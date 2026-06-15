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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
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Kevin De Bruyne lovește bara cu un șut din lovitură liberă | Belgia - Egipt
Kevin De Bruyne lovește bara cu un șut din lovitură liberă | Belgia - Egipt
Luni, 15.06.2026, 23:45
Mostafa Ziko, șut de la distanță! Portarul Thibaut Courtois atinge mingea în ultimul moment |...
Luni, 15.06.2026, 23:10
Emam Ashour înscrie cu un șut puternic de la distanță | Belgia - Egipt
Luni, 15.06.2026, 22:30
Sanșă mare de gol pentru Mikel Merino | Spania - Capul Verde
Luni, 15.06.2026, 20:40
Prima ocazie mare a meciului! Ferran Torres trimite mingea în bară | Spania - Capul Verde
Luni, 15.06.2026, 20:00
Yasin Ayari înscrie un nou gol superb cu un șut puternic de la distanță | Suedia vs Tunisia
Luni, 15.06.2026, 07:00
Omar Rekik înscrie cu capul, profitând de o centrare excelentă | Suedia vs Tunisia
Luni, 15.06.2026, 06:00
Yasin Ayari deschide scorul cu un șut în vinclu din afara careului | Suedia vs Tunisia
Luni, 15.06.2026, 05:00
Amad Diallo marchează din careu, plasând mingea la colțul lung | Coasta de Fildeș vs Ecuador
Luni, 15.06.2026, 04:00
Elye Wahi zguduie transversala din apropierea porții | Coasta de Fildeș vs Ecuador
Luni, 15.06.2026, 03:00
Bară pentru Alan Minda după o preluare excelentă în careu! | Coasta de Fildeș vs Ecuador
Luni, 15.06.2026, 02:00
Kamada dă lovitura pe final | Olanda - Japonia
Luni, 15.06.2026, 00:00
Virgil van Dijk a reluat cu capul în poartă | Olanda - Japonia
Luni, 15.06.2026, 00:00
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Mostafa Ziko, șut de la distanță! Portarul Thibaut Courtois atinge mingea în ultimul moment | Belgia - Egipt
Luni, 15.06.2026, 23:10
Emam Ashour înscrie cu un șut puternic de la distanță | Belgia - Egipt
Luni, 15.06.2026, 22:30
Sanșă mare de gol pentru Mikel Merino | Spania - Capul Verde
Luni, 15.06.2026, 20:40
Prima ocazie mare a meciului! Ferran Torres trimite mingea în bară | Spania - Capul Verde
Luni, 15.06.2026, 20:00
”Mă întreb ce e în capul tău, Denise”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1
Luni, 15.06.2026, 18:31
Furnicuțele 2026. Mihai Găinușă, față în față cu cele mai incomode întrebări ale lui Denise Rifai
Luni, 15.06.2026, 18:30
Furnicuțele 2026. Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, din nou în echipă! Ce s-a întâmplat la Telefonul fără fir
Luni, 15.06.2026, 18:30
Furnicuțele 2026. Mihai Găinușă vorbește despre lecțiile învățate la Asia Express
Luni, 15.06.2026, 18:15
Furnicuțele 2026. Mihai Găinușă intră într-o cursă trăsnită cu Oase și Denise Rifai! Distracție maximă la Testul Mușuroiului
Luni, 15.06.2026, 18:10
Furnicuțele 2026. Mihai Găinușă, pus în dificultate la provocarea Am/N-am! Răspunsurile care au stârnit hohote de râs
Luni, 15.06.2026, 18:00
Furnicuțele 2026. Mihai Găinușă rememorează anii petrecuți în televiziune alături de Florin Călinescu
Luni, 15.06.2026, 18:00
Furnicuțele 2026. Eva și Andrei vorbesc despre tatăl lor! Mihai Găinușă, emoționat de mărturisirile copiilor săi
Luni, 15.06.2026, 17:40
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Kevin De Bruyne lovește bara cu un șut din lovitură liberă | Belgia - Egipt
23:10
15 iun
Mostafa Ziko, șut de la distanță! Portarul Thibaut Courtois atinge mingea în ultimul moment | Belgia - Egipt
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