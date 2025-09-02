Viză de Asia! Câștigă premii inedite fiind un fan adevărat al show-ului. Regulamentul complet al concursului

Asia Express revine pe Drumul Eroilor, iar tu poți trăi aventura mai aproape ca oricând, în sezonul următor, câștigând marele premiu! Ce premii mai există pentru fanii adevărați ai emisiunii.

În noul sezon, 9 perechi de vedete pornesc într-o competiție plină de adrenalină și emoții, iar fanii au ocazia să câștige premii atractive, urmărind show-ul și răspunzând la întrebările din concurs.

De luni până joi, la Super Neatza cu Răzvan și Dani, telespectatorii pot obține abonamente AntenaPLAY și rucsacuri personalizate, iar marele premiu oferă acces exclusiv în culisele filmărilor viitorului sezon.

Iată ce trebuie să faci și cum poți să intri posesia premiilor puse în joc, pe site-ul vizadeasia.a1.ro!

Regulamentul concursului Viză de Asia

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului este societatea ANTENA TV GROUP S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Ficusului nr.44A, etaj 4A, zona 2, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3765/1991, Cod Unic de Inregistrare 1599030, societate denumita in continuare „Organizatorul”.

Derularea concursului ce face obiectul prezentului regulament (denumit in continuare „Concursul”) se va face in Romania, pe site-ul https://vizadeasia.a1.ro/. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe Concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.

II. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 08.09.2025 – 13.11.2025, dupa cum urmeaza:

- Inscrierile si participarea in concurs se vor face in perioada: 08.09.2025 (ora 08:00)– 13.11.2025 (ora 10.00)

- Desemnarea si anuntarea castigatorilor, se face incepand cu data de 08 Septembrie 2025, astfel:

• Pe toata durata concursului desemnarea si anuntarea castigatorilor are loc in zilele de Luni, Marti, Miercuri si Joi (pentru detalii consultati Cap IV. Mecanismul de concurs).

III. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS, DESCALIFICARE

Pentru participarea la Concurs este necesara acceptarea neconditionata si fara rezerve, de catre participanti, a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti precum si acordul cu privire la acceptarea regulamentului de Concurs manifestat de participanti in momentul inscrierii.

In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate Organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.

Prin inscrierea la Concurs fiecare participant garanteaza:

- ca are deplina si neafectata capacitatea de folosinta si exercitiu (conform prevederilor Codului civil);

- ca este posesor al unui act de indentitate ;

- ca in eventualitatea castigarii oricarui premiu, va participa la actiunile publicitare ale Organizatorului (de promovare a acestui proiect in mediile de comunicare ale Organizatorului), ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii patrimoniale in sarcina Organizatorului si numai cu consimtamantul prealabil pentru prelucrarea de date cu caracter personal exprimat in scopul realizarii respectivelor actiuni publicitare;



- ca va face toate demersurile necesare pentru a obţine, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel încât

să fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza;

- ca este persoana fizica cu domiciliul stabil in Romania care a implinit 18 ani la data inceperii acestui concurs;

Participarea la concursul vizat de prezentul regulament implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele castigatorilor sa poata fi facute publice. Orice fotografii si materiale filmate cu castigatorii vor putea fi facute publice si exploatate in orice scop inclusiv publicitar de catre Organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara niciun fel de pretentii financiare sau de alta natura din partea participantilor si castigatorilor si numai cu consimtamantul prealabil al acestor persoane exprimat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal exprimat in acest scop. Participantii si castigatorii renunta la a solicita Organizatorului si/sau subcontractantilor sai o alta suma de bani sau bunuri/servicii, decat cele prevazute la capitolul Premii sau vreo remuneratie pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevazute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor audio-video si/sau fotografice continand imaginea, numele si sunetul (vocea) acestor persoane (participanti si castigatori), surprinse/fixate pe orice tip de suport de catre organizator si/sau subcontractantii sai cu ocazia inscrierii, participarii la Concurs, extragerii si acordarii premiilor.

Pentru identificare si ridicarea/intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta reprezentantilor Organizatorului un document de identitate, fara insa sa fie retinute copii dupa acesta.

Angajatii sau colaboratorii Organizatorului, rudele si afinii acestora pana la gradul II inclusiv, precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect nu vor putea participa la acest Concurs, in sensul ca nu li se vor putea acorda niciun fel premii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, in mod justificat, orice participare.

IV. MECANISMUL DE CONCURS

Participantii au posibilitatea sa se inscrie la Concurs accesand site-ul www.a1.ro, in pagina dedicata concursului https://vizadeasia.a1.ro/, unde vor completa numele si prenumele, adresa de e-mail, numarul de telefon si vor raspunde cat mai creativ la intrebarea de concurs: Unde ai vrea sa mergi cu Viza de Asia? si sa raspunda corect la intrebarea zilei din pagina de concurs din cel mai recent episod Asia Express difuzat pe Antena 1. Toti participantii au obligatia de a bifa in pagina de concurs ca sunt de acord cu regulamentul aferent acestei campanii, pentru a fi luati in considerare la desemnare. Dintre cei care au raspuns corect la intrebarea din continutul celui mai recent episod difuzat din Asia Express, va fi selectat cel mai creativ raspuns la intrebarea Unde ai vrea sa mergi cu Viza de Asia?. Acesta va intra in direct in emisiune, va alege o echipa de vedete care sa joace jocul in platou pentru el. Daca respectiva echipa va castiga acesta va primi premiul cel mare. Daca nu, acesta va primi doar premiul zilnic de consolare.

Inscrierea in concurs se face gratuit, fara perceperea niciunei taxe directe sau indirecte, iar participantii se pot inscrie de cate ori doresc. Concursul se incheie pe data de 13 noiembrie 2025, iar castigatorii vor fi desemnati incepand cu 08 septembrie zilnic, in zilele de Luni, Marti, Miercuri si Joi (pentru detalii consultati Cap IV. Mecanismul de concurs).

V. DESEMNAREA CASTIGATORILOR. ACORDAREA PREMIULUI

Organizatorul va desemna castigatorul prin evaluarea creativitatii raspunsurilor oferite la intrebarea Unde ai vrea sa mergi cu Viza de Asia?. Anuntarea castigatorului premiului zilnic se va face in cadrul emisiunii Neatza cu Razvan si Dani, dupa rezultatele jocului din platou. Cel selectat ca avand cel mai creativ raspuns la intrebarea de concurs, va alege o echipa pentru a juca pentru el jocul din platou. Daca respectiva echipa de vedete castiga jocul, acesta va castiga premiul zilnic, constand intr-un rucsac personalizat Asia Express. In cazul in care echipa aleasa nu va castiga jocul, cel selectat va castiga un abonament AntenaPLAY Standard pentru un 1 an (premiul de consolare).

Dupa validarea fiecarui castigator, organizatorul va proceda la incheierea unui proces verbal in care va consemna:

1. numele si prenumele castigatorului (cu individualizarea seriei CI)

Procesul-verbal se va semna de catre un reprezentant al Organizatorului si de catre castigator.

Intrarea in posesia premiului se va face numai cu respectarea acestui regulament.

Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorului. Orice revendicare venita de la oricare dintre castigatorii anuntati conform mecanismului de mai sus, dupa perioada indicata de organizator, este lipsita de efect.

Premiul va fi livrat catre castigator prin intermediul companiilor de curierat sau prin email in cazul abonamentului AntenaPLAY, alaturi de procesul verbal care trebuie semnat si returnat de castigator in momentul primirii premiului.

Regulamentul concursului se face public prin afisarea pe site-ul de concurs.

In privinta premiilor raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea acestora.

VI. PREMIILE CONCURSULUI. VALOAREA ACESTORA

Premiile acordate constau in:

- Premiul de consolare - abonament AntenaPLAY valabil 1 an de zile, in valoare de 364.74 lei (pret calculat la curs euro aferent zilei de 08 septembrie 2025)

- Premiul cel mare: un rucsac personalizat Asia Express, in valoare de 548,78 lei (469.99 lei rucsacul si 78.79lei personalizarea), pret calculat la curs euro aferent zilei de 01 septembrie 2025.

Organizatorul va acorda un numar total de 40 de premii. Valoarea totala maxima a premiilor este de 21,951.2lei.

Premiile obtinute de castigatori vor fi inmanate de catre Antena Tv Group in termen de maxim 60 de zile de la data incheierii Concursului.

Proiectul vizat de prezentul regulament se desfasoara in acord cu prevederile Codului Fiscal valabil la data semnarii prezentei, astfel impozitul va fi suportat si platit de catre Organizator.

Premiile cu o valoare totala mai mica de 600 de lei sunt neimpozabile.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiile castigate sunt in sarcina exclusiva a Concurentului. Premiul nu include transport si nu va putea fi schimbat cu contravaloarea sa in bani sau alte produse si servicii.

VII. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Organizatorul concursului, Antena TV Group S.A., este în egală măsură și operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal. In acest sens, Operatorul va aduce la cunostinta urmatoarele informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:

Categorii de Date cu caracter personal prelucrate. Colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal pe care dumneavoastră („Persoana vizată”) ni le comunicati la inscrierea si participarea in concurs. Datele colectate constau in nume, prenume, adresa e-mail, adresa de livrare dupa caz si număr telefon. Suplimentar datelor enumerate, in cazul in care veti fi desemnat castigator al concursului, va fi prelucrata si semnatura castigatorului prin procesul verbal de desemnare a castigatorului si de predare a premiului, cat si CNP-ul castigatorului validarea castigatorului urmand a se face prin prezentarea unui act de identitate. In vederea indeplinirii obligatiilor fiscale cu privire la plata impozitului aferent premiului, dupa caz, castigatorul are obligatia a transmite Organizatorului copia Cartii de Identitate.

Scopurile în care sunt prelucrate Datele și temeiul juridic al prelucrării. Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate si procesate pentru înscrierea si participarea dumneavoastră în concursul „Viza de Asia Neatza” care, din punct de vedere juridic, implică temeiul încheierii si executarii unui contract între participant și organizator, precum si temeiul interesului legitim al Operatorului de a verifica varsta persoanelor participante la concurs, fiind admise doar persoanele majore, condițiile contractuale fiind cele mentionate in prezentul Regulament. Semnatura este prelucrata cu ocazia si in scopul acordarii premiilor castigate. Totodata, la revendicarea premiului, castigatorul va prezenta un act de identitate in scopul si in interesul legitim al Operatorului de a valida intr-un mod corect si transparent castigatorul concursului organizat.

Totodata, datele dvs. de contact vor fi utilizate de Organizator si pentru comunicarea cu dumneavoastră prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent în legătură cu activitatea noastră, prin transmiterea de newsletter, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile, produsele și tehnologiile Societății sau ale oricărei alte societăți din cadrul Intact Media Group, precum și despre evenimente și proiecte ale Societății sau ale oricărei alte societăți din cadrul Intact Media Group sau pentru sondaje în rândul clienților, campanii de marketing, analiză de piață, tombole, concursuri sau alte activități ori evenimente promoționale. Pentru aceste scopuri, ne bazăm pe temeiul consimțământului dumneavoastră. De asemenea, vă vom oferi posibilitatea de a nu mai participa în orice moment, în cazurile în care nu doriți să mai primiți comunicari de marketing. Puteți astfel alege să vă retrageți consimțământul privind materialele de marketing/ newsletter în orice moment prin simpla accesare a linkului de ‘dezabonare’ de la subsolul fiecărui newsletter sau invitație la evenimente. De asemenea, în vederea retragerii consimțământului dumneavoastră pentru orice prelucrare asupra căreia ați consimțit în prealabil, puteți să ne transmiteți un e-mail la [email protected] sau să ne comunicați o scrisoare la adresa sediului social al Societatii. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. Nu vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în luarea unor decizii automate care să vă afecteze sau să creeze profiluri ale dumneavoastră.

Destinatarii datelor. Datele dumneavoastră sunt colectate prin intermediul website-ului www.a1.ro , in pagina dedicata concursului, și pot fi dezvăluite către persoanele noastre împuternicite, în principal sponsori, prestatori de servicii sau colaboratori ai Societății, în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile premise prin prezenta, în numele nostru și doar în conformitate cu instrucțiunile noastre, către alte societăți din grupul Intact Media Group; către instanțe de judecată, autorități de aplicare a legii, autorități de reglementare sau avocați sau alte persoane, dacă se dovedește necesar în mod just în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție sau a unui drept natural, sau în scopul unui proces de soluționare a diferendelor. Societatea va păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și se va asigura că persoanele împuternicite folosesc măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare, în conformitate cu legea aplicabilă, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate in alte state.

Durata stocării. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât sunt necesare în mod rezonabil în scopurile permise prin prezenta sau până la momentul când vă retrageți consimțământul (daca este cazul). Ca regulă generală, în cazurile în care vă retrageți consimțământul, Societatea nu va mai permite prelucrarea datelor dumneavoastră și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea de către Societate a unui drept al dumneavoastră sau al altei persoane în justiție, până la finalul perioadei de retenție relevante sau până la soluționarea respectivelor acțiuni în instanță. Cu excepția cazului în care ne solicitați în mod expres să stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe termen mai lung sau a cazului în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru apărarea unui eventual drept în justiție fără perioadă de păstrare, formularele vor fi distruse și datele cu caracter personal vor fi șterse în termen de 3 ani de la data la care a fost incheiat concursul.

Drepturile persoanei vizate. Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de acces și dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem; dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte; dreptul la ștergerea datelor; dreptul la restricționarea utilizării de către Societate a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați inexactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate); dreptul la portabilitate, care vă permite să primiți datele personale referitoare la dumneavoastră pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat sau să transmiteți aceste date altui operator; dreptul de a obiecta, care vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege. Societatea va asigura exercițiul tuturor drepturilor dumneavoastră și de aceea, dacă doriți să procedați în sensul celor

de mai sus, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa [email protected] sau o notificare scrisă la adresa sediului social al Societatii. Este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor. Societatea va lua în considerare orice solicitări sau plângeri primite din partea dumneavoastră și vă vom transmite un răspuns imediat ce va fi posibil, însă nu mai târziu de 1 (una) lună de la primirea cererii. De asemenea, aveți dreptul de a adresa o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București.

Securitatea datelor. Va asiguram ca datele dvs. se prelucrează cu respectarea legii, in condiții de securitate si confidențialitate. Am adoptat toate masurile necesare, atât intern, cat si in ce privește colaboratorii, pentru a asigura respectarea acestui principiu. Solicitam partenerilor noștri îndeplinirea acelorași condiții de Securitate si confidențialitate, in ce privește datele personale.

VIII. OBSERVATII

Participantii la concursul care face obiectul prezentului regulament se obliga sa respecte intocmai prezentul regulament. În cazul nerespectarii prezentului regulament de concurs premiul castigat nu se va acorda.

Organizatorul concursului isi rezerva dreptul de a interveni in orice fel, in orice moment in derularea concursului, urmind ca aceste modificari sa faca obiectul unui act aditional la regulament si sa fie publicate pe site-ul de concurs.

Regulamentul de desfasurare a concursului va fi publicat pe site-ul de concurs si este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.

Organizatorul nu este raspunzator pentru felul in care utilizatorii participanti completeaza datele solicitate pe site.

Eventualele reclamatii legate de desfasurarea concursului si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa Organizatorului, pana la sfarsitul Concursului.

Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare.

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente conform sediului Organizatorului.

Organizator,

ANTENA TV GROUP S.A.