Diseară, de la ora 20:30, Asia Express își desemnează finaliștii! Emisiunea, lider detaşat de audiență în data de 10 noiembrie

După ce au descoperit remediile naturiste coreene, s-au confruntat cu tehnologia viitorului și au devenit actori în celebrele K-drame, concurenții Asia Express au ajuns aseară la Irina, în încercarea de a obține ultimul avantaj al sezonului, înaintea marilor confruntări – semifinala și marea finală.

Publicat: Marti, 11 Noiembrie 2025, 12:25 | Actualizat Marti, 11 Noiembrie 2025, 12:34
Publicul a fost, și de această dată, cu ochii pe Drumul Eroilor, emisiunea fiind lider detașat de audiență, pe toate segmentele de public cu ediția din 10 noiembrie 2025.

Diseară, de la ora 20:30, la Antena 1, telespectatorii vor urmări semifinala Asia Express – Drumul Eroilor, ediția care va decide cele două echipe finaliste ale sezonului.

Astfel, conform Kantar Media, reality show-ul Asia Express- Drumul Eroilor, difuzat aseară în intervalul 20.30 – 00.00, a condus clasamentul audiențelor la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, cu o audiență medie de 7.1 puncte de rating şi 27.1% cota de piață, urmat de Pro TV, cu 4.8 puncte de rating şi 18.1% cota de piață.

Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, emisiunea înregistrând 6.6 puncte de rating și 20.6% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.5 puncte de rating și 14% cotă de piață. Şi la nivelul segmentului național, Asia Express a fost prima opțiune a publicului, emisiunea înregistrând 5.9 puncte de rating şi 18.2% cota de piața, fiind urmată şi de această dată tot de către Pro TV, cu 5.1 puncte de rating şi 15.7% cota de piață.

În minutul de aur, 22.06, aproape 1.3 milioane de telespectatori urmăreau emisiunea de la Antena 1.

Diseară, de la 20.30, la Antena 1, Irina Fodor pune în joc cele trei cutii, devenite deja simbolul tensiunii în competiție. Una dintre ele ascunde o medalie roșie, iar echipele știu că o alegere greșită poate fi decisivă. Vor fi trei curse consecutive, iar la finalul fiecăreia, echipa ajunsă pe ultimul loc va fi nevoită să aleagă o cutie. Miza e uriașă, iar drumul spre Seul devine tot mai intens, pe măsură ce fiecare greșeală poate schimba clasamentul.

Probele zilei îi duc pe concurenți în unele dintre cele mai neașteptate locuri din Coreea. Prima oprire este la Muzeul Toaletei, un loc inedit dedicat istoriei și evoluției acestui obiect indispensabil din viața de zi cu zi. Acolo, echipele trebuie să caute răspunsuri la mai multe întrebări, explorând expozițiile din cele două clădiri ale muzeului și din parcul din jurul său, devenind pentru o zi „specialiști” într-o știință neobișnuită.

Apoi, concurenții ajung la o cafenea de pescuit indoor, unde primesc undițe și trebuie să prindă pești adevărați pentru a obține următorul plic. Răbdarea și norocul sunt aici la fel de importante ca viteza. Una dintre cele mai surprinzătoare misiuni ale zilei le oferă ocazia de a descoperi fenomenul coreean numit Mukbang — o formă de divertisment online în care oamenii mănâncă porții uriașe de mâncare în fața camerei, transformând masa într-un adevărat spectacol. Concurenții vor fi invitați speciali pe canalul de YouTube al unei celebrități locale, un influencer care a devenit faimos datorită modului spectaculos în care mănâncă.

La finalul unei zile pline de surprize și tensiune, telespectatorii vor afla care sunt cele două echipe care se vor lupta pentru marele premiu Asia Express 2025, într-o cursă nebună spre Seul, pe Drumul Eroilor.

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban all și Național

Perioada 10 noiembrie 2025

Semifinala Asia Express, 10 noiembrie 2025. Cele trei echipe rămase au trecut prin misiuni neașteptate! Ce s-a întâmplat...
