simulare Bacalaureat la Limba Română 2025. Cum trebuiau rezolvate subiectele
Antena 3 O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună

Asia Express Sezonul 9 pornește pe Drumul Mătăsii, prin Uzbekistan și China
Asia Express Sezonul 9 pornește pe Drumul Mătăsii, prin Uzbekistan și China
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani Catine.ro
Gabi Tamaș dorește să facă o schimbare în carieră. De ce se teme cel mai tare, după doi ani de la retragerea din activitate
Gabi Tamaș dorește să facă o schimbare în carieră. De ce se teme cel mai tare, după doi ani de la retragerea...
Halit Ergenç și Meryem Uzerli, din nou împreună pe micile ecrane după succesul din Suleyman Magnificul. Au trecut 15 ani de la premiera seriei îndrăgite
Halit Ergenç și Meryem Uzerli, din nou împreună pe micile ecrane după succesul din Suleyman Magnificul. Au... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Donald Trump a anunțat că „se bucură” de moartea unui fost șef FBI
Donald Trump a anunțat că „se bucură” de moartea unui fost șef FBI Libertatea.ro
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună AntenaSport
Anunțul emoționant făcut de Dana Rogoz despre casa ei de la Viscri. Actrița este foarte mândră de locuința ei din inima Transilvaniei: „Trăim un moment minunat.” Foto
Anunțul emoționant făcut de Dana Rogoz despre casa ei de la Viscri. Actrița este foarte mândră de locuința ei... Elle
Ce s-a ales de Simina Loica, femeia pe care Jador a idolatrizat-o. Manelistul a vărsat multe lacrimi pentru ea
Ce s-a ales de Simina Loica, femeia pe care Jador a idolatrizat-o. Manelistul a vărsat multe lacrimi pentru ea Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară HelloTaste.ro
Alertă pe aeroportul LaGuardia din New York. Un avion Air Canada a lovit un vehicul pe pistă. Pilotul și copilotul au murit
Alertă pe aeroportul LaGuardia din New York. Un avion Air Canada a lovit un vehicul pe pistă. Pilotul și copilotul... Antena3.ro
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii useit
Petre Roman, despre conflictul din Iran: „Politica înseamnă răspundere!“
Petre Roman, despre conflictul din Iran: „Politica înseamnă răspundere!“ BZI
Zodiile norocoase în sezonul Berbecului 2026: cine dă lovitura primăverii
Zodiile norocoase în sezonul Berbecului 2026: cine dă lovitura primăverii Jurnalul
Prima reacție din familia lui Rareș Cojoc, după divorțul de Andreea Popescu. Mesajul transmis de mama dansatorului
Prima reacție din familia lui Rareș Cojoc, după divorțul de Andreea Popescu. Mesajul transmis de mama dansatorului Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
CALCUL. Cât cheltuie în plus un șofer pentru un plin de carburant față de săptămâna trecută
CALCUL. Cât cheltuie în plus un șofer pentru un plin de carburant față de săptămâna trecută Observator
Cauze ale senzației de amețeală. Ce poate provoca acest simptom
Cauze ale senzației de amețeală. Ce poate provoca acest simptom MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Psoriazisul în sarcină: efecte asupra sarcinii și modalități de tratament
Psoriazisul în sarcină: efecte asupra sarcinii și modalități de tratament DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea UseIT
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară
Melcișori cu urzici și brânză. Rețetă pentru gustări delicioase, de primăvară Hello Taste
