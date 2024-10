Cum au decis Anca Țurcașiu și Andreea Samson să meargă împreună la Asia Express. De când sunt prietene cele două

Anca Țurcașiu și Andreea Samson au povestit despre alegerea de a pleca împreună în cea mai neașteptată aventură din viața lor, Asia Express - Drumul Zeilor. Se pare că pe cele două le leagă o prietenie de mulți ani.

Anca Țurcașiu și Andreea Samson se numără printre concurenții care au acceptat provocarea Asia Express - Drumul Zeilor. Cele două au decis să meargă împreună într-o cursă contracronometru dintr-un motiv bine întemeiat.

De-a lungul competiției, artista și colega ei de echipă au demonstrat că relația dintre ele este foarte specială. Acestea au reușit să treacă împreună peste cele mai dificile obstacole, depășindu-și limitele fizice și psihice.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Anca Țurcașiu și Andreea Samson formează o pereche de temut la Asia Express - Drumul Zeilor. Cele două impresionează de fiecare dată cu parcursul lor de pe traseu.

La început, mulți s-au întrebat cum au ajuns actrițele să participe împreună la un astfel de reality show. De curând, Andreea Samson și Anca Țurcașiu au vorbit despre oportunitatea de a merge amândouă pe Drumul Zeilor.

Cum au decis Anca Țurcașiu și Andreea Samson să plece împreună la Asia Express

Se pare că Anca Țurcașiu și-a dorit mereu să facă parte din acest proiect, însă nu a avut niciodată timp. Anul 2024 a fost unul plin de surprize pentru actriță, care nu a mai ezitat nicio clipă și a acceptat propunerea de a merge la Asia Express.

Pentru că Andreea Samson își dorea să trăiască o astfel de experiență, Anca Țurcașiu a decis să-i pună întrebarea. După ce s-a consultat cu membrii familiei, aceasta i-a dat un răspuns pozitiv prietenei sale.

„N-am avut niciun fel de îndoială, am acceptat din primul moment, cu atât mai mult cu cât invitația mea la acest show era de foarte multă vreme – de acum 5-6 ani, dar, din diferite motive, n-am putut. Acum aveam un an în care eram destul de liberă, eram într-o formă foarte bună. Oricum se spune că, pentru Tauri, 2024 este anul vieții lor. Și așa se pare că e. Familiile noastre au reacționat cu foarte mare bucurie și susținere. Și când spun familie, mă refer și la prietenii mei, și la bărbatul care îmi este alături azi și îmi era și atunci. Toți mi-au oferit această susținere cu foarte mare drag și bucurie.”, a povestit Anca Țurcașiu, potrivit viva.ro.

„Eu sunt fan „Asia Express”, este una dintre puținele emisiuni pe care le urmăresc la TV. De pe canapea, în timp ce mă uitam la diferite sezoane, îmi spuneam mereu că n-aș putea să fac așa ceva, că nu m-aș duce. Dar, în același timp, era o curiozitate: dacă s-ar ivi ocazia, ce aș face? Acum câțiva ani, Anca mi-a aruncat o momeală – că ar fi tare să mergem împreună – dar nu s-a concretizat. Anul ăsta s-au aliniat planetele. Ea trebuia să plece neapărat și nu avea cu cine, cei dragi nu erau disponibili și s-a gândit la mine, pentru că am avut mereu chimie, o legătură specială. Știa că se poate baza pe mine și mi-a pus o întrebare.

Eu, la rândul meu, am pus o întrebare acasă, pentru că am familie, copii mici și nu pot să iau genul ăsta de decizii singură. Soțul meu a spus: „Da, poți să pleci, normal, dacă-ți dorești asta, doar să găsim pe cineva să ne ajute.. Pentru mine părea un vis foarte îndepărtat, șansele erau de 1% să se concretizeze, să găsim pe cineva care să se ocupe de copii. Cel mai important lucru pentru mine era ca ei să fie OK cât sunt plecată. Atunci au sărit în ajutor bunicii. Și uite așa, cu ajutorul lor și mulțumită soțului meu, care a avut curajul să mă lase să plec, am putut să spun DA din toată inima. Și am spus DA pentru că aveam nevoie să mă redescopăr, să aflu cine sunt și în afara zonei mele de confort, să fac ceva pentru mine altfel decât familie, meserie, să ies în afara mea și să mă văd în situații extreme. Probabil că face parte dintr-un drum de maturizare.”, a mai completat-o Andreea Samson, conform sursei citate.