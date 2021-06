Vedetele au pornit pe Drumul Împăraților în cel de-al patrulea sezon Asia Express

După zeci de planuri și strategii făcute acasă, vedetele au dat piept cu realitatea din Asia Express. “Ce am văzut noi acasă nu are nicio legătură cu ce se întâmplă aici”, mărturisește Shift. “Eu nu am crezut că va fi atât de greu", spune și Adriana Trandafir. “Nu credeam că pot fi atât de disperat”, declară Mihai Petre. Primele misiuni i-au luat deja prin surprindere, adrenalina e la cote maxime, iar cursa e în plină desfășurare. Se anunță un sezon cu mult neprevăzut, provocări noi, situații inedite și vedete dispuse să treacă peste toate obstacolele pentru a câștiga amuleta supremă.

CIne sunt concurenții Asia Exprees, sezonul 4

Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Lidia Bluble și sora ei, Estera, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital, sunt cele nouă perechi dornice de aventură și adrenalină.

Irina Fodor, Oase și Marius Damian prezintă Asia Express, sezonul 4

Irina Fodor a fost cea care a preluat coordonarea celor 9 perechi de vedete plecate în aventura vieții lor. „Când producătorii m-au întrebat dacă vreau să merg în Asia Express, recunosc, m-am uitat un pic peste umăr, să văd dacă nu cumva vorbesc cu cineva din spatele meu. Nu mă gândeam că după “Chefi la cuțite” va urma atât de repede un alt proiect. Apoi, când mi-am dat seama că întrebarea îmi e direct adresată, mi s-au înmuiat genunchii. Am plecat năucă după discuția asta, cu promisiunea că a doua zi dau un răspuns ferm. În mașină, în prima intersecție, mi-au dat lacrimile. Nici nu știu de ce: de bucurie că mi se întâmplă mie sau de tristețe că plec două luni departe de copil, de soț și de toată familia. Recunosc, îmi e teamă de necunoscut, de amploarea competiției, de provocările care ne așteaptă acolo, dar, pe de altă parte, când auzi povești de la foști concurenți- iar eu am unul chiar în casă, îți dorești să faci și tu parte din experiența asta care îi marchează pe toți cei care au trăit-o. Contextul în care se desfășoară anul acesta competiția este unic, așa că provocările vor fi și ele pe măsură, sunt convinsă, dar avem concurenți cu un caracter puternic, pregătiți să înfrunte orice obstacol și să câștige, iar eu sunt acolo, alături de ei, pregătită să îi susțin și să îi încurajez.", a declarat Irina Fodor.