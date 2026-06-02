Mirela Vaida s-a întors la emisiunea Acces Direct săptămâna aceasta, după participarea la Asia Express sezonul 9. Mulți au fost dornici să afle cum arată cum și cum s-a schimbat. Totodată, vedeta a făcut chiar și un anunț important.

Primele imagini cu Mirela Vaida, după revenirea de la Asia Express! Cum s-a schimbat și ce anunț important a făcut

Săptămâna aceasta, Mirela Vaida a fost întâmpinată de colegii său cu flori, confetti și numeroase îmbrățișări calde.

Zâmbitoare și extrem de fericită să revină la emisiunea sa, vedeta și-a deschis sufletul șia făcut o confesiunea neașteptată despre cele întâmplate. Acesta a fost momentul în care spectatorii, telespectatorii și colegii Mirelei Vaida au putut observa că aceasta este la fel de plină de energie ca de obicei și extrem de veselă. Îmbrăcată cu o fustă scurtă ce i-a pus de minune în valoare silueta de invidiat, vedeta a declarat:

„M-am întors! Bine că m-am întors vie! Fetele, frumoasele! Ele sunt fetele din redacția noastră. Fetele tinere și frumoase și muncitoare. Vreau să vă mulțumesc! La mulți tuturor copiilor”, a zis Mirela Vaida, care a fost mai mult decât încântată să revină în platoul emisiunii Acces Direct, prilej cu care a primit trofeul Acces Direct. Au încercat dușamnii să ne pudă piedică și noi suntem rele, că altfel nu ne-am fi dus. Două cuvinte despre Uzbekistan și China? Generozitate și omenie pentru Uzbekistan, tehnologie și viitor pentru China! Și gata, am încheiat citatul. Vreau să vă spun că a fost una dintre cele mai frumoase experiențe, ne uitat! Pe cât de frumos, pe atât de greu! Mi-a fost greu de casă, mi-a fost dor de voi, de copii și da, nicăieri nu e mai bine decât acasă. E frumos când pleci, dar e frumos fiindcă știi că te întorci la toate ale tale.

E o experiență plăcută, dar care trebuie făcută o dată în viață. În orice caz, doamna Mirela e doar la Acces Direct, că din toamnă nu mai există. Am făcut ca toale alea, că doar mă știți, nu m-am dus să fiu calmă! Am trecut pe la Confucius pe la templu, dar am înețeles că trebuie să fim pe blândețe și înțelepciune. N-a mers, am încercat! Și cu răbdarea nu s-a putut! Nu m-am schimbat, în caz că aveați vreo așteptare”, a fost confesiunea făcută de Mirela Vaida în ediția din 1 iunie 2026 a emisiunii Acces Direct, de la Antena Stars, care a recunoscut că a fost „bătăioasă” și a anunțat totodată faptul că întreaga aventură se va vedea din toamnă, la Antena 1.

Mirela Vaida a ținut să sublinieze faptul că nu s-a schimbat, ci a rămas același om pe care îl știm, extrem de ambițios și determinat, gata oricând să facă față diferitelor provocări ivite.