Rezultate Loto, 11 ianuarie 2026. Report de peste 2,89 milioane de euro la categoria I

Noi trageri Loto au fost organizate duminică, 11 ianuarie 2026, de către Loteria Română.

Report de peste 2,89 milioane de euro la categoria I, duminică, 11 ianuarie 2026 | Shutterstock

Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Report loto 11 ianuarie 2026. Ce sume pune în joc Loteria Română pentru tragerile de duminică

La Loto 6/49, la categoria I, se află în joc un report de peste 14,70 milioane de lei, echivalentul a peste 2,89 milioane de euro.

În cazul jocului Noroc, reportul cumulat depășește 5,41 milioane de lei (mai mult de 1,06 milioane de euro).

La Joker, reportul de la categoria I este de peste 46,97 milioane de lei (peste 9,23 milioane de euro), iar la categoria a II-a suma reportată este de peste 570.900 de lei, adică peste 112.200 de euro.

La Noroc Plus, la categoria I, reportul este de peste 220.900 de lei (peste 43.400 de euro).

În ceea ce privește Loto 5/40, la categoria I se înregistrează un report de peste 139.400 de lei, echivalentul a peste 27.400 de euro. De asemenea, la Super Noroc, reportul de la categoria I este de peste 145.200 de lei (peste 28.500 de euro).

Rezultate Loto duminică, 11 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Extragerea din cadrul emisiunii „Românii au noroc” de duminică au avut loc, iar numerele câștigătoare sunt disponibile pe a1.ro.

Află numerele câștigătoare la loto de duminică, 11 ianuarie 2026 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la 5/45 Joker, 11 ianuarie 2026: 29, 42, 45, 21, 3 + 6

Rezultate Loto la Noroc Plus, 11 ianuarie 2026: 1 9 5 9 1 9

Rezultate la Loto 5 din 40, 11 ianuarie 2026: 22, 31, 7, 23, 20, 10

Rezultate Loto la Super Noroc, 11 ianuarie 2026: 0 4 8 5 0 0

Rezultate Loto la Noroc, 11 ianuarie 2026: 7 4 8 3 6 7 8

Rezultate la Loto 6 din 49, 11 ianuarie 2026: 6, 17, 33, 12, 16, 1.