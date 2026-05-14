Orașul care va găzdui deschiderea Campionatului Mondial 2026 "se scufundă". Un fenomen care provoacă îngrijorare

În acest oraș va fi deschiderea Campionatului Mondial. „Se scufundă cu 2 centimetri pe lună". Ce arată cei de la NASA.

Mexico City se scufundă înainte de Campionatul Mondial 2026. NASA urmărește fenomenul cu ajutorul sateliților. Cu doar câteva săptămâni înainte de startul Campionatului Mondial 2026, autoritățile din Mexic se confruntă cu o problemă care provoacă îngrijorare tot mai mare: capitala țării continuă să se scufunde într-un ritm alarmant.

Fenomenul este monitorizat inclusiv de NASA, care folosește tehnologie avansată pentru a analiza modificările de la suprafața orașului.

Pe 11 iunie, Mexico City va găzdui ceremonia de deschidere și primul meci al turneului final, dintre Mexic și Africa de Sud. În paralel însă, specialiștii avertizează că anumite zone ale metropolei coboară chiar și cu peste doi centimetri pe lună, ceea ce înseamnă aproape 25 de centimetri pe an, arată acest site.

Cauza principală este exploatarea excesivă a apei subterane. Orașul, construit pe un fost lac, depinde masiv de rezervele aflate sub pământ. Problema este că apa este extrasă într-un ritm mult mai rapid decât poate fi refăcută natural prin precipitații. În timp, solul începe să se compacteze sub greutatea uriașă a orașului.

Fenomenul afectează deja infrastructura din capitala Mexicului. Sunt vizate rețelele de apă și canalizare, liniile de metrou, străzile și numeroase clădiri. Printre obiectivele aflate sub observație se numără și celebrul Estadio Azteca, arena care va găzdui cinci partide la Cupa Mondială.

Deși stadionul nu este considerat în pericol imediat, autoritățile și organizatorii turneului urmăresc situația foarte atent. Arena are o istorie impresionantă: aici s-au disputat finalele Mondialelor din 1970 și 1986, precum și alte meciuri istorice.

Ce spun cei de la NASA

NASA analizează fenomenul cu ajutorul satelitului NISAR, care poate detecta schimbările de la suprafața Pământului aproape în timp real. Măsurătorile realizate între octombrie 2025 și ianuarie 2026 au arătat că unele dintre cele mai afectate zone sunt cele din apropierea aeroportului și a monumentului Îngerul Independenței.

Monumentul, construit în 1910 pentru comemorarea independenței Mexicului, oferă poate cel mai clar exemplu al efectelor acestui proces. De-a lungul anilor, au fost adăugate încă 14 trepte pentru a compensa scufundarea terenului din jur.

Specialiștii spun că fenomenul nu este nou. Primele semnale au fost observate încă din anii 1920, însă ritmul actual este printre cele mai ridicate din lume. Cercetătorii mexicani avertizează că problema va continua să se agraveze dacă nu vor fi găsite soluții pentru reducerea consumului de apă subterană.

Chiar și în aceste condiții, organizatorii Campionatului Mondial susțin că meciurile se vor desfășura în siguranță, iar infrastructura necesară competiției este atent verificată înaintea turneului.