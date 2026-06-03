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Tot ce trebuie să știi despre ceremoniile de deschidere de la Campionatul Mondial 2026

Cupa Mondială FIFA 2026 va avea trei ceremonii de deschidere, câte una în fiecare dintre țările gazdă – Canada, Mexic și Statele Unite – fiecare cu propriul spectacol plin de vedete.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 03 Iunie 2026, 09:20 | Actualizat Miercuri, 03 Iunie 2026, 09:22
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Tot ce trebuie să știi despre ceremoniile de deschidere de la Campionatul Mondial 2026 | Shutterstock
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Cu Canada, Mexic și SUA găzduind împreună turneul între 11 iunie și 19 iulie 2026, cele trei țări își vor promova artiștii locali și cultura națională într-un mod spectaculos.

Tot ce trebuie să știi despre ceremoniile de deschidere de la Campionatul Mondial 2026

„Aceste ceremonii vor reuni muzica, cultura și fotbalul într-un mod care reflectă atât individualitatea fiecărei națiuni, cât și unitatea care definește acest turneu”, a declarat președintele FIFA, Gianni Infantino. „Este o modalitate puternică de a începe o adevărată sărbătoare globală.”

Potrivit FIFA, cele trei ceremonii vor fi legate printr-un concept creativ comun care reinterpretează trofeul Cupei Mondiale prin prisma culturii fiecărei țări gazdă.

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Turneul va fi urmărit de sute de milioane de fani din întreaga lume și va reuni 48 de națiuni, care vor disputa 104 meciuri pe parcursul a cinci săptămâni și jumătate.

Deși entuziasmul pentru Cupa Mondială este în creștere, competiția nu este lipsită de controverse. Organizarea are loc într-un context geopolitic tensionat, marcat de conflictul cu Iranul.

În SUA, mulți suporteri și-au exprimat îngrijorarea cu privire la restricțiile de călătorie și obținerea vizelor.

De asemenea, au existat critici legate de prețurile foarte ridicate ale biletelor, cele mai bune locuri ajungând să coste zeci de mii de dolari. Procurorii generali din New York și New Jersey au emis citații către FIFA pentru a investiga practicile de vânzare a biletelor.

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În ciuda acestor probleme, ideea celor trei ceremonii de deschidere a fost primită pozitiv de majoritatea fanilor.

Meciul inaugural al Cupei Mondiale din Qatar, în 2022, a avut o audiență globală de peste 550 de milioane de persoane, potrivit FIFA, astfel că presiunea asupra celor trei țări gazdă este uriașă.

Mexic

Cupa Mondială 2026 va debuta în Mexico City, unde prima ceremonie de deschidere și primul meci, împotriva Africii de Sud, vor avea loc pe 11 iunie, la ora 13:30 (ET), pe Mexico City Stadium.

Ceremonia va celebra și evidenția cele mai importante nume ale muzicii latino-americane.

FIFA a explicat că, în Mexic, conceptul este inspirat de tradiționalul „papel picado”, arta decorativă mexicană realizată prin decuparea modelelor în hârtie colorată, simbol al tradiției, meșteșugului și bucuriei.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a promis un eveniment „istoric” și „excepțional”.

Pe scenă vor urca:

Maná

Alejandro Fernández

J Balvin

Belinda

Danny Ocean

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Tyla

Mexicul a mai găzduit Cupa Mondială în 1970 și 1986.

Canada

Canada va organiza a doua ceremonie de deschidere pe 12 iunie, la ora 13:30 (ET), pe Toronto Stadium.

Pentru Canada, trofeul Cupei Mondiale va fi reinterpretat ca un mozaic care simbolizează diversitatea populației și a comunităților țării.

Printre artiștii confirmați se numără:

Michael Bublé

Jessie Reyez

Elyanna

Nora Fatehi

Alanis Morissette

Alessia Cara

William Prince

Sanjoy

Vegedream

Infantino a descris ceremonia din Toronto drept „o reflecție puternică a identității Canadei”.

Prim-ministrul canadian, Mark Carney, a declarat că țara este pregătită să primească lumea întreagă.

Statele Unite

SUA își va organiza ceremonia de deschidere în Los Angeles pe 12 iunie, la ora 19:30 (ET).

Printre artiștii care vor urca pe scenă se află:

Katy Perry

Future

Tyla

LISA

Anitta

Rema

Fanii speră ca LISA, Anitta și Rema să interpreteze împreună noua piesă oficială a turneului, „Goals”.

Cum s-au ales artiștii pentru Cupa Mondială 2026

Potrivit lui Infantino, selecția artiștilor reflectă diversitatea culturală a Statelor Unite și puterea muzicii de a uni oameni din medii diferite.

SUA a mai găzduit Cupa Mondială în 1994, iar revenirea competiției este așteptată de mulți ani.

Primărița din Los Angeles, Karen Bass, a declarat că „fiecare locuitor al orașului ar trebui să facă parte din acest moment istoric”.

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În acest scop, programul „Kick It In the Park” va organiza petreceri publice de vizionare, clinici de fotbal pentru copii și evenimente comunitare în întregul oraș.

jucători pe teren pe un fundal deschis la culoare

Pe scurt: pentru prima dată în istorie, Cupa Mondială va începe cu trei ceremonii diferite, desfășurate în trei țări și cu zeci de artiști internaționali, transformând startul turneului într-un adevărat festival global al fotbalului și muzicii.

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