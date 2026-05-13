Școlile din Mexic vor fi închise din cauza Campionatului Mondial 2026. Decizia autorităților

Decizie controversată în Mexic: anul școlar se încheie mai devreme din cauza Cupei Mondiale 2026 Autoritățile din Mexic au stârnit un val uriaș de reacții după ce au anunțat că elevii vor intra în vacanța de vară cu aproximativ șase săptămâni mai devreme decât era programat inițial.

Guvernul a decis ca anul școlar să se încheie pe 5 iunie, în contextul pregătirilor pentru Campionatul Mondial de Fotbal din 2026, competiție organizată de Mexic împreună cu Statele Unite și Canada.

Anunțul a fost făcut de ministrul Educației, Mario Delgado, care a explicat că măsura este legată atât de startul turneului final, programat pe 11 iunie, cât și de temperaturile extreme din anumite regiuni ale țării. Mexicul va găzdui meciul de deschidere al competiției, iar naționala țării ar urma să joace partida inaugurală împotriva Africii de Sud.

Totuși, explicațiile oficialilor nu au convins prea multă lume. Părinții și profesorii au reacționat imediat, considerând că educația copiilor este sacrificată pentru un eveniment sportiv. Mai multe organizații ale părinților au criticat decizia și spun că milioane de familii au fost puse într-o situație dificilă peste noapte.

În prezent, peste 23 de milioane de elevi sunt afectați de această schimbare. Pentru mulți părinți care lucrează, vacanța prelungită înseamnă o problemă serioasă, mai ales că trebuie să găsească rapid soluții pentru supravegherea copiilor pe durata lunii iulie. Reprezentanții Uniunii Naționale a Părinților au transmis că școala nu ar trebui să fie influențată de interese sportive sau politice.

Nemulțumirea s-a extins și în mediul de afaceri. Organizația patronală Copramex susține că hotărârea a creat nesiguranță pentru angajați și pentru companiile care trebuie acum să gestioneze concedii și programări într-un timp foarte scurt.

Ce s-a întâmplat

Situația a devenit și mai confuză după declarațiile contradictorii venite de la vârful puterii. Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a încercat să calmeze scandalul și a declarat că închiderea anticipată a școlilor este doar o propunere aflată în analiză. La scurt timp însă, ministrul Educației a reconfirmat public că data de 5 iunie rămâne finalul oficial al cursurilor.

Între timp, mai multe state mexicane au anunțat că nu sunt de acord cu măsura și nu intenționează să reducă anul școlar. Autoritățile locale spun că vor continua cursurile conform calendarului inițial, ceea ce riscă să creeze diferențe majore între regiunile țării.

Decizia a împărțit deja opinia publică din Mexic, iar dezbaterea este departe de a se încheia.