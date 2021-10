Connect-R și Shift au părăsit Asia Express - Drumul Împăraților aseară, la Antena 1. Show-ul, lider de audienţă

Ca de obicei, clasamentul a jucat un rol vital, căci Connect-R și Shift şi Eliza și Cosmin Natanticu, ultimele două echipe ajunse la Irina Fodor au intrat automat în cursa ultimatum, iar o a treia, formată din Maria Speranța și Adriana Trandafir, s-a alăturat în urma voturilor.

Telespectatorii au urmărit în număr foarte mare ultima ediţie a stage-ului cu numărul patru, emisiunea impunându-se ca lider detaşat de audienţă, atât la nivelul publicului comercial, cât şi la nivelul publicului din mediul urban.

Asia Express - Drumul Împăraților a fost lider de audienţă aseară, 13 octombrie 2021, la Antena 1

Conform datelor oferite de Kantar Media, la nivelul publicului comercial din mediul urban cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, Antena 1 a fost lider cu o medie de 8 puncte de rating și 25.9% cota de piață, fiind urmată de Pro Tv cu 6.3 puncte de rating și 20.3% cota de piață.

Şi la orașe, ultima ediţie a celui de-al patrulea stage al show-ului de la Antena 1 a fost lider de piață cu o medie de 7.2 puncte de rating și 18% cota de piață, în vreme ce Pro Tv se clasa pe locul al doilea cu 5.9 puncte de rating și 14.7 procente din cota de piață.

Tot aseară, imediat după difuzarea Asia Express – Drumul Împăraţilor, telespectatorii au putut urmări un nou episod al seriei de backstage Jurnal de călătorie Asia Express, care s-a impus ca lider detaşat de audienţă, la nivelul tuturor categoriilor de public.

Astfel, conform datelor oferite de Kantar Media, la nivelul publicului comercial, Jurnal de călătorie Asia Express a fost lider de piaţă cu o medie de 4.7 puncte de rating și 25.2% cota de piață, fiind urmată de Pro Tv cu 3.2 puncte de rating și 17% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului din mediul urban şi naţional.

Cursa pentru ultima șansă difuzată miercuri seară, 13 octombrie 2021, a dus adrenalina la cote maxime, într-un decor de vis, dar în ritm de competiție. Una dintre cele mai cunoscute picturi din istoria universală a artelor, Cina cea de Taină, a stat la baza tuturor misiunilor, căci rând pe rând vedetele au fost nevoite să facă rost de lucruri pentru această ”cină” pe care au recreat-o în realitate.

Connect-R și Shift au părăsit Asia Express - Drumul Împăraților. Ce declarații au făcut

Connect-R și Shift au fost ultima echipă ajunsă la Irina, motiv pentru care soarta lor în competiție a stat doar în culoarea diamantului din cutia securizată. Din păcate, acesta a fost roșu, iar parcursul celor doi pe Drumul Împăraților s-a oprit aseară, la finalul etapei cu numărul patru al celui mai dur reality-show.

”Concursul este foarte dur, foarte real. Ne-a părut rău că nu mai stăm, dar e corect. Când am văzut piatra roșie, mi-am adus aminte de motivul pentru care am venit eu aici, și anume să câștig o inimă nouă”.

”În ultimii 20 de ani nu am fost niciodată mai aproape de Dumnezeu așa cum am fost în Asia Express. M-am atașat foarte tare de toți oamenii de aici și mi-a fost foarte greu să îmi iau la revedere de la ei. Îmi doream să fiu acasă, dar nu aș fi vrut să ies din jocul acesta, din etapa asta a vieții mele”, a mărturisit Connect-R cu ochii în lacrimi.

Toate echipele au primit cu greu vestea că echipa formată din Connect-R și Shift nu le va mai fi alături pe Drumul Împăraților.

”Mulțumim Asia Express pentru experiența asta de neuitat. În toate momentele noastre grele m-a ajutat foarte mult că am fost cu tine aici. Am avut momente în care nu a mai contat că am alergat și nu am mâncat toată ziua. Când stingeam lumina și ne rugam, ne așezam în pat, simțeam că sunt mult mai bine decât am fost vreodată”, a adăugat Shift.

