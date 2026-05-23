Irina Fodor, detalii despre experiența ei în Asia Express. Prin ce peripeție a trecut: „Află și soțul meu cât sunt de căpiată"

Aflându-se în China pentru filmările Asia Express, Irina Fodor a făcut publice câteva detalii din experiența sa în această țară. Cu această ocazie, a aflat și Răzvan Fodor prin ce mică peripeție a trecut soția sa. 

Publicat: Sambata, 23 Mai 2026, 08:00 | Actualizat Joi, 21 Mai 2026, 17:08
Irina Fodor a fost profund impresionată de China, de cultura chineză, dar mai ales de oamenii de acolo. Prezentatoarea Asia Express a trecut cu bine peste ceva ce ar fi putut fi mult mai dificil în alte contexte. Irina Fodor a povestit cum și-a uitat portofelul într-un magazin și i-a fost înapoiat imediat.

Irina Fodor, mică peripeție în China, la filmările Asia Express: „Află și soțul meu cât sunt de căpiată”

Prezentatoarea Irina Fodor a precizat că este impresionată de corectitudinea chinezilor: „Cu ocazia asta, află și soțul meu cât sunt de căpiată. Mi-am uitat portofelul într-un magazin, două orașe în urmă față de unde eram. Acum e înapoi la proprietară, dacă știți ce vreau să spun”, a povestit prezentatoarea Asia Express.

De asemenea, Irina Fodor a mărturisit că a fost plăcut surprinsă de rapiditatea livrărilor din China. În contextul în care ea a trebuit să-i aștepte pe concurenți la locul stabilit, nu a avut timp să meargă personal la farmacie: Orice se livrează. „În timp extraordinar de scurt. Într-o dimineață, mă durea gâtul, dar din rațiuni de concurenți rapizi, nu am avut cum să opresc la farmacie să îmi cumpăr niște pastile. Până a venit prima echipa la check point, LPA-ul meu(ghidul local) le-a comandat și au și sosit”, a mai povestit Irina Fodor despre experiența ei din China.

În China, Irina Fodor a mai fost impresionată de faptul că vârstnicii sunt foarte activi, că există flori și arbuști pe marginea șoselei și că toate cursele de taxi sunt accseibile, aceasta putând să se înhame la un traseu chiar și de o oră jumătate, fără teama că nu va avea cu să plătească la finalul cursei.

Sezonul cu numărul nouă Asia Express îi poartă pe concurenți pe „Drumul Mătăsii”, în Uzbekistan și China

Asia Express sezonul nouă — Drumul Mătăsii – va readuce la viaţă ideea unei rute care, de secole, a conectat Estul şi Vestul, arătând cum influenţele comerciale, culturale şi tehnologice continuă să modeleze oamenii şi spaţiile pe care le traversează. Drumul Mătăsii nu a conectat doar continentele, a remodelat însăși călătoria umană, lăsând o moștenire atât de profundă încât lumea nu a mai fost la fel. Acest lucru îl promite și experiența din Asia Express. O călătorie care schimbă perspective, o călătorie după care, la nivel personal, nu mai ești niciodată la fel.

