Antena Căutare
Home News Social Rezultate Loto, 11 ianuarie 2026. Report de peste 2,89 milioane de euro la categoria I

Rezultate Loto, 11 ianuarie 2026. Report de peste 2,89 milioane de euro la categoria I

Noi trageri Loto au fost organizate duminică, 11 ianuarie 2026, de către Loteria Română.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 12 Ianuarie 2026, 07:49 | Actualizat Luni, 12 Ianuarie 2026, 07:49
Report de peste 2,89 milioane de euro la categoria I, duminică, 11 ianuarie 2026 | Shutterstock

Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Citește și: Rezultate Loto azi, 11 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Report loto 11 ianuarie 2026. Ce sume pune în joc Loteria Română pentru tragerile de duminică

La Loto 6/49, la categoria I, se află în joc un report de peste 14,70 milioane de lei, echivalentul a peste 2,89 milioane de euro.

Articolul continuă după reclamă

În cazul jocului Noroc, reportul cumulat depășește 5,41 milioane de lei (mai mult de 1,06 milioane de euro).

Citește și: Rezultatul tragerilor speciale Loto de Anul Nou. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

La Joker, reportul de la categoria I este de peste 46,97 milioane de lei (peste 9,23 milioane de euro), iar la categoria a II-a suma reportată este de peste 570.900 de lei, adică peste 112.200 de euro.

La Noroc Plus, la categoria I, reportul este de peste 220.900 de lei (peste 43.400 de euro).

În ceea ce privește Loto 5/40, la categoria I se înregistrează un report de peste 139.400 de lei, echivalentul a peste 27.400 de euro. De asemenea, la Super Noroc, reportul de la categoria I este de peste 145.200 de lei (peste 28.500 de euro).

Citește și: Rezultate Loto azi, 8 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultate Loto duminică, 11 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Extragerea din cadrul emisiunii „Românii au noroc” de duminică au avut loc, iar numerele câștigătoare sunt disponibile pe a1.ro.

Citește și: Rezultate Loto 4 ianuarie 2026. Report la Joker, la categoria I, de peste 9,13 milioane de euro la tragerile de joi, 8 ianuarie

Află numerele câștigătoare la loto de duminică, 11 ianuarie 2026 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la 5/45 Joker, 11 ianuarie 2026: 29, 42, 45, 21, 3 + 6

Rezultate Loto la Noroc Plus, 11 ianuarie 2026: 1 9 5 9 1 9

Rezultate la Loto 5 din 40, 11 ianuarie 2026: 22, 31, 7, 23, 20, 10

Rezultate Loto la Super Noroc, 11 ianuarie 2026: 0 4 8 5 0 0

Rezultate Loto la Noroc, 11 ianuarie 2026: 7 4 8 3 6 7 8

Rezultate la Loto 6 din 49, 11 ianuarie 2026: 6, 17, 33, 12, 16, 1.

Rezultate Loto azi, 11 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc P...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce afaceri şi ce avere are Călin Donca. Câţi bani cheltuie zilnic concurentul Survivor România 2026 Ce afaceri şi ce avere are Călin Donca. Câţi bani cheltuie zilnic concurentul Survivor România 2026
Observatornews.ro Doi români din Spania, de 13 şi 20 de ani, au sărit în gol de la etajul 9 după ce familiile s-au opus relației Doi români din Spania, de 13 şi 20 de ani, au sărit în gol de la etajul 9 după ce familiile s-au opus relației
Antena 3 Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
SpyNews Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Rezultate Loto azi, 11 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 11 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și...
Schimbare neașteptată de look pentru un model celebru. Transformarea sa a stârnit valuri de reacții
Schimbare neașteptată de look pentru un model celebru. Transformarea sa a stârnit valuri de reacții Catine.ro
Cât costă, de fapt, să ai grijă de un copil și cât costă să trăiești singur în 2026. Care este mai avantajos în economia de astăzi
Cât costă, de fapt, să ai grijă de un copil și cât costă să trăiești singur în 2026. Care este mai...
Tuba Büyüküstün a publicat mai multe fotografii cu ninsoarea din Paris. Vedeta a apărut fără machiaj pe chip, iar fanii au reacționat așa
Tuba Büyüküstün a publicat mai multe fotografii cu ninsoarea din Paris. Vedeta a apărut fără machiaj pe chip,... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de... Libertatea.ro
Decizia care i-a schimbat viaţa lui Ion Ţiriac. Cum a ajuns să deţină o avere fabuloasă
Decizia care i-a schimbat viaţa lui Ion Ţiriac. Cum a ajuns să deţină o avere fabuloasă AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețetă de cheesecake fără coacere, cu fructe de pădure. Pașii simpli pentru un desert de vis
Rețetă de cheesecake fără coacere, cu fructe de pădure. Pașii simpli pentru un desert de vis HelloTaste.ro
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă Antena3.ro
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Inteligența artificială se face doctor: „consultă” 40 de milioane de oameni pe zi
Inteligența artificială se face doctor: „consultă” 40 de milioane de oameni pe zi Jurnalul
Jennifer Garner, confesiune rară despre divorțul de Ben Affleck: Destrămarea unei familii a fost cel mai greu lucru...
Jennifer Garner, confesiune rară despre divorțul de Ben Affleck: Destrămarea unei familii a fost cel mai greu... Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Balul Însuraților, tradiţie păstrată încă vie în Mureş:
Balul Însuraților, tradiţie păstrată încă vie în Mureş: "Se joacă până dimineața la cinci, la şase" Observator
De ce n-ar trebui să stai pe telefon când ești la toaletă. Medicii spun să renunți la acest obicei
De ce n-ar trebui să stai pe telefon când ești la toaletă. Medicii spun să renunți la acest obicei MediCOOL
Madeleine cu ciocolată, prăjituri franțuzești delicate, pufoase și cu gust bogat
Madeleine cu ciocolată, prăjituri franțuzești delicate, pufoase și cu gust bogat HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google a confirmat că 30% din telefoanele Android sunt în pericol. Ce se poate întâmpla cu ele
Google a confirmat că 30% din telefoanele Android sunt în pericol. Ce se poate întâmpla cu ele UseIT
Faci paste de la zero acasă? Cum este cel mai bine să le păstrezi și să le depozitezi
Faci paste de la zero acasă? Cum este cel mai bine să le păstrezi și să le depozitezi Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x