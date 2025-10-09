Cristiano Ronaldo, primul fotbalist miliardar. Ce avere ar avea starul portughez

Cristiano Ronaldo a bătut un nou record. Iată ce avere se estimează că ar avea fotbalistul.

Cristiano Ronaldo este primul fotbalist care intră în clubul exclusivist al miliardarilor lumii.

La ce sumă s-ar ridica averea lui Cristiano Ronaldo

Numele fotbalistul portughez a apărut pentru prima dată pe exclusivista listă a miliardarilor, Bloomberg Billionaire Index. Potrivit unei surse, averea ar fi estimată la 1.4 miliarde de dolari. De asemenea, este prima dată când îl întrece pe Lionel Messi la acest capitol.

Cristiano Ronaldo, în vârstă de 40 de ani, activează la Al-Nassr, iar între 2002 și 2023, a câștigat mai mult de 550 de milioane de dolari, prin diverse contracte, sponsorizări, precum cel cu Nike, de mai bine de zece ani, care i-a adus 18 milioane de dolari pe an.

În 2022, când a semnat cu Al-Nassr, se spune că a devenit cel mai bine plătit fotbalist din istorie, având un salariu anual de 177 de milioane de lire sterline.

Deși îi expira contractul în iunie 2025, a mai semnat pentru alți doi ani, iar conform sursei menționate anterior pentru această perioadă ar încasa 400 de milioane de dolari. Această sumă l-ar menține pe lista miliardarilor chiar și după împlinirea vârstei de 42 de ani.

Cristiano Ronaldo și-a cerut partenera în căsătorie în această vară. Georgina Rodríguez și-a arătat inelul de 3 milioane de dolari pe covorul roșu la Veneția pentru prima dată, la cea de-a 82-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția.