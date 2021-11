Cum a arătat Elwira la nunta cu Mihai Petre. Imagini inedite cu concurenții de la Asia Express

Elwira și Mihai Petre sunt extrem de competitivi și au o chimie extraordinară, care îi ajută să depășească obstacole și să câștige foarte multe amulete pe Drumul Împăraților.

Cei doi s-au căsătorit în anul 2008 și au avut parte de o nuntă de basm, unde mireasa a fost o adevărată prințesă elegantă, cu o trenă lungă.

Cum au arătat Mihai și Elwira Petre în ziua nunții lor

Pe rețelele sociale Mihai Petre a publicat o fotografie din ziua nunții, unde fanii au putut observa cât de eleganți și fericiți au fost în acele clipe care le-au rămas pentru totdeauna în amintire.

Cum s-au cunoscut Mihai și Elwira Petre

Mihai și Elwira Petre s-au cunoscut prin intermediul dansului și formează un cuplu de pe vremea când blonda polonează avea numai 18 ani. „Eu prin dans l-am cunoscut pe soțul meu și de când am împlinit 18 ani suntem împreună”, a declarat Elwira Petre, în calitate de invitată la show-ul Chefi la cuțite.

Elwira Petre a povestit că l-a cunoscut pe cel care i-a devenit ulterior soț în Moldova, la o probă de dans. Cel care a făcut primul pas a fost Mihai Petre. Dansatorul a sunat-o pe Elwira la două zile după ce a cunoscut-o și a mers la ea în Polonia. De altfel, Elwira Petre a povestit că ea și Mihai au locuit pentru un an în Polonia, apoi au venit în România.

„Eu m-am născut în Polonia, într-un oraș micuț de la Marea Baltică. De dans m-am apucat când aveam zece ani. Pur și simplu îmi plăcea și asta am vrut să fac, nu avea importanță ce loc luam la concurs, ci era important să fiu acolo. Eu cu Mihai ne-am cunoscut în Moldova, unde am dat o probă la dans. La două zile el m-a sunat și mi-a spus că el vrea să vină în Polonia. După o săptămână era deja la mine acasă. Am stat împreună un an în Gdansk, după care ne-am mutat în București”, a povestit Elwira Petre.

Elwira a mărturisit că la începutul relației le-a fost greu să accepte că amândoi sunt perfecționiști și exigenți:

„Recunosc că ne-a fost foarte greu, pentru că amândoi eram super perfecționiști și cumva de acolo se aprindeau mici certuri și conflicte pentru că Mihai nu e un om chiar foarte simplu. Cere foarte mult de la el și cumva, făcând echipă cu el și în dans, trebuia să te ridici. Chiar au fost multe momente în care ne-a fost foarte greu, pentru că dansul nu este un sport foarte ieftin”, a declarat Elwira Petre, la Chefi la cuțite”, a povestit Elwira Petre la Antena 1.

Mihai și Elwira Petre sunt părinții a două fiice superbe, iar în timpul competiției cei doi au avut momente emoționante când au lăcrimat, gândidu-se la ele.