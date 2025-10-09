Antena Căutare
Home News Sport Cristiano Ronaldo, primul fotbalist miliardar. Ce avere ar avea starul portughez

Cristiano Ronaldo, primul fotbalist miliardar. Ce avere ar avea starul portughez

Cristiano Ronaldo a bătut un nou record. Iată ce avere se estimează că ar avea fotbalistul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 09 Octombrie 2025, 17:05 | Actualizat Joi, 09 Octombrie 2025, 17:06
Galerie
Cristiano Ronaldo a intrat în clubul miliardarilor | GettyImages

Cristiano Ronaldo este primul fotbalist care intră în clubul exclusivist al miliardarilor lumii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Când și unde va avea loc nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina. Cine i-a dat de gol cu privire la aceste detalii

La ce sumă s-ar ridica averea lui Cristiano Ronaldo

Articolul continuă după reclamă

Numele fotbalistul portughez a apărut pentru prima dată pe exclusivista listă a miliardarilor, Bloomberg Billionaire Index. Potrivit unei surse, averea ar fi estimată la 1.4 miliarde de dolari. De asemenea, este prima dată când îl întrece pe Lionel Messi la acest capitol.

Citește și: Istoricul amoros impresionant al lui Cristiano Ronaldo. Sportivul a făcut pasul cel mare și a cerut-o în căsătorie pe Georgina

Cristiano Ronaldo, în vârstă de 40 de ani, activează la Al-Nassr, iar între 2002 și 2023, a câștigat mai mult de 550 de milioane de dolari, prin diverse contracte, sponsorizări, precum cel cu Nike, de mai bine de zece ani, care i-a adus 18 milioane de dolari pe an.

În 2022, când a semnat cu Al-Nassr, se spune că a devenit cel mai bine plătit fotbalist din istorie, având un salariu anual de 177 de milioane de lire sterline.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Imaginile cu Georgina Rodríguez în biserică i-au înfuriat pe internauți. Cum a pozat iubita lui Cristiano Ronaldo în lăcașul sfânt

Deși îi expira contractul în iunie 2025, a mai semnat pentru alți doi ani, iar conform sursei menționate anterior pentru această perioadă ar încasa 400 de milioane de dolari. Această sumă l-ar menține pe lista miliardarilor chiar și după împlinirea vârstei de 42 de ani.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

cristiano ronaldo pe teren jucând pentru portugalia
+44
Mai multe fotografii

Cristiano Ronaldo și-a cerut partenera în căsătorie în această vară. Georgina Rodríguez și-a arătat inelul de 3 milioane de dolari pe covorul roșu la Veneția pentru prima dată, la cea de-a 82-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția.

Andreea Drăgoi, colega lui David Popovici, a luat cu asalt Statele Unite ale Americii. De ce este celebră acolo...
Înapoi la Homepage
AS.ro Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă
Observatornews.ro Putin recunoaste că Rusia e de vină pentru prăbuşirea avionului azer: Rachetele au explodat la câţiva metri Putin recunoaste că Rusia e de vină pentru prăbuşirea avionului azer: Rachetele au explodat la câţiva metri
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata valoare: „Ai dat lovitura” Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata valoare: „Ai dat lovitura”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
(P) Performanță la fiecare pas pe teren
(P) Performanță la fiecare pas pe teren
Victoria Beckham a fost susținută de familie și prieteni la premiera documentarului despre viața sa. Brooklyn Beckham, singurul absent
Victoria Beckham a fost susținută de familie și prieteni la premiera documentarului despre viața sa. Brooklyn... Catine.ro
Prima jucătoare de tenis care și-a pus silicoane. De ce a adus-o în discuție pe Simona Halep: „Nu vei mai putea juca”
Prima jucătoare de tenis care și-a pus silicoane. De ce a adus-o în discuție pe Simona Halep: „Nu vei mai putea...
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cătălin Drulă, deputat USR: „PSD-ul pune frână reformelor, asta se întâmplă în această coaliție. E un joc dublu”
Cătălin Drulă, deputat USR: „PSD-ul pune frână reformelor, asta se întâmplă în această coaliție. E un... Libertatea.ro
Autostrăzile și drumurile expres gata în 2025. Numărul de kilometri recepționați, potrivit CNAIR. „Sezonul lucrărilor”, la final
Autostrăzile și drumurile expres gata în 2025. Numărul de kilometri recepționați, potrivit CNAIR.... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a avut loc într-un safari în Tanzania. Video
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a... Elle
Cine este și cu ce se ocupă Andreea, soția lui Dorian Popa. Vloggerul este mândru de ea
Cine este și cu ce se ocupă Andreea, soția lui Dorian Popa. Vloggerul este mândru de ea Spynews.ro
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! – GALERIE FOTO
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! –... BZI
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința!
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețetă de plăcinte la tigaie cu iaurt. Ce să mai adaugi pentru un gust extraordinar
Rețetă de plăcinte la tigaie cu iaurt. Ce să mai adaugi pentru un gust extraordinar HelloTaste.ro
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis.
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 10 octombrie 2025. Peștii sunt asumați în tot ceea ce fac. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 10 octombrie 2025. Peștii sunt asumați în tot ceea ce fac. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Inspectorii ANAF, trimiși să rupă firmele cu amenzi. Cine vine fără bani e concediat
Inspectorii ANAF, trimiși să rupă firmele cu amenzi. Cine vine fără bani e concediat Jurnalul
Francia Raisa rupe tăcerea! Adevăratul motiv pentru care nu a fost invitată la nunta Selenei Gomez, deși i-a donat un rinichi
Francia Raisa rupe tăcerea! Adevăratul motiv pentru care nu a fost invitată la nunta Selenei Gomez, deși i-a... Kudika
La cât să setezi termostatul când afară sunt -5 grade. Diferența de un grad poate schimba factura cu 10%
La cât să setezi termostatul când afară sunt -5 grade. Diferența de un grad poate schimba factura cu 10% Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Putin recunoaste că Rusia e de vină pentru prăbuşirea avionului azer: Rachetele au explodat la câţiva metri
Putin recunoaste că Rusia e de vină pentru prăbuşirea avionului azer: Rachetele au explodat la câţiva metri Observator
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv MediCOOL
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă HelloTaste
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume” ProSport
Ce înseamnă, de fapt, noul semn de circulație din imagine. Peste 300.000 de șoferi români au de-a face cu el
Ce înseamnă, de fapt, noul semn de circulație din imagine. Peste 300.000 de șoferi români au de-a face cu el Gandul
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt CanCan
Igiena intimă la băieței
Igiena intimă la băieței DeParinti
Mentora lui Liam Payne a dezvăluit ultima conversație pe care a avut-o cu artistul înainte de moartea lui: „Știam că era în Argentina”
Mentora lui Liam Payne a dezvăluit ultima conversație pe care a avut-o cu artistul înainte de moartea lui:... ZUTV
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI 
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI  UseIT
Tiramisu cu cremă de dovleac și aromă de scorțișoară
Tiramisu cu cremă de dovleac și aromă de scorțișoară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x